Once formas de comer atún en el restaurante Azahar

Es una oportunidad única. Poder degustar este preciado bocado de mar de hasta once maneras diferentes en el mismo establecimiento sólo es posible si visitamos el restaurante Azahar del hotel Catalonia Reina Victoria en Ronda. Para ello, han creado las I Jornadas Gastronómicas del Atún, que finalizan el próximo 14 de abril, y que pretenden acercar dicho producto a la Serranía de Ronda y poner en valor sus diferentes aplicaciones en cocina.

Dichas jornadas ofrecen la posibilidad de disfrutar del atún bien a la carta, con hasta cinco propuestas diferentes, o bien con un menú degustación. Éste consta de cinco pases y el precio es a 38 euros, bebidas no incluidas. Aunque también hay la posibilidad de maridarlo. De este modo, el menú está compuesta por unos aperitivos como: Uramaki de ventresca, foie, manzana y chocolate; sashimi de atún marinado en soja con puré de mango y nigiri de atún con salsa Teriyaki y cebolla crispy. Como principales se servirán el tartar de atún rojo con tomate en texturas y brotes de soja; los noodle con atún marinado en soja y selección de verduras al wok y la ventresca de atún al josper con puré de patata y tinta de calamar, chalotas caramelizadas, romanescu y aire de aceite del atún. Ya de postre el comensal terminará con un castillo de nougat con mar de arándanos sobre crumble de arena de almendra.

Con respecto a la opción del maridaje, a 20 euros por persona, se incluyen caldos como Lustau Fino Jarana D.O. Jerez para acompañar al uromaki, sashimi y nigiri; un blanco Vionta Godello D.O. Monterrei para el tartar y un Ceretto Moscato d'Asti D.O. Piemonte, para el postre, entre otros.

En cuanto a la opción de la carta, los precios de las propuestas del chef oscilan entre los nueve y los 22 euros. Entre las opciones de carta encontramos platos tan interesantes como el tataki de atún rojo con guacamole, fresas, jengibre, wasabi y mayonesa de soja o el morrillo de atún rojo al Josper con caldo de boletus acidulado, chalotas glaseadas con soja, jengibre confitado y hojas de mostaza. Esta parte del atún se sitúa en la prolongación del lomo pegado a la cabeza por la parte de arriba siendo muy rica en grasas, en boca muy fina, aunque soporta bien las altas temperaturas, por lo que es perfecto para el asado. Otra propuesta igual de interesante es la ensalada de atún escabechado con lollo rosso, tomate kumato, mejillones y vinagreta de erizo de mar.

Tanto el menú de las jornadas como los platos de la carta se pueden degustar en almuerzo y cenas. Las reservas se realizan en el teléfono 952 87 12 40 o en el email del propio restaurante reservas@restaurante-azahar.com.