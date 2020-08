Tu chef privado: la nueva tendencia gastronómica

Las reglas han cambiado. Como en la famosa novela de Spencer Johnson '¿Quién se ha llevado mi queso?' cuando tu entorno da un giro y el queso desaparece la única posibilidad para encontrar la nueva ubicación de dicho manjar es seguir explorando el laberinto cambiando de estrategia. La inmovilidad en la vida laboral, según su autor, puede ser sinónimo de fracaso. Pero ellos ya lo saben. Han encontrado otro queso igual de rico que el anterior y que les abre un mundo de posibilidades. Como la realidad es distinta y la hostelería se ha puesto casi del revés, cocineros de Málaga han encontrado en las sesiones privadas a domicilio una nueva línea de negocio que viene a complementar a la habitual de sus restaurantes. Sesiones exclusivas de sushi, eventos privados o menús a base de ostras, son algunas de las alternativas. Las estrellas Michelin también se suman a esta tendencia que busca ofrecer una experiencia gourmet sin salir de casa.

Le cuesta definir realmente lo que hace en cada sesión y eso es debido a que personaliza mucho cada trabajo. «Hacemos eventos familiares muy exclusivos, cumpleaños o aniversarios guardando las medidas de seguridad que ahora corresponde», afirma el cocinero Pepo Frade, dueño del restaurante Aire. Él, junto a su mujer y responsable de sala María Schaller, ya venían realizando este tipo de servicio antes de la pandemia. Con la irrupción de la Covid-19 en escena, decidieron continuarlo y aumentarlo con un servicio de take away que se hace directamente desde la web airegastrobar.es. «Hay gente que aún tiene miedo de ir a comer a restaurantes, pero les gusta la opción de poder llevarse nuestros platos a casa», explica el chef. Actualmente, hace servicios él directamente en la casa del cliente con menús a medida en función de los coste y número de comensales. «Hay muchas reuniones familiares que se hacen en casa porque se sienten más seguros», apostilla Frade. En los eventos, el aperitivo que nunca falla es el falso pionono, y para el take away el rabo de toro deshuesado o algunos de sus tartares de pescado o carne, son clásicos de su carta muy demandados.

Jose Antonio Moyano se tiró al ruedo para compensar que no puede llenar el salón de su restaurante Alexso ubicado en el Centro, por las medidas de seguridad. «El Centro está muerto y había que buscar alternativas. Puse en marcha 'Alexso en tu casa», comenta. Desde su web www.restaurantealexso.es en el apartado que lleva el mismo nombre se puede hacer la reserva. El comensal debe elegir el día; la hora; lugar de residencia, número de comensales, el tipo de cocina y si dispone o no de horno. Esto último varía en función de las normativas. Por último, elige el menú, hay tres opciones: 'Tentación', 50 € por persona e incluye un aperitivo, una entrada, un pescado, una carne, un prepostre y un postre; 'Emoción', 75 € por persona con dos aperitivos, dos entradas, un pescado y una carne, más un prepostre y el postre. Y el último, Sensación que por 100 € por comensal toman tres aperitivos y otras tantas entradas, un pescado y una carne y finaliza con el prepostre y el postre. También se puede elegir el maridaje. El huevo invisible es un aperitivo imprescindible de la casa que está en sus menús.

Cuando los precios de las plataformas tradicionales de delivery se dispararon por la crecida demanda durante el confinamiento, Elías Tang propietario de Mercado San Martín 1982 sabía que no era una elección adecuada. «Los costes de mi carta iban a subir y no me convencía ni para mi producto ni para mi público», apunta. Este cocinero ostenta el título de subcampeón al Mejor Abridor de Ostras de España y ahí radica su diferenciación. En su local cuenta con una carta ecléctica al combinar las ostras, su especialidad, con recetas venezolanas, por su origen. Así, lleva a casa menús personalizados, sólo con los platos de su carta, que incluyen desde una sesión exclusiva para disfrutar de este molusco o un menú gourmet que añada conservas selectas, a otro de recetas de Venezuela. Éste último puede incluir arepas; 'tequeños' –rollitos de masa rellenos de queso– o su aclamado 'rompecolchón', plato inspirado en la película 'Kiki el amor se hace', de la ruta del Festival de Cine. Es un macerado de mejillones, pulpo, conchas finas, langostinos y una salsa agridulce picante de tomate de palo casera. Las reservas en 671111515.

Uno de los eventos privados de Luis Domínguez.

Luis Domínguez podría ser un caso aparte. Él está especializado en eventos privados a domicilio. De hecho, tras dejar su trabajo en un conocido restaurante de Marbella se embarcó en esta aventura de la mano de una empresa extranjera que está especializada en el público británico. Iba a villas de lujos a demanda, ahora no hay turistas. Así, tras pasarse el confinamiento realizando menús a domicilio para aquellas personas que no pudieran cocinar, ahora aprovecha su dilatada experiencia en el sector para ser chef privado apostando por la clientela local de la Costa del Sol. El boca a boca le funciona. Hace reuniones familiares o eventos profesionales a domicilio. Realiza menús a medida en función del precio que el cliente demanda. Su dinámica es siempre la misma, elabora en su cocina de producción y termina los platos in situ ante el cliente para que no pierda frescura, ni temperatura. La experiencia es un grado. Atiende las reservas en www.luisdochef.com y en el 670 56 88 49.

La maduración del pescado, técnica que aplica Kosei Takakura en sus sesiones privadas de sushi.

Las sesiones de sushi privadas que realiza este cocinero nipón son otra cosa. Kosei Takakura en su local llamado Kosei Ramen realiza este plato tradicional japonés, además de otros clásicos tales como el katsu curry o el donburi, aunque su fuerte es el sushi y la maduración que realiza en cada tipo de pescado como ingrediente principal de éste. Él es el único cocinero que apuesta por estas técnicas para potenciar el sabor del producto. Por eso, ahora con el verano, prefiere trabajar en su local cerrándolo para las sesiones privadas. «Así me aseguro que todos los pescados y mariscos están en la temperatura correcta y que cumplo con todas las medidas de seguridad», comenta. El menú es cerrado y cuesta 60 € por persona con bebidas aparte. Dicho menú puede variar en función del cliente por tema de alérgenos o disponibilidad de género en el mercado. El catering a domicilio es a 80 € por persona (bebida no incluida). El mínimo son cuatro personas y el máximo 10. Esto último varía según la normativa vigente, explica el chef.