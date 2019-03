La pastelería Ñandutí by Dora Ortiz cumple dos años de gran trabajo en Málaga

Equipo Ñandutí by Dora Ortiz

La pastelería Ñandutí by Dora Ortiz cumplió dos años en Málaga el pasado 14 de marzo. La propietaria es Dora Ortiz, paraguaya de nacimiento que emigró a Barcelona en 2005, inició su formación en el mundo de la hostelería en escuelas de gran prestigio mundial hasta que se instaló en Málaga en 2017.

Estudió en la Escuela Bellart y la Universitat de Vic, y de la mano de grandes chefs y pasteleros como su mentor Àlex Suñé (Restaurante mil921) o María José Mendizábal. Además, trabajó junto a Gastón Acurio (Restaurante Tanta-Bcn) y luego con Dani García (La Moraga- Marbella), lo que califica como una "experiencia brutal". Inspirada por Pierre Hermé, Michel Bras, Frédéric Bau, entre otros, "tejió su sueño" repleto de profesionalidad, magia, creatividad, ilusión y sobre todo calidad.

Dora vio que en Málaga hacía falta un tipo de pastelería distinta a las que ya había, inspirada en las del modelo francés. Con su establecimiento quiere proporcionar un concepto distinto, con un producto totalmente artesano. Lo define como "un proyecto lento, pero bien hecho".

"Una empresa solo de mujeres, no por que yo quisiera que fuese solo de mujeres, pero obviamente la gestión no es la misma, por emociones, somos mucho más viscerales, vemos más allá de lo que es un plato", afirma la propietaria, que no descarta que en un futuro puedan trabajar con ellas hombres que sepan dar esa sensibilidad y delicadeza que necesita un postre.

"Los de hostelería no vendemos comida, vendemos emociones, damos espectáculo mucho más allá", así destaca Dora Ortiz la esencia que tiene el mundo de la gastronomía, y en concreto el de la pastelería.

La palabra Ñandutí, que da nombre a su pastelería, tiene un significado curioso. Dora Ortiz explica que en la lengua guaraní significa "tela de araña", que tejen sus telas de manera metódica y siguiendo "cierto patrón". De esta forma, establece un símil con la forma de trabajar en Ñandutí by Dora Ortiz, donde se produce pastelería artesanal día a día en su obrador.

Dora fusiona la repostería paraguaya, francesa y española, el resultado es un producto verdaderamente especial; porque su premisa, es siempre la misma, emplear materias primas de calidad, con lo cual, el resultado es diferente.