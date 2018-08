La cesta de la compra malagueña en verano

En agosto nuestras neveras se llenan de productos que, aunque no siempre son de temporada apetecen más con el calor. Es el caso del aguacate y el mango. Sin embargo, otros como la sandía y el tomate huevo de toro son imprescindibles en los meses de verano. Cultivos malagueños que son los imprescindibles del verano.

Sandías

De Campanillas y ecológicas

Es casi imposible no tener sandía en las neveras de nuestras casas en esta época del año. Es un alimento de temporada refrescante y muy saludable. Aunque, no siempre nos percatamos de su procedencia a la hora de meterlas en nuestras cestas de la compra. En Campanillas se cultivan. Antes era una zona de Málaga tradicional para su producción pero que con los años se ha ido perdiendo hasta casi desaparecer. Sin embargo, aún quedan fincas como la de BioMilanés, de tradición familiar, que entre sus cultivos impera la sandía. Ellos son la cuarta generación en esta explotación ecológica de 30.000 metros cuadrados. Las sandías que comercializan son de una variedad mini con pocas pepitas. «Sacamos unos 12.000 kilos y además de la venta local también las exportamos a Francia, Inglaterra, Alemania y Portugal a través de cooperativas ecológicas», comenta Sergio Espinosa, su propietario. Sus sandías se caracterizan por su pequeño tamaño, algunas caben en una mano. Aunque reconoce que a veces la naturaleza les ofrece frutos de hasta tres kilos. «Por su tamaño se vende muy bien porque es de consumo rápido, al no ser tan grandes como las que se compran en grandes almacenes o fruterías al uso. Nuestras sandías caben bien en la nevera y las familias se las comen sin problemas de que el producto se pueda estropear por llevar mucho tiempo refrigerado», comenta.

Respecto a su precio, esta pequeña empresa malagueña tiene claro su objetivo: «que todo el mundo pueda comer ecológico». El secreto está, según señala, en que ellos cultivan sus propios productos por lo que no hay intermediarios y los precios se pueden abaratar. Eso hace que puedan abrir el mundo ´eco´ a todos los bolsillos. El kilo de sandía malagueña ecológica la venden a 0,85 euros, frente al 0,60 euros el kilo de los supermercados.

Esta familia de agricultores, también ha pensado en el consumidor a la hora de plantear sus puntos de ventas. Ya que en su finca cuentan con otros muchos cultivos de frutas y verduras, e incluso realizan su propio aceite de oliva virgen extra, decidieron abrir una tienda en el centro de la capital de Málaga, en la calle Sebastián Souvirón, 10, en la que hay ofertas todas las semanas. También disponen de web. En su frutería virtual se pueden hacer los pedidos online y te lo llevan gratuitamente a casa a partir de 20 €.

Tomate huevo de toro

La joya del Guadalhorce

Es un tomate que sabe a tomate. Y no, no es una redundancia. Es una realidad, por desgracia, pintoresca. El tomate huevo de toro es una variedad antigua y autóctona del Valle del Guadalhorce. Su cultivo es siempre al aire libre y madurada en la mata, lo que le aporta su aroma, color y sabor característicos. Su temporada es de julio a octubre y son tomates de máxima calidad. La mata de este tomate es de baja productividad, es decir, que puede dar entre siete u ocho kilos, frente a los 14 o 15 kilos de las variedades híbridas modernas. En contraprestación, sus frutos presentan una mayor concentración de azúcares, vitaminas A y C, minerales y antioxidantes. Pero, pese a estos atributos el tomate huevo de toro desapareció del consumo diario estival de los malagueños hasta casi extinguirse. El motivo, sencillo. A esa baja productividad de la planta se le une que no se adapta a los canales de venta modernos de comercialización ya que posee una piel muy fina y es fácil que se estropee. Es por ello que casi cayó en el olvido y sólo quedó de forma testimonial como consumo propio del agricultor. En 2010 no existían apenas matas y tras su rescate e impulso por el Grupo de Desarrollo Rural del Guadalhorce, actualmente hay más de 300.000 plantas de dicha variedad. Se puede comprar en los mercados ecológicos de Málaga, en el mercado de Coín y tiendas de productos de proximidad. Sin embargo, ¿cómo reconocer esta variedad frente a otras? Es acorazonado o achatado, con estrías en la parte superior que señalan sus característicos hombros. De color rojo muy intenso y piel muy fina. Al corte se ve muy carnoso, completamente relleno -multilobular-, con pocas semillas. Y en cuanto a su sabor, está bien equilibrado entre acidez y dulzor. Es redondo en boca. Perfecto para comer sólo con AOVE.

