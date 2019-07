Cócteles para el verano

Los cócteles con alcohol nacen a raíz de los licores y destilados que fueron creados por monjes cristianos en la Edad Media como remedios herbales contra enfermedades. La coctelería es casi una ciencia, en la cual los componentes esenciales se mezclan de forma que ninguno destaque sobre otro, sino que estén en perfecta armonía y sus sabores se complementen unos con otros.

Para realizar estas preparaciones se deben seguir unos pasos, que son los siguientes:

1.- Preparar las bebidas necesarias, el recipiente donde se vaya a servir y la decoración.

2.- Incorporar los ingredientes a la coctelera, la secuencia idónea es:

a) Ingredientes no líquidos. Azúcar, pimienta, yema o clara de huevo, etc.

b) Ingredientes líquidos. Se incorporan primero aquéllos cuya proporción sea mayor y, en el caso de ser de igual proporción, primero los menos densos.

c) Hielo: Se echa al final para evitar que las bebidas se agüen antes de la elaboración. En el caso de realizarse en vaso mezclador, el hielo se echa al principio.

3.- Cerrar coctelera y batir.

4.- Servir el cóctel sin llenar la copa totalmente y colocar la decoración, si lleva.

Los elementos de decoración y guarnición son tan importantes como cualquier otro ingrediente tanto si modifican o no el sabor final del cóctel. Todo cóctel se empieza a apreciar a través de la vista. Dependiendo de su función:

1.- Opcionales. Su función es meramente decorativa, para realzar y ganar en vistosidad. Tanto con ella como sin ella, el cóctel es correcto.

2.- Como complemento. Son imprescindibles en su elaboración, sin ésta el mismo cambia, ya que forma parte del mismo.

3.- Fantasía. Son sofisticadas, no tienen una utilidad práctica real.

Entre los elementos más destacados están las flores y fruta fresca que se utilizan cuando las bases son de cremas y frutas. Las bayas frescas también son sencillas y comestibles. Bucles, gajos y rodajas de cítricos y ramas de menta u otras hierbas también son aptas para muchos tipos de cócteles. Los parasoles de papel de formas dan un colorido especial, al igual que diferentes tipos de bengalas. Un elemento importante de decoración e imprescindible en algunas de las elaboraciones es el escarchado de las copas o vasos. Se decora el canto de la tulipa frotando sobre él un trozo de lima o limón y luego poniendo la copa boca abajo sobre una superficie llena de sal, pimienta blanca o azúcar (sola o coloreada), según acompañe mejor al cóctel.

Spice mojito

Ingredientes

· 25 gramos de azúcar moreno

· 3/4 de Lima

· 2 ramas de hierbabuena

·50 ml de Captain Morgan Spiced o Matusalem 7

· Top sprite

·4 gotas de Angostura

· Hielo Pile

PREPARACIÓN

En un vaso grande añadimos la hierbabuena, con ramas partiéndolas con las manos y reservamos una ramita con hojas en la parte de arriba para decorar. Añadimos el azúcar y antes de partir la lima, la presionamos ligeramente y la rodamos contra la mesa para que se reblandezca por dentro. La partimos y con la mano la exprimimos para que suelte el jugo. Pisoteamos a modo de mortero los tres ingredientes, pero sin pasarse para no destrozar las hojas.

Echamos hielo picado hasta cubrir la mitad del vaso, añadimos el ron y mezclamos bien.

Echamos hielo hasta el borde y rellenamos el espacio con sprite, mezclamos bien. Decoramos con hoja de menta, gajo de lima y angostura. Maridaje: Pescados fritos, al horno o a la sal, ostras,moluscos, ensaladas y postres de chocolate.

Ingredientes

· 150 ml de Tanqueray Rangpur o ginebra de carácter cítrico

· 50 ml de la Quintinye Royal Extra Dry o vermut extra dry

· 25 ml de sirope de fruta de la pasión

· 15 ml de sirope de albahaca

· Hielo Pile

· Naranja deshidratada o twist

PREPARACIÓN

Añadir los ingredientes en coctelera con tres piedras de hielo y agitar. En copa de cóctel, añadir hielo pile al vaso para enfriarlo y cuando este frío, retirarlo y servir el cóctel. Adornar con naranja deshidratada o twist de naranja. Maridaje: Ideal para aperitivos, aceitunas, embutidos, ostras y moluscos, mariscos cocidos o a la plancha, frituras, ensaladas...

Negroni Royal

Ingredientes

· 50 ml de la Quintinye Royal Rouge o vermut rojo

· 50 ml de Gin Brockmans

· 50 ml de campari

· 25 ml de Marraschino

· Cubitos de hielo

· Naranja deshidratada o cereza marraschino

PREPARACIÓN

Preparación directa en copa on the rocks, añadiendo todos los ingredientes, el hielo y decoramos al gusto. Maridaje: Ideal como aperitivo para embutidos, aceitunas, moluscos, pescados fritos, ensaladas, quesos y postres de fruta roja.

La Petite Margarite

Ingredientes

· 100 ml de tequila goya o tequila blanco más mineral que especiado

· 50 ml de ron Don Papa o un ron spiced tipo Captain Morgan o Matusalem 7 años

· 50 ml de zumo de lima

· Ribete sal y angostura

PREPARACIÓN

Ribetear copa de cóctel con limón y sal. En coctelera añadir los ingredientes con tres piedras de hielo. Agitar y servir en copa de cóctel. Maridaje: Ideal para aperitivos como pescados fritos, ostras y moluscos, mariscos crudos, cocidos o a la plancha, ensaladas...