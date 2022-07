"Qué obediente es este niño, que maravilla". "Qué suerte tienes, este niño es buenísimo, no se queja por nada, hace todo lo que le dices"...

Estas son algunas frases que se escuchan continuamente en un parque infantil, a la salida del colegio o en cualquier lugar donde hay niños.

Valoramos la obediencia por encima de todo, pero, como dice Patri Psicóloga: "Si nuestros hijos aprenden a obedecer a la primera porque si no mi madre me deja de hablar o mi padre me da una voz, están aprendiendo que obedecer a la primera, ser sumisos es la manera de que te sigan queriendo. Y ese modelo lo van a trasladar a su grupo de amigos, porque no han aprendido a negociar en casa y no sabrán tampoco hacerlo fuera. Además, no tendrán un criterio propio porque no se lo hemos fomentado".

Para educar niños con autoestima, pensamiento crítico, asertividad y resiliencia, la psicóloga nos da algunas claves en una ponencia que ofreció en un evento 'Educar es todo'.