Ruta para comer los mejores arroces por los restaurantes de la provincia de Málaga

Saborear un arroz cuyo punto de cocción sea idóneo; que el caldo de fondo, base de la recta, sea potente y logre impregnar al grano durante su cocción y que el producto que lo acompañe ya sea marisco, pescado, carne o verdura sea de alta calidad y esté bien tratado es un verdadero lujo. Y en Málaga es posible disfrutarlo. En nuestra provincia hay restaurantes de excelente calidad gastronómica para hacer una ruta de los mejores arroces por la provincia de Málaga. Un plan perfecto todo el año y, sobre todo, durante este verano. Así, podemos degustarlos con vistas al mar o al verde de un cuidado campo de golf; en un selecto club pool; en el corazón de un municipio de tradición marinera, en casa o en un moderno local o en el casco histórico de la capital. Os presentamos nueve opciones diferentes donde comer los mejores arroces caldosos y secos y otros de recetas internacionales.





El Merendero





Bardot food & cocktail by Pool

Añoreta Golf

Alea restaurante

Vicen playa

Málaga. Plaza de la Malagueta nº4, Edificio Antonio Martín. 29016 -951 77 65 02 -retoma más de un siglo de historia de este lugar tan emblemático en la tradición hostelera malagueña. Situado en el paseo marítimo de la Malagueta a pocos metros de la playa,y con inspiración internacional. Tiene tres ambientes diferenciados para poder disfrutar de su gastronomía de formas diferentes: Una terraza con vistas al mar, un acogedor salón y una zona informal de tapeo.clásicos de la cocina española y otros con guiño internacional. En el apartado de arroces se ofrece la paella marinera con gambas, pulpo, sepia, mejillones y pescado de escama; arroz seco de pulpo, puerros y alcachofas y el Ibérico con pluma ibérica, edamame y lomito de presa de bellota. Fideos tostados con carabineros y ali-oli de ñoras y fideuá negra con ali-oli de hierbas y calamaritos fritos cierra la oferta más tentadora de este espacio gastronómico.es un sensacional espacio cubierto con vistas al mar y decoración natural para ofrecer al cliente una experiencia fresca y colorista. Además, tiene cuatro salones con grandes ventanales al mar, que proporciona al comensal comodidad y una experiencia de calidad y buen gusto.Marbella. C/José Meliá, s/n; 29602 -952 77 03 00 -Inspirada en la Riviera Francesa de los 60 y en la musa Brigitte Bardot ofrece un ambiente único para saborear recetas mediterráneas de pescados, los afamados y ricos espetos, los delicados y jugosos pescados salvajes a la brasa y el mejor marisco de temporada. Se trata, en definitiva, de una cocina cuyo concepto gastronómico está vinculado al producto del mar. Habría que añadir una selecta variedad de diez arroces y dos fideuás, que son un referente en Marbella. En la amplia carta hay arroz con gamba blanca o roja; de pescados y mariscos; caldoso de bogavante; seco de mar y montaña a base de secreto ibérico a la brasa, chipirones y gambas; de campo; de pollo picantón y setas -clásico que enamora-; arroz del 'senyoret'; de vacuno madurado y seco de verduras.. Además, este espacio gastronómico ofrece una irresistible selección de cócteles clásicos y bebidas Premium.Rincón de la Victoria. Avenida Añoreta golf s/n 29730 -951575893 -con un concepto de cocina tradicional mediterráneo ubicado en el Campo de Golf de Añoreta. En sus instalaciones disponen de diferentes salones con capacidad para eventos de hasta 300 personas, en los que disfrutar de su gastronomía en un paraje único.ensalzando el valor de lo tradicional en el que el gazpachuelo y la porra se unen a sus propuestas de arroces con recetas tan sugerentes como el arroz campero de ibéricos y boletus -el más aclamado por los clientes de Añoreta-; el arroz negro de rape y langostinos y el arroz meloso de pulpo y carabineros. La fideuá, imprescindible como plato mediterráneo por excelencia, se elabora con marisco fresco de alta calidad. Además, para el servicio de arroces, el cliente puede solicitar por teléfono que se le prepare para llevar. Sólo tendrá que indicarlo y recogerlo en el propio restaurante.Málaga , C/ Fajardo, 13-1, 29005 -: 952218639 / 617365865 - Facebook Ubicado en el corazón de la capital malagueña,Una de sus peculiaridades es que, pese a estar en el centro histórico, son especialistas en eventos profesionales y familiares al disponer de amplios salones y salas para reservados que garantizan la distancia de seguridad y privacidad, tan necesarias hoy día. En ellas, así como en el salón comedor y la taberna ibérica, se pueden disfrutar de su gastronomía basada en el recetario tradicional que integra productos locales de mar y montaña, con otros nacionales por su altísima calidad. Ejemplo de este concepto gastronómico son sus arroces terminados al horno, para dar una cocción perfecta al grano, que se pueden disfrutar en sus salones privados.; paella de verduras y el arroz con bogavantes. Aunque su famoso arroz con carabineros es el más aclamado por los clientes.Málaga, C/ Pacífico, 201, 29004 -620537404 / 952110901 - Web: www.vicenplaya.com





Marisquería La Caleta

Trocadero Benalmádena

Casa Juan Los Mellizos

All Rice!

