Guía completa para comprar desde casa en Málaga

El estado de alarma se anunció el pasado 14 de marzo y desde entonces nuestras casas se han convertido en búnkeres. El confinamiento nos ha cambiado nuestras perspectivas vitales y hábitos cotidianos. En estos momentos poder salir a comprar alimentos es una posibilidad permitida, sin excesos, claro.

Sin embargo, si podemos evitar pisar el temido asfalto mucho mejor. Es por ello que el tejido empresarial de productores y comercios locales ha dado un paso al frente para dar respuesta al ciudadano a una necesidad vital ofreciendo repartos a domicilios con pedidos realizados por teléfono, Whatsapp o a través de sus tiendas en internet. Pescados, carnes, verduras, dulces, aceites, legumbres o conservas, entre otros productos de cercanía, pueden ser adquiridos tranquilamente desde nuestros hogares. Al comercio tradicional también se han adherido restaurantes que han visto en el reparto a casa una posibilidad de ingresos ante el cerrojazo global, creando cartas realizadas ex profeso para ofrecer platos a quienes no puedan cocinar. Os dejamos una completa guía de toda la provincia de comercios que nos llevan nuestra compra a casa.



Antequera y Archidona

Embutidos Peláez

La empresa ubicada en Archidona también está haciendo repartos a domicilio en la zona llamando al 952 714 832. Producen embutidos, carnes y preparados como croquetas.

Abasthosur

Este supermercado ubicado en Antequera ha lanzado un ambicioso reparto a domicilio que incluye 37 municipios de Málaga, incluidos todos los de la comarca antequerana, así como pueblos limítrofes de Córdoba. Los pedidos se realizan en el teléfono 952 000 013 o en encasa@abasthosur.es y los llevan a domicilio con pago con tarjeta en la entrega.

Mercado municipal de Antequera

Dada la alerta sanitaria el mercado de abastos ha lanzado un comunicado con todos los puestos que ofrecen servicio a domicilio. Carnicerías, pescaderías, especias, frutas y verduras, electricista, aceitunas y encurtidos. Reparto de lunes a sábado de 9.00 a 15.00 horas. Información y teléfono de cada puesto en facebook.com/AytoAntequera

Ronda

Pastelería Daver

La confitería Daver ha decidido eliminar los costes para envíos dentro del municipio de Ronda y se ha reforzado el reparto domiciliario. Se realiza de 9.00 a 15.00 horas y el teléfono es el 952 877 163. Envían pan y dulces y han creado packs especiales de desayunos, picnics y de productos gourmets. También están repartiendo monas de Pascua a Madrid y Cataluña. Toda la información en su web www.confiteriadaver.es

La Casa del Jamón

Esta tienda de delicatessen hace reparto de 10.0 a 14.00 horas en Ronda en el teléfono 952 871 596 y en Marbella, en el 952 773 488. Para toda España los pedidos se hacen a través de la tienda online con servicio de reparto 24 horas en www.lacasadeljamon.es

Eurobollito

Este local especializado en pizzas, 23 a elegir, tiene reparto a domicilio con los siguientes horarios: Lunes, martes y jueves de 20.00 a 00.00 horas; viernes, sábado y domingo de 12.00 a 16.00 y de 20.00 a 00.00h. Pedidos en los teléfonos 951 154 816 y 641 892 772.

La tienda

Este ultramarinos ofrece frutas, verduras, pan, conservas, bebidas y lácteos. Atiende en horario ininterrumpido de 7.30 horas a 17.00 horas. Los pedidos se hacen en el 951 777 025 o 655 953 230.



Toda la provincia

Merloba

Esta empresa de distribuciones realiza reparto a domicilio a Málaga y provincia. Con un pedido mínimo de 30 euros se pueden elegir entre los muchos packs que han sacado durante la crisis sanitaria o comprar por separado los productos. En estos últimos se pueden encontrar desde aceite de oliva a diferentes tipos de carnes, pasando por lácteos o embutidos loncheados. Los pedidos en el 625 058 868.

El hombre del Saco

A través de su tienda online se pueden hacer pedidos a toda la provincia, aunque los envíos en bicicleta en la capital son posibles y cuestan 2,95 €. En esta tienda a granel se puede adquirir legumbres, cereales, infusiones, cafés, pastas, harinas, especias y productos ecológicos. En su web https://www.elhombredelsaco.eu/tienda los gastos de envíos son gratis por compras superiores a 60 euros.

