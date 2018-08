Símbolos del cava

Los espumosos son vinos singulares y definidos, con personalidad, calidad y origen propios. Existen diversos métodos a la hora de elaborar espumosos dependiendo de donde realicen la segunda fermentación, a diferencia de los vinos tranquilos que solo realizan una.

Tenemos espumosos elaborados mediante método Champenoise, que son aquellos que realizan la segunda fermentación en botella, indicado con una estrella en la parte inferior del tapón, ejemplos son Cava, Champagne y los espumosos italianos de la Franciacorta o Trento, entre otros. Método Gran Vas o Charmat, donde la fermentación se produce en grandes depósitos de acero inoxidable y se indica con un círculo. El ejemplo más claro de este método es el Prosecc. Por último, el método Transfer, donde la segunda fermentación se realiza en botella y al finalizar la crianza el producto se filtra bajo presión y se introduce en una segunda botella, se indica con un rectángulo.

Si nos centramos en el método Champanoise, en particular en el Cava, esta denominación de origen comprende 159 municipios: 63 en Barcelona, 52 de Tarragona, 12 de Lleida, 5 de Girona, 18 de La Rioja, 2 de Zaragoza, 3 de Álava, 2 de Navarra y los de Requena y Almendralejo. A diferencia de otras regiones como la Champagne, esta D.O. no está delimitada geográficamente por lo que la uva puede venir de cualquier región autorizada independiente donde se elabore el cava.





Bodega At Roca

Ecológico, del Penedés y reserva

Espumoso de la variedad macabeo con 40 meses de crianza en botella. Sale al mercado bajo la denominación Clàssic Penedès, amparada dentro de la D.O. Penedés, pero no es D.O. Cava. Se caracteriza por: 100% ecológico, 100% Penedés y 100% Reserva. De color amarillo pajizo y reflejos dorados. Limpio y brillante donde las burbujas ascienden lentamente. En nariz es intenso, fruta blanca sobre un fondo de tostados. Entrada golosa y fresca. La burbuja elegante y fina. Temperatura: 8-9?C. Maridaje: Aperitivos, arroces, risottos, embutidos, pescados y carnes asadas.

Precio aproximado: 18,50 euros

De Nit Brut 2014

Bodega Raventós i Blanc

Perfecto para ahumados, aperitivos o embutidos



Espumoso de variedades macabeo, xarel-lo, parellada y monastrell con 18 meses de crianza en botella. Otro de los espumosos que se sale de la D.O. Cava y llega al mercado como Vino de la Tierra Conca de l´Anoia. Rosado con color piel de cebolla y reflejos rosados. Es limpio y brillante donde las burbujas ascienden en ordenados rosarios de fino carbónico. En nariz es franco con notas de fruta blanca, cítricos, alguna sensación floral. La entrada en boca es muy agradable y fresca. Las finas burbujas dan sensación de cremosidad en el paladar. Temperatura ideal de servicio: 6-8?C?C. Maridaje: Ahumados, aperitivos, chocolate, embutidos, mariscos, carnes rojas y cochinillo.

Precio aproximado: 13,50€ euros

Essential Xarel-lo Reserva Brut 2013

Bodega Juvé & Camps

Espumoso ligero, goloso y fresco

Espumoso de la variedad Xarel-lo con 15 meses de crianza en botella. De la D.O. Cava procedente de las fincas de Espiells y Can Rius, ubicados en el Penedés central. Color amarillo con ribetes verdosos. Limpio y claro con un constante rosario de finas burbujas. En nariz es franco, con notas de fruta blanca madura junto a frutos secos y recuerdos de pastelería. Entrada golosa, ligero y fresco. En boca aparecen frutas blancas y cítricos. Temperatura: 8-10?C. Maridaje: pescado azul, marisco o pasteles ligeros.

Precio aproximado: 12 euros

Blanca Cusiné 2010

Bodega Parés Baltá

Orgánico y biodinámico, ideal para arroces caldosos

Espumoso elaborado con chardonnay, xarel-lo y pinot noir con una crianza mínima de 30 meses en botella. Este cava orgánico y biodinámico rinde homenaje al relevo generacional de la bodega. Amarillo dorado con reflejos grisáceos. Limpio y brillante con una burbuja muy fina que asciende en continuos rosarios formando una densa corona. En nariz: limpio y franco, fruta blanca madura con aromas de frutos secos y cítricos sobre un fondo de miel y pastelería. La entrada en boca es amable y sabrosa. Es un cava largo y persistente. Temperatura ideal de servicio: 6-8?C. Maridaje: arroces caldosos, asados, carnes blancas, carnes rojas, pato, steak tartar o postres de hojaldre.

Precio aproximado: 17 euros



*José Urdiales es sumiller