, en la capital, es un espacio culinario donde los platos se cocinan con el mayor mimo y respeto a la cocina tradicional malagueña, que es donde radica su diferencia. La atención al cliente es el sello de la casa. Todo está cuidado al detalle. En este establecimiento, lo más característico en su carta son los pescados y mariscos que son de la máxima frescura y calidad al tener pescaderías propias.De este modo, el producto local y autóctono es protagonista absoluto en su cocina. Hay que destacar que dentro de su. Entre sus creaciones se encuentran la clásica paella de mariscos; al arroz caldoso de marisco y los arroces caldosos de bogavante y de carabineros. Éste último es el plato más demandado entre sus clientes cuando buscan degustar una receta tradicional pero alto valor gastronómico.Málaga, Avenida de Imperio Argentina, nº 9 -629506805-En tan solo un año y medio este restaurante ha logrado hacerse hueco entre las marisquerías más destacadas de Málaga.quien ha logrado hacer una cocina tradicional fusionando lo mejor de la cala de Málaga con los productos de la Bahía de Cádiz. A las acedías, los chocos y las tortillas de camarones se les une el pescaíto frito y, por su puesto, los arroces. Tienen una amplia gama de platos de arroz y paellas. En total hay 18 especialidades entre los que destacan los clásicos como la paella de mariscos, el caldoso o seco de bogavante o de carabineros y,. Éste último se sirve con choco, calamaritos y rosada al que le acompaña el alioli. Sin embargo, por encargo en la misma mañana se puede probar otras elaboraciones como los denominados ciegos de atún, de foie o de verduras. Los fines de semana tienen arroz con bogavante por platos a 9 € y hacen paellas a diario cuya ración sale a 6,95 €. Todo un lujo. El restaurante tiene un amplio salón interior y una terraza que garantizan las medidas de seguridad para sus clientes.Benalmádena. Av. del Sol, 121, 29631 -681 142 944 -El secreto de los arroces que se elaboran en, no sólo el producto, sino la tradición alicantina en cuanto a su receta. Todos los arroces se elaboran con caldos naturales sin conservantes, ni colorantes. Su fondo es un fumé de pescado de roca y en su elaboración se le añade la clásica picada de ñora alicantina. Aunque el chef trabaja mucho las sugerencias de arroces con productos frescos de mercado, en carta podemos encontrar arroces abanda tradicionales con gambas; arroz negro de sepia y gambas; de verduras con setas de temporada; mixta de pollo, pescado, verduras y langostinos; seco o caldoso de marisco y pescado; caldoso de bogavante azul o carabineros o de presa ibérica, setas y sobrasada. También incluyen la tradicional fideuá que es elaborada de marisco, abanda o negra. Todas estas propuestas se puedenAdemás, cuenta con parking y acceso directo a la playa.Torremolinos, C/ San Ginés, 20, 29620 -952 37 35 12 -Con más de 40 años en el sector de la restauración,se caracteriza por la calidad de la materia prima y un servicio en el que el cliente es lo primero.Un lugar perfecto para todo tipo de comidas de empresa, familiares, de amigos y toda clase de reuniones y celebraciones, ya que además posee parking privado. Dispone de varios salones y una amplia terraza situada en el centro de la plaza de la Carihuela con capacidad total de 700 comensales. En su concepto de gastronomía mediterránea, además de pescados y mariscos, también destacan una de sus especialidades: Los arroces. Entre las propuestas se encuentran el arroz caldoso; el caldoso con bogavante; la paella vegetal o el negro, entre otros.. Los más demandados por el cliente de este restaurante son la paella de la casa y el arroz caldoso por su relación calidad-precio y el de marisco por su gran sabor.: "Los arroces más demandados por nuestros clientes son la paella de la Casa y el arroz caldoso por ser los más económicos, aunque si vienen a Casa Juan le recomendamos que prueben la paella de marisco, por su gran sabor".Muchos de estos arroces y paellas también se pueden degustarcomo son Los Mellizos Málaga, Los Mellizos Soho, Los Mellizos Puerto Marina, Saint Tropez Los Mellizos, Pescadería Los Mellizos, Los Mellizos Fuengirola y Los Mellizos Marbella.Málaga, Avenida de las Américas 9, local 17-18, 29006 -615735200-, que nace con el objetivo de romper con las barreras que siempre ha ofrecido este producto, como son pedidos con mucha antelación, largas esperas, los precios, la casi imposibilidad de que te lo envíen a domicilio, etc.así como el resto de la carta con platos y formatos muy 'deliverys', como son los bolws (ensaladas frías) y los boxs (platos calientes), ambos son propuestas flexibles que crean al gusto, así como sus postres caseros en formato vaso.nutricionalmente compensada y económica, con un ticket medio por persona de 12€. Para ello, ofrecen un servicio mucho más divertido, informal y desenfadado que funciona con una mecánica más similar a un fast food. Gracias a este modelo conseguimos llegar a unos precios muy competitivos con la mejor relación calidad precio de la ciudad.: muy finos, con el punto de cocción perfecto, muchísimo sabor y con su topping correspondiente. Hacen protagonista al arroz, es decir, "ofrecen arroz con ingredientes y no al revés", asegura la dirección. De entre toda nuestra variedad, el arroz más demandado es el arroz negro de chipirones y ajete tierno, es por esto que están incorporando a la carta otro arroz negro, pero de pulpo y alcachofa confitada.