El Mimbre

Puedes hacer los pedidos por whatsapp al teléfono 656 931 166 en horario de 8.30 a 14.30 horas o por elmimbre@elmimbre.com. Surten de su amplia gama de panes de harina de trigos y también ecológicos, así como de dulces. El pedido mínimo son 20 euros.

Congelados Lopemar

La empresa malagueña lleva pedido a domicilio sin gastos ni compra mínima, solo por motivos de la alerta sanitaria, en la capital y provincia. La enseña está habilitando en su web un área de consulta por código postal para saber si el reparto está o no garantizado. Vende pescados y mariscos congelados, así como verduras y precocinados. Teléfonos: 952 237 498 o 615 617 446.

Golden Tips

La mítica tienda de cafés, chocolates e infusiones del centro también se suma de forma excepcional al envío a casa. Es gratis para pedidos a partir de 25 euros. Las compras se realizan desde su web www.goldentips.net

Su reinvención al envío a domicilio ha sido tal que han lanzado una app para que los pedidos a particulares sean más ágiles. Ya disponible para Android e IOs y se descarga gratuitamente desde la dirección app.dosvegas.es Así, se pueden comprar productos por categorías: pollo, cerdo, cordero, ternera, vaca y elaborados o adquirir lotes creados ex profeso por la alerta sanitaria como el pack ahorro; el pack especial barbacoa; el infantil o el gourmet. Los precios van desde 22,95€ en adelante. Email pedidos@dosvegas.es y teléfono 634 345 234. Reparten a Málaga capital y Fuengirola y los municipios de la costa hasta Motril.

Familia Hevilla

Esta empresa produce en ecológico frutas, hortalizas y verduras. Los pedidos se realizan en el 620 504 057 y se entregan a domicilio o en los puntos de reparto estipulados que tienen por toda la provincia. Han creado un listado de productos semanales para hacer las compras y cajas de temporada según el número de integrantes de la familia. Más información www.familiahevilla.es

Horno de Pan La Malagueña

Este obrador, debido a la gran demanda de pedidos, ha ampliado su zona de reparto organizándolo por días de la semana. Lunes, Málaga capital; martes, Torremolinos; miércoles, Benalmádena; jueves, Churriana y Alhaurín de la Torre; viernes, Fuengirola y Las Lagunas de Mijas. Reparten sólo piezas de un kilo, cortadas o sin cortar, de trigo 100% ecológico molido a la piedra o 100% integral. Consultar otros productos. Pedidos al teléfono 666851478.

Coín para comérselo

Esta empresa familiar elabora, envasa y distribuye productos naturales de kilómetro cero como conservas de frutas, hortalizas y castañas. Tiene una amplia gama de ecológicos. Hacen reparto a toda España y en Málaga son gratuitos. Teléfono o WhatsApp: 628 710 285.



Marbella

Trocadero

Desde el pasado 17 de marzo, el conocido restaurante marbellí ha puesto un servicio de comida a domicilio para la localidad. Realizan un plato del día que van desde un estofado de lentejas, unos fideos a la marinera o brioche plisado con frambuesas y crema de pistacho iraní. Además de una carta especial, también hacen distintos packs como el vegetariano, el asiático o el mediterráneo. Los pedidos se gestionarán desde Trocadero Arena y podrán solicitarse llamando al 952 865 579. Pedido mínimo de 50 euros.

La Rosticcería

Es un local de comidas para llevar ubicado en Marbella especializados en comida italiana. Puedes elegir entre antipastos, embutidos nacionales e italianos y platos como raviolis de cordero y tomillo con salsa pomodoro cherry, risotto nero o lasaña tradicional. Realizan platos del día que se pueden pedir por su web https://www.larosticceriamarbella.com/ o llamando al 952 863 195. Envío a domicilio gratuito por compras superiores a 20€.

Delicias Gourmet Group

Grupo empresarial de la Costa del Sol especializado en el mercado gourmet. Además, cuentan con un servicio de envío exprés de dos horas. Los pedidos se realizan en el 952 816 796.



Fuengirola

Cati Schiff Catering

La empresa ubicada en Fuengirola reparte a domicilio en la misma localidad sus menús caseros semanales. Los menús constan de siete platos principales a elegir más postres. El pedido mínimo es de 10 euros y se sugiere hacer los pedidos con al menos 24 horas de antelación. Encargos en el 673 734 243.

