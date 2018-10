Viñedo de Jura, vin jaune, el vino amarillo francés

El viñedo del Jura se encuentra a media distancia entre la Côte d´Or y Suiza. Se trata de una región vinícola francesa en el departamento del Jura, en el Franco Condado. Se extiende por la zona denominada Revermont, una franja norte-sur de 70 kilómetros de largo por 6 km de ancho que separa la Bresse del Macizo del Jura. Se trata de uno de los viñedos más pequeños de Francia en términos de producción –no cuenta con más de 1.850 hectáreas–, pero que goza de renombre por la excelente calidad. Es allí es donde se cultiva uno de sus vinos más importantes el vin jaune o vino amarillo, elaborado únicamente con la uva blanca savagnin originaria de Austria y Hungría.

El vino amarillo Jaune se vendimia del uno al 15 de noviembre, incluso bajo la nieve, con las uvas sobremaduras, siendo algunas veces despalilladas. Una vez el mosto ha fermentado es trasvasado a barricas de roble de los bosques de Limousin de 228 l., la barrica no se rellena nunca. Ha de tener una estancia mínima de 6 años y 3 meses con un solo trasiego. Durante la estancia en barrica se crea el llamado velo de flor similar a los finos de Jerez que se espesa con los años y protege al vino de la oxidación. Se embotella en la Clavelin de 62 cl. o medio-Clavelin de 31 cl. Son vinos muy longevos y ricos en grado alcohólico: de 14-16º. La diferencia más significativa con los de jerez, es su elaboración, ya que el vino no se encabeza, es decir, no se añade alcohol.

Domaine de la Renardiere 2009

AOC Arbois (Agricultura Biodinámica)

Ideal para cocina asiática y quesos azules

Vino de color dorado, limpio y claro. En nariz es franco y de mucha intensidad, con aromas muy complejos a fruta blanca madura, pan recién horneado, frutos secos y especias. La entrada en boca es muy sabrosa, con muy buena acidez y salinidad. Un vino seco con mucho cuerpo y densidad donde también por vía retronasal nos vienen esos recuerdos a fruta madura, especias y frutos secos. El final es largo y persistente. Temperatura de servicio: 15?C. Maridajes: Ideal para la cocina asiática, quesos azules y pescados con salsas. Ideal también para aperitivos, ostras, mariscos y embutidos. Precio aproximado: 57 euros



Domaine Macle Côtes de Jura 2012

(Savagnin y Chardonnay), AOC Côtes du Jura

Vino sabroso perfecto para mariscos a la plancha, pescados a la sal y postres de frutos sectos

Este vino es una buena introducción a los vinos amarillos, criado durante 3 años en velo de flor. Vino blanco limpio y claro, de color amarillo ámbar. En nariz es intenso con aromas intensos a fruta blanca y cítricos, se aprecian algunas notas de frutos secos (nuez) y notas muy salinas. En boca es un vino muy sabroso y graso con buena acidez y con notas de fruta blanca y alguna especia. De nuevo se aprecia la salinidad. El final es largo y seco. Temperatura de servicio: 10-12?C. Maridaje: Ideal para quesos, embutidos, mariscos a la plancha, cocidos, pescados a la sal y postres de frutos secos. Precio aproximado: 35 euros



Domaine Macle, AOC Château-Chalon

Gran vino para mariscos y embutidos

Vino blanco de color oro viejo con evolución a tonos ámbar, limpio y claro. En nariz, muy intenso, con aromas de fruta blanca muy madura, alguna nota cítrica y de frutos secos (nueces, avellanas, almendras€) sobre notas tostadas, torrefactas y ahumadas. En boca es graso y con mucho volumen. Seco y con buena acidez. Se aprecian de nuevos aromas complejos de frutos, especias y torrefactos. Final largo y persistente. Gran vino. Temperatura de servicio: 15?C Maridaje: Vino de meditación. Ideal para quesos, pescados en salsa, comida asiática, embutidos, guisos y mariscos. Precio aproximado: 90 euros



Crianza en velo de flor de 3 años en barrica de roble AOC Côtes du Jura

Marida con estofados, guisos y carnes blancas

Vino blanco limpio y claro de color dorado intenso. En nariz es intenso con aromas de limón confitado, flores, levaduras y frutos secos sobre un fondo muy mineral. En boca es potente y de carácter seco, un vino con volumen y con una acidez muy correcta. De nuevo por vía retronasal se aprecian esos aromas cítricos y de frutos secos. Es un vino con un recorrido muy notable y persistente. Temperatura ideal de servicio: 8-10?C Maridaje: Embutidos, quesos, estofados, guisos, pescados a la sal o en salsas, carnes blancas, postres de frutos secos.

Precio aproximado: 35 euros