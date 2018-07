¿Plato nutricional o pirámide?

A la operación bikini ya no llegamos. Eso es un hecho. Sin embargo, siempre andamos con dietas exprés cuando nos vamos despojando de tantas capas de ropa. Pero ¿por qué no cuidarnos todo el año? A veces, por desconocimiento de qué comer, cuándo y cuánto. Y otras por no saber qué es realmente saludable. Mitos y leyendas que hemos interiorizado pero que son falso. Por ello, los expertos en DietéticaNutrición aplican métodos sencillos que nos ayudan a ser conscientes de que no hay que poner fecha de caducidad a nuestra salud. El plato nutricional y la nueva pirámide son buenas aliadas.

Sandra Gómez es dietista-nutricionista. Ella en su consulta, como otros muchos profesionales, aplica lo que se llama el ´plato nutricional´. «Es un método que proviene de Harvard y que consiste en representar en forma de plato lo que debemos comer en nuestro menú habitual», señala. Así, el plato redondo se divide en dos. Un 50% debería estar compuesto por frutas y vegetales que, a su vez, de esa mitad el 65% tendrían que ser vegetales y el resto fruta. Y el otro 50%, un 25 correspondería a proteínas saludables como legumbres, carnes y pescados y el otro 25, a granos o cereales, preferentemente integrales. «Este plato dibuja cada comida y orienta en cantidades y alimentos», apostilla Sandra. «Una ensalada variada de verduras, un plato de dorada al horno con arroz integral y una pieza de fruta sería el ejemplo perfecto de lo que representa este ´plato nutricional», relata Sandra Gómez.

Sin embargo, el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (CODINAN) creó en marzo una nueva versión de la pirámide nutricional. «Apostamos por una alimentación saludable para los humanos y sostenible para el planeta. Productos de temporada y de kilómetro cero es la mejor opción. Además, hemos sacado el alcohol, los dulces procesados, refrescos y snacks», afirma Ana Márquez, dietista-nutricionista y vocal del colegio. Ella asegura que, si bien el plato ayuda visualmente a la organización de una dieta cotidiana, la pirámide es una herramienta educacional más general para saber identificar cuáles son los grupos de alimentos más importantes para nuestra salud. De esta forma, la nueva pirámide elaborada por la Comisión de Trabajo de Restauración Colectiva es truncada. En la base encontramos vegetales variados, aceite de oliva virgen extra, agua, frutos secos, cereales integrales como el pan, la pasta y el arroz, la fruta y las legumbres. Es lo que hay que comer frecuentemente. Un peldaño más arriba, de ingesta moderada, aunque también saludable, tenemos pescados, carnes -tanto rojas como blancas-, huevos, leche y derivados lácteos.