Mango

El dulce natural

A últimos de agosto arranca la temporada de mango que se extiende hasta final de año. Pero, ¿quién puede resistirse todo el verano a esta fruta subtropical? Si lo pensamos bien es lógico. El mango es un árbol originario del Asia tropical, más concretamente de la India, y está considerado como una de las frutas cultivadas por el hombre más longevas, con una tradición de más de cuatro mil años de antigüedad. Según datos del Ministerio de Agricultura, primero entró en Canarias a finales del siglo XVIII, pero no fue hasta la década de los 80 cuando comenzó su comercialización en la Península. Y aquí, en Málaga, en la franja costera de la Axarquía, junto al río Vélez, este árbol frutal se aclimató hasta alcanzar las 4.000 hectáreas, según Sabor a Málaga. Entre las variedades que se cultivan en la provincia están osteen, tohmmy atkins, sensation, kent y keith. Siendo la primera la más frecuente de todas, acaparando un 80 por ciento de la superficie cultivada y la tohmmy atkins la variedad más temprana, al comenzar su cosecha en agosto. Entre sus propiedades nutricionales destacan su alto contenido en fibra, vitamina C y valor antioxidante.

Naturalmente dulce, esta fruta se ha hecho imprescindible entre los malagueños completando la dieta veraniega con helados, repostería casera, salsas e incluso coctelería. Tal es su uso en la cocina, que el mango ha generado una industria agroalimentaria en la provincia no sólo con la venta directa de dicho fruto, sino también con sus derivados. Así, actualmente se elaboran productos como las mermeladas naturales sin conservantes ni colorantes como las de la empresa Mermeladas Málaga o la primera ginebra de mango natural del mundo, Ballix. Para cuya elaboración se emplea medio kilo de mango para obtener un litro de ginebra. Otro de los derivados malagueños de la empresa Hay Mango son el mango deshidrato y el chutney. Salsa agripicante original de la India y que acompaña a carnes, pescados y verduras. Recetas que al final se han exportado al igual que el propio árbol que da su fruto.

Aguacate

El subtropical malagueño

El verano no es precisamente la temporada de este fruto subtropical que se produce en la Axarquía malagueña. Sin embargo, es ahora con el buen tiempo y el calor cuando más presente está en nuestras dietas gracias a su multitud de aplicaciones en la cocina, y por ser un alimento que principalmente se consume frío o del tiempo. En ensalada, tartar, tostas, batidos, gazpachos, mermeladas, cremas, combinado con frutas de temporada e incluso en postres, el aguacate cobra en los meses estivales especial protagonismo. Es un buen aliado por su versatilidad.

Montosa es uno de los principales productores de este fruto en Málaga. Concretamente, cultivan en un 80 por ciento de sus fincas la variedad hass, la más cotizada por los europeos por su sabor, según afirma la compañía. Se trata de una variedad cuya piel es rugosa y gruesa y que cuando alcanza su estado óptimo de consumo pasa del verde a una tonalidad más oscura, casi negra. Un buen truco para saber si está apto para consumir en el momento es quitar el pedúnculo y ver si está verde no muy oscuro. Ése es el tono ideal. Para distinguir esta variedad se debe observar el fruto ya que es más pequeño que otros, pero contiene más pulpa. Su interior es de color verde amarillento. Otras variedades que representan el cultivo minoritario para esta empresa malagueña es la de beicon y fuerte. Sin embargo, cabe destacar que existen más de 250 variedades diferentes de aguacate en el mundo. Aunque es la variedad hass la más popular en los municipios de la Axarquía como Vélez Málaga, Torrox, Algarrobo, Nerja o Iznate por ser la que mejor se ha adaptado a nuestro clima mediterráneo. Según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, es la única zona productora dentro del continente europeo que ha desarrollado la fruticultura tropical, gracias a la presencia de un clima mediterráneo subtropical en nuestras costas y las de Granada. Según datos de Asaja fueron 52.000 toneladas de aguacate las recogidas hasta mayo de este año en la temporada 2017-2018.

Por otro lado, desde el punto de vista nutricional el aguacate es un alimento muy completo y saludable ya que posee muchas cualidades nutricionales. Su alto contenido en ácido oleico y su nivel de grasas monosaturadas lo convierte en un fruto perfecto para ayudar a reducir el colesterol y proteger el sistema cardio-circulatorio.