Los Manantiales

Este proveedor de frutas, verduras y hortalizas frescas tiene reparto en Fuengirola, Mijas Costas, Benalmádena, Arroyo de la Miel y Torremolinos totalmente gratis durante toda la época de confinamiento. Los pedidos se pueden realizar por Whatsapp en el 625 444 483 o en la web https://losmanantiales.es



Málaga

Dulce Canela

Obrador especialista en rollos de canela. Solo realizan envíos a domicilio en horario de lunes a domingo de 9.00 a 19.00 horas. Los pedidos se pueden hacer por mensaje directo por Instagram o por dulcecanela.es@gmail.com. Tienen limitado el reparto al centro de la capital.

Picnik Artisan Food

Esta tienda especializada principalmente en quesos, también tienen embutidos, aceites, mermeladas, vinos, cervezas, chocolates y cafés y reparte por la zona del Soho. Se pueden consultar sus productos en https://picnik.es/ Y los pedidos se realizan en el 670 932 044 o en info@picnik.es

La Mallorquina

Servicio a domicilio gratuito para Málaga capital de una amplia gama de productos de ultramarinos: embutidos, quesos, vinos, mieles, aceites, pan, dulces y conservas. Los pedidos se realizan al teléfono de contacto: 952 213 352 o 655 679 220 en horario de 9.30 a 13.30 horas. Se entrega el mismo día o al día siguiente. Al resto de la provincia sólo por mensajería pagando los portes.

Pescadería Fernando

Esta pescadería tiene su puesto en el mercado central, pero reparte a domicilio. Pedidos a través del teléfono de contacto 675 907 940.

Pescaderías El Pedrillo

Reparten a domicilio haciendo el pago en efectivo o con tarjeta. Se pueden hacer los pedidos por teléfono o por Whatsapp: 656 933 701, 658 948 823 o 952 323 421.

La cantina India

Este restaurante ubicado en la zona de Teatinos está especializado en comida india y mejicana, además de ser un pequeño oasis para los celíacos ya que ofertan una gran variedad de platos sin gluten. Tienen pedidos a domicilio: 674 135 588.

Colmado 93

La abacería del centro reparte a domicilio todas sus conservas selectas, vinos de botella y barril, vermús, chacinas ibéricas selectas y aoves, así como sus especialidades, patés y ahumados. Pedidos en el teléfono 615 029 669.

Kurobi, Simient, La Rechida, Púa poké, Mr Wan y Out for thai, restaurantes ubicados en este centro de restauración, continúan abiertos en horario habitual. El take away permanecerá cerrado y el envío a domicilio será tanto en los canales online de Uber Eats, Glovo, Just Eat y Deliveroo, así como vía telefónica y Whatsapp en el 951 615 330 y 640 080 267.

El Rey de Abastos

Esta empresa se dedica a la distribución a domicilio de todo tipo de productos de mercados de abastos de la capital, Atarazanas y El Palo entre otros. Ofrecen pescados, carnes, frutas y verduras. A través de su web www.reydeabastos.es se puede realizar el pedido.

Restaurante Alea

Ha creado una carta take away en la que ofrecen reparto a domicilio. Además, a las personas mayores residentes en el centro se les lleva a casa. Consultar carta en sus redes sociales. Teléfono: 952 218 639.

Panadería Ilustre

Esta panadería ubicada en el centro de Málaga sólo reparte a domicilio en la capital, se puede encargar el pan de lunes a domingo de 9.00 a 14.30 horas 952 308 439 o comprar a través de Uber Eats.

Tejeros

El afamado obrador está trabajando con servicios mínimos con todas las medidas de seguridad y abasteciendo a sus clientes. Ofrecen servicio a domicilio a través de Glovo hasta las 14.00. Por la app se puede pedir tarta de manzana, de queso con frambuesas, de oreo, turrón, kinder, san marcos o selva negra, entre otras; así como palmeras, cañas, locas, milhojas, borrachuelos y torrijas.

Picking Málaga

El distribuidor para hostelería ha abierto una línea de reparto a particulares con productos de carnes selectas de La Finca, platos elaborados y otras opciones gourmets. Teléfono: 629 378 336.

Restaurante Beluga

Este establecimiento del centro lleva buena parte de su carta a domicilio gratuitamente. Incluso a Torremolinos y el Rincón de la Victoria, con un suplemento de 7 €. Sólo hay que hacer el pedido con antelación en el 952 214 253. Entre su oferta se encuentran rocas de foie curado en sal, polvo de pistacho y mermelada de arándanos, caviar nakary de los pirineos, croquetas, ceviche de corvina con ají amarillo o arroces. Pedido mínimo de 15 €.

