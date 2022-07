Dejar que nuestros hijos e hijas escojan lo que quieren y tomen sus propias decisiones desde pequeños es una de las mejores cosas que podemos dejarles hacer para su desarrollo y educación. Dejándoles tomar sus propias decisiones permitimos fomentar su autonomía, lo que va a generales confianza en sí mismos y van a tener a largo plazo un mejor concepto de sí mismos.

Sin embargo, como padres y madres nos puede dar un poco de miedo dejarles elegir y tomar sus propias decisiones cuando son tan pequeños y no conocen lo mejor para ellos. Pero merece la pena hacer este esfuerzo, a pesar de que tendremos que tener mucha paciencia, pues nuestros hijos a la hora de escoger se equivocarán y tomarán malas decisiones.

¿Por dónde empezamos para dejarles tomar sus propias decisiones? Os damos algunas claves.

Dar opciones cerradas

Dar varias opciones cerradas a nuestros hijos e hijas para que puedan escoger lo que prefieran les puede generar tener cierta sensación de control. A partir de los 2 años, cuando comprenden más y entienden lo que decimos, podemos empezar a darles opciones para elegir . Un ejemplo que podemos plantearles de pequeños es escoger su propia ropa con opciones cerradas, así no corren el peligro de salir a la calle con abrigo en pleno verano o en pantalones cortos en invierno.

Otras situaciones que pueden venir muy bien para darles opciones a elegir es cuando tienen una rabieta. Pongámonos en situación: le hemos dicho a nuestro hijo que nos tenemos que ir del parque. Como no quiere irse y no entiende por qué se tiene que ir, en su cerebro se hiperactiva la amígdala, la cual segrega la adrenalina, que le invita a la acción, y el cortisol, la hormona del estrés, que le impide pensar. Así, nuestro hijo está en plena rabia emocional y no está en un estado para razonar y entender que hay que irse. Por eso, ante la rabieta, que a veces será inevitable, debemos calmarle y acompañarle en las emociones que está sintiendo. Una vez que esté más tranquilo podemos ofrecerle varias opciones. Le podemos decir: ahora nos tenemos que ir del parque, pero en casa podemos jugar. Qué prefieres, ¿que juguemos a construcciones o que leamos un cuento? Al darle nosotros varias opciones cerradas que le gustan, nuestro hijo sentirá sensación de control y de poder.

Es importante que no les demos más de dos o tres opciones, para que las entiendan y pueda tomar una decisión rápida, y que estás sean seguras y adecuadas para su edad.

Ejemplos claros en los que podemos dar varias opciones