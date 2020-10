Coca-Cola avanza en la sostenibilidad y apuesta por una recuperación verde

La sociedad está viviendo un momento excepcional y la pandemia mundial de coronavirus está cambiando la forma en que hacemos negocios en todo el mundo. En estos momentos de incertidumbre, lo esencial para Coca-Cola en España es recordar a la sociedad que hay algo que no ha cambiado: su propósito como empresa de refrescar el mundo y marcar la diferencia. Y ese propósito es ahora más importante que nunca. La visión de Coca-Cola en España es crear las marcas y ofrecer las bebidas que la gente desea para refrescarla en todos los sentidos. Y busca hacerlo a través de un negocio más sostenible y construyendo un futuro mejor para todos, que marque la diferencia en la vida de las personas, la sociedad y el planeta. Esto significa, ahora más que nunca, ante la complejidad del momento que vivimos, utilizar su liderazgo para ser parte de la solución hacia un mundo más sostenible. Por ello, The Coca-Cola Company y Coca-Cola European Partners han refrendado declaraciones como Green Recovery, promovida por la Unión Europea, y Recover Better, promovida por Pacto Mundial, para seguir actuando e invitar a otras empresas y gobiernos a adoptar medidas que promuevan una recuperación sostenible tras la crisis generada por la Covid-19.

Haciendo hincapié en los compromisos adoptados en 2017 y enmarcados en su estrategia de sostenibilidad europea 'Avanzamos', Coca-Cola en España presenta su Informe de Sostenibilidad 2019. Un repaso del desempeño del último año que traza los retos que aún quedan por superar en seis ejes de actuación: bebidas, envases, sociedad, agua, clima y cadena de suministro. Ana Gascón, directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia, apunta: «Nos enfrentamos a un futuro incierto y exigente marcado por grandes retos, pero también por oportunidades para aquellas empresas que integren una gestión responsable del negocio capaz de anticiparse a los riesgos y adaptarse a las nuevas realidades. Coca-Cola seguirá apostando por liderar la transformación necesaria para abordar el desarrollo sostenible, creando oportunidades de desarrollo social y ambiental y sumando proyectos y alianzas para avanzar juntos hacia nuestros compromisos».

Por su parte, Carmen Gómez-Acebo señala: «Es el momento de redoblar esfuerzos y llegar a alianzas que nos permitan garantizar un futuro más sostenible para nuestro planeta. Hoy más que nunca, se pone de manifiesto la importancia del ODS 17, a través de redes de colaboración. Por eso, en Coca-Cola continuaremos trabajando con nuestros socios, stakeholders y con las comunidades en las que operamos para apoyar el proceso de recuperación y aprovechar nuestra capacidad de llegada para implementar medidas ambiciosas contra el cambio climático».

Coca-Cola en España apuesta por la innovación en sus bebidas, poniendo a disposición de los consumidores un abanico de alternativas que se adaptan a sus gustos y necesidades, apostando fuerte por las opciones de bebidas tanto sin azúcares como sin azúcares añadidos. Así, en 2019 ha conseguido que el 56% de sus ventas corresponda a referencias bajas en o sin calorías. Animados por estas cifras Coca-Cola se compromete a seguir reformulando sus productos, desarrollando una política de marketing responsable e innovando en ingredientes dulces naturales, no calóricos, que puedan suponer opciones realmente novedosas.

Sin residuos

Desde hace años, Coca-Cola apuesta por un modelo basado en la economía circular para sus envases con el objetivo de avanzar hacia un mundo sin residuos. En todo este proceso, el primer paso es el ecodiseño. Es decir, diseñar los envases cada vez más ligeros y que contengan más material reciclado y de origen vegetal para usar menos recursos.

Con el objetivo en mente de continuar introduciendo material reciclado e innovando en sus envases, en 2019 Coca-Cola ha invertido 180 millones de euros en proyectos de innovación y ecodiseño en Europa Occidental. Entre otros avances, ha conseguido fabricar la primera botella apta para uso alimentario con material plástico reciclado recuperado de entornos marinos gracias al proyecto 'Mares Circulares'. Los envases de Coca-Cola ya tienen un 25% de plástico reciclado y el objetivo es elevar ese porcentaje al 50% en solo dos años.

Coca-Cola también quiere estar al lado de las personas, por eso, empezando por trabajar en su propio terreno, crea un entorno de trabajo seguro y diverso, invirtiendo en el crecimiento personal y el talento de sus empleados y apostando por el talento femenino, que ya ocupa el 49% de los puestos de dirección en Coca-Cola Iberia y un 28% en Coca-Cola European Partners, así como la empleabilidad de los jóvenes.

Actuando sobre el agua

El agua es un recurso fundamental y un ingrediente esencial de las bebidas de Coca-Cola. Por eso, se trabaja en cuidar su calidad y reducir el impacto sobre este bien imprescindible. Carbon Disclosure Project ha incluido a Coca-Cola European Partners por cuarto año consecutivo en el ranking A de gestión del agua. Además, a través de distintos proyectos en todo el país se ha conseguido devolver 3.782 millones de litros de agua a la naturaleza, un 129% del agua contenida en sus productos.

Coca-Cola en España, como parte de la Comunidad #PorElClima, y en su lucha contra el calentamiento global desarrolla su actividad reduciendo desde 2010 un 42,05% sus emisiones directas y un 30,8% las emisiones de su cadena de valor, trabajando en sus objetivos de descarbonización. Asimismo ofrece apoyo a aquellas iniciativas contra el cambio climático como la Cumbre del Clima de Madrid y pone en marcha plataformas como Hostelería #PorElClima, apoyando a este sector en su transición ecológica hacia una economía baja en carbono.

Cadena de suministro sostenible

Coca–Cola en España decidió extender su compromiso ambiental a sus proveedores agrícolas y al resto de su cadena de suministro, por eso trabaja para mejorar su sostenibilidad y trazabilidad, contando con fuentes de suministro éticas y sostenibles. Así lo ejemplifica que en 2019, el 88% del azúcar utilizado en sus bebidas cumplía con los Principios de Agricultura Sostenible y la apuesta por la competitividad y sostenibilidad en la producción de cítricos en España con proyectos como Cítricos Sostenible.