El Obrador de Juanito

En Alcaucín este obrador de pan de forma excepcional también hacen reparto a domicilio sólo en Málaga capital. Los productos que ofrecen son pan de hogaza de trigo blanco, integral y de espelta. Los pedidos en el 676 959 655 en horario de 10.00 a 17.00 horas.

Supermercado Preba

Si vivimos en el centro histórico llamando al 952 216 841 nos preparan nuestro pedido. El reparto gratuito es de lunes a sábado en horario de 9.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas. Se paga con tarjeta de crédito.

Pollos San Juan

El mítico establecimiento de pollos asados reparte gratuitamente en el centro histórico en horario de 12.00 a 16.30 horas. Además, ha lanzado un descuento del 10% en todos sus pedidos. Éstos se hacen en el 952 221 513 o en la web.

Crespillo Innova

Esta tienda es un rincón gourmet con más de 3.000 referencias entre vinos, conservas selectas, charcutería, aceites y espirituosos. Se puede hacer la compra online o llamando al 952 217 926 para que te lo lleven.

Charcutería París

Esta carnicería y charcutería tiene dos establecimientos en la capital desde los que se pueden hacer los pedidos para casa. Han habilitado dos líneas de teléfono en horario de 9.00 a 14.00 horas para tal fin. Todos los pagos de este servicio serán abonados por tarjeta. Tienda zona Cruz Humilladero 951 286 466 y tienda Cristo de la Epidemia 952 653 996.

Como la gran mayoría de mercados de abastos éste también está abierto. Ha elaborado un listado de puestos que además sirven a domicilio con un símbolo que los identifica. En su web www.mercadodebailen.com está colgada la lista que abarca desde especias, hasta fruterías, pescaderías, carnicerías y congelados, pasando por charcuterías. Un abastecimiento completo.

Restaurante Cavea

Desde el mes de abril este céntrico local sirve a domicilio desde la zona de El Palo hasta Teatinos. Han creado un listado que llaman los 'Best seller de Cávea' que incluye lo más emblemático del restaurante como las croquetas melosas de mejillón tigre; wok de secreto yakitori; arroz meloso de codorniz o marmitako de atún. Pedidos, con 24 horas de antelación, se hacen en el 952 004 698 de jueves a domingo de 12.00 a 15.30 horas.



Churriana

Ultramarinos Mirador

Tienda de frutas, verduras y otros productos con reparto a los domicilios de Churriana en horario de lunes a sábado de 7.00 a 15.00 horas llamando al teléfono 697 821 610.



Rincón de la Victoria

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha elaborado un listado completo de todos los comercios que sirven a domicilio. Panaderías, pescaderías, fruterías y congelados, entre otros establecimientos. En dicho listado también se incluyen los restaurantes que ofrecen comida para llevar. En esta url http://www.rincondelavictoria.es/turismo/cat/telefonos-comercios se encuentra la lista completa.



Vélez Málaga

Pastelerías Ramos

Este obrador regentado por dos jóvenes pasteleros ofrece envío a domicilio sólo en Vélez Málaga. El servicio de reparto es de 8.00 a 13.00 horas de lunes a sábados y los pedidos se hacen en el 952 511 317 o en el Whatsapp 644 741 057. Se pueden encargar panes con harina Bio, panes especiales y sin aditivos, así como repostería.



Sabor a Málaga

El sello ha lanzado una campaña de apoyo a las empresas adheridas a 'Sabor a Málaga' con envíos a domicilio: Aceitunas Roldán y Bravo; Bee Gardenia Málaga; Dehesa de los Monteros; Bodega Quitapenas; Lujo del Paladar; Icarben; Bodegas Morosanto; La Cañada del Capitán; Cortijo El Solano; Sigfrido Fruit; Cervezas Savis; Embutidos La Abuela Loli; Chivo de Canillas; Aceites Garo, Productos Laure; Aceites Gil Luna, Ardales, Gotas de Gloria,Molisur y La Samiaja; Bodegas Cortijo La Fuente y Málaga Virgen; El Tío Las Papas, Moringa Spain; Productos cárnicos Perdigue; Quesos Flor Bermeja; Frutas Eladio; La alacena de Málaga; Aceites Esenciales Eva; La Molienda Verde; Pinchomanía y panadería Pan Piña. Listado completo en la web del sello.