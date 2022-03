Los asientos o anillos de baño se utilizan para sujetar al bebé en la bañera, sin embargo, no es un uso recomendado por los peligros que entrañan. La bañera siempre es un momento de conexión y relax para nuestros hijos y para nosotros, pero no debemos olvidar que no debemos dejar solos a nuestros hijos en la bañera, ni siquiera cuando esté en un asiento o anillo de baño.

¿Porqué es peligroso el uso de asientos y anillos de baño? La experiencia de los pediatras lo avalan, son muchos los que han manifestado que el uso de estos productos ha producido accidentes infantiles. Creemos que podemos dejarlos un instante ya que están sujetos, pero solo unos segundos son necesarios para que el niño no se sujete y se ahogue. La Asociación Española de Pediatría insiste en su peligrosidad debido a tres factores: 1. Algunos tienen una base de tres o cuatro patas, con ventosas que se pegan a la bañera, pero estas se pueden despegar en cualquier momento. Además, el bebé puede escurrirse por el hueco de las piernas y quedarse atrapado. 2. Cuando se utiliza el asiento las madres y padres solemos llenar más la bañera, ya que la altura del bebé aumenta. Esto solo incrementa el riesgo de ahogamiento en caso de que se caiga o se salga. 3. Pensamos que al estar sujeto en el asiento nuestro hijo o hija está seguro, por lo que salimos un momento o nos despistamos y lo dejamos solo. Nunca, bajo ningún concepto, debemos dejar a nuestro hijo sin supervisión. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar asientos o anillos de baño? El ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad de España ha creado una guía de seguridad de productos infantiles, en ella nos da las claves para elegir correctamente un asiento o anillo de baño. En primer lugar, insisten en la recomendación de no comprarlo, pero si queremos hacer uso de ello debemos tener en cuenta que: La seguridad no solo depende del propio producto, sino de la vigilancia de los cuidadores.

Si el asiento tiene ventosas, hay que comprobar que el agarre sea el correcto.

La persona que esté al cuidado del bebé durante el baño debe vigilarlo todo el tiempo. ¿Cómo usar asientos o anillos de baño correctamente? La Asociación Española de Pediatría insisten en que estos elementos están diseñados como dispositivos para ayudarnos en el baño, pero no como medios de seguridad. Por eso, si queremos utilizarlo, debemos recordar estas recomendaciones: 1. Nunca dejarle solo Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero este es el requisito fundamental. 2. Tener a nuestro hijo cerca Si nos llama alguien por teléfono o tenemos que salir por cualquier motivo, cogemos a nuestro hijo o hija y nos lo llevamos con nosotros. 3. Comprobar las ventosas Debemos revisarlas cada vez que vayamos a bañar a nuestro hijo, ya que tras un uso repetido deja de funcionar. Además del hecho de que en superficies irregulares no se adhiere.