Diez tendencias gastronómicas para 2020

Acaba el año y nuestra vista ya está puesta en qué nos deparará la gastronomía de 2020. Los alimentos demoda, las nuevas corrientes y las que se ya están consolidadas forman el ecosistema de las experiencias gastronómicas que disfrutaremos a lo largo del próximo año. La comida saludable, el respeto al medio ambiente con desperdicio y plástico cero; los productos de proximidad, las meriendas y los licores sin alcohol marcarán la agenda de 2020. Os adelantamos algunas de las tendencias del año más healthy.





Comer sano: El estilo de vida

Cuidarnos ya no es una moda, por suerte. La llamada comida healthy food ha dejado de ser una tendencia para consolidarse como un estilo de vida a la que cada vez más gente se suma. Consumir productos ecológicos, de temporada y apostar por eliminar de tu dieta la comida procesada son pautas a seguir. Y como parte del proceso de buscar una alimentación sana se encuentra la rutina de leer las etiquetas de los productos. Este hábito ha llegado a la eclosión de apps que leen e interpretan dichas etiquetas. La afamada app Yuka, nos permite analizar todos los ingredientes de cada producto sólo con escanear su código de barras, ofreciéndonos al instante información sobre la cantidad de sal, azúcar, grasas y aditivos entre otros valores. Sin embargo, no debemos confundir con el trabajo que realizan los dietista-nutricionistas, quienes orientan en la dieta diaria y ayudan a controlar el peso de forma sana y personalizada.



Antiaging Food: La revolución de 2020

Frenar el envejecimiento de nuestro cuerpo seguirá estando muy presente en nuestra dieta. Los alimentos con alto poder antiedad como son el brócoli, tomate, aceite de oliva virgen extra, uvas negras, kale, canela, aguacate o espinacas serán muy cotizado. El chocolate negro –mínimo 80% y sin azúcares añadidos– cobrará una especial importancia al maridarlo con vinos.



La Holistic Healthy Concept

La Investigadora de tendencias Eva Ballarin asegura que la hostelería traerá el concepto de Holistic Healthy en el que la sociedad demanda, cada vez más, alimentos más confiables y una mayor consciencia de lo que comemos y lo que repercute en nuestra salud. Generando una serie de corrientes que afectará también a la hostelería. Así este concepto incluye varias tendencias como: los superalimentos, el flexitarianismo, la nutrición personalizada gracias a la biotecnología y la nutrición líquida o 'zumología'.

Alimentación consciente: Km 0 y el Slowcal

Otra tendencia que quedará bien asentada para 2020 es el consumo de proximidad o kilómetro 0. Consumir recursos de hasta 100 kilómetros a la redonda es una opción nutritiva y respetuosa con el medio ambiente. A ese concepto hay que añadir el Slowcal o consumo responsable y sostenible que comenzó hace unos años como una aspiración individual y que definitivamente se ha quedado grabado en la memoria colectiva como fuente de equilibrio entre comer saludable y el ritmo alto de vida que existe en la sociedad. Todo ello nos lleva a la 'alimentación consciente' con la que trabajan los dietistas-nutricionistas para ser realista en el consumo de lo que ingerimos.



Cuida el planeta: Plásticos 0, compra a granel, zero waste y economía circular

La sostenibilidad será una de las principales tendencias gastronómicas 2020. Y eso pasa por apuntarnos a los 'alimentos desnudos'. Adquirir productos sin plástico nos llevará a la compra a granel de toda la vida. Y eso hila con la filosofía de residuo cero o zero waste, movimiento para reducir la basura que generamos a diario. Una buena ayuda es la app Too Good To Go en la que el usuario puede 'salvar' un pack de comida de excedente de un establecimiento asociado a la plataforma a un menor precio. Todos ganan. Otra opción es la app OLIO, en la que los usuarios 'recolectan' entre sí la comida ya sea de particulares o negocios que no necesitan. Todo es gratis. De moda están también los ungly foods o alimentos feos que desechaban por su aspecto imperfecto. El mejor ejemplo es la empresa FlipFood, que da segundas oportunidades a frutas y verduras imperfectas y desaprovechadas transformándolas en zumos cold pressed, limonadas y smoothies de leche de almendra cien por cien naturales y saludables. Sus envases son de plástico reciclado cerrando así el círculo o 'bucle' apostando por la economía circular, o lo que es lo mismo, reducir tanto la entrada de los materiales vírgenes como la producción de desechos.



Alimentos fermentados

En nuestra sección Decantar de El Delantal nuestro sumiller José Urdiales ya os lo adelantaba: Los fermentados están de moda. Éstos son una estupenda fuente de enzimas, probióticos y vitaminas naturales. Y las bebidas también lo contienen. Yogur, chucrut, kimchi, kefir, tempeh, natto o miso son algunos ejemplos de alimentos fermentados que seguirán estando en la cima de las tendencias gastronómicas. Si la corriente se inició por los yogures probióticos ahora le toca el turno a la kombucha. Se trata de una bebida fermentada de té con sabor ligeramente ácido y efervescente a la vez. Además de tener bacterias beneficiosas, también contiene vitaminas del grupo B, Vitamina C y ácido fólico. Posee efecto probiótico, anti-aging y protector.

Comida rápida gourmet y meriendas

Es una realidad que cada día tenemos menos tiempo para cocinar y para comer. La empresa de comida a domicilio Deliveroo ha utilizado su propia experiencia para ofrecer las tendencias gastronómicas de los españoles en 2020. Entre ellas destacan dos: la comida rápida gourmet y la vuelta a las meriendas. Según apunta la compañía, el número de usuarios ha aumentado y lo hace no sólo para pedir algo para comer en casa sino también fuera de ella. Sin embargo, eso no está reñido con comer sano y con productos de calidad. Además, la merienda es algo que está en alza, sobre todo en invierno, para compartir.



Comida vegana

Las proteínas vegetales serán tendencia y cada vez más restaurantes se sumarán a introducir en sus cartas opciones para veganos. Los sustitutos de la carne y queso serán una apuesta en firme. Eso incluye la enorme crecida de las bebidas vegetales, la consolidación de las ensaladas y las semillas en aliños, guisos y panes. Éstas últimas se colarán en nuestra dieta de forma habitual. Así, el cambio de proteína animal a la vegetal contribuye a una sostenibilidad del planeta reduciendo las emisiones de CO2.

Cócteles, mejor sin alcohol

Continuando con la línea saludable de las tendencias que serán pódium en 2020 están las bebidas sin alcohol. La coctelería creativa 0,0 se extenderá como la pólvora para ofrecer alternativas originales, ricas y sanas a una sobremesa o salida nocturna. Todo eso se verá reflejado en que las propuestas de las cartas de bebidas de la restauración que ofrecerán coctelería 'sin' para sus maridajes. Esta tendencia también llamada mocktails hará ligas con los fermentados, los alimentos antioxidantes y los desechados por falta de estética.



La cuchara: reina de la mesa

Ya desde hace un tiempo se viene vislumbrando como los platos de cuchara se han ido deslizando sutilmente en las cartas de muchos restaurantes ante la necesidad, de cada vez más personas, por comer sano y caliente al salir de casa. Si bien es cierto que los guisos y recetas tradicionales serán una tendencia en el sector de la hostelería, también lo serán en los hábitos alimenticios de cada una de nuestras casas. La moda de guisar y rescatar el recetario tradicional con sus sabores y olores de antaño ayudará a cada pueblo a rescatar y poner en valor el carácter identitario de su Gastronomía y Cultura.