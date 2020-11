El mejor sushi de Málaga para disfrutar en casa

La perra del hortelano









Dirección: C/Juan de Padilla, 5, 29008 Málaga

Teléfono: Oficina: 656 26 29 62

Horario y días de apertura: de Jueves a Domingo de 12,30 a 18,00 horas

Reparto a domicilio: Sí. Horarios de recogida: 12:30 a 21:30 hrs. de jueves a domingo. 30% de descuento en pedidos a recoger en local.

Web: www.laperradelhortelano.com

RRSS: Facebook e Instagram

La Perra del Hortelano surge a partir de la idea de mezclar los sabores de tres de las consideradas mejores cocinas del mundo:. El proyecto se pone en marcha a mediados del año pasado de la mano del chef(Mitsuki Catering, Kib?, Olivia Válere ) y el empresario malagueño Alessandro Lara, con un concepto de restaurante en el que predomina el buen gusto tanto en la elaboración y presentación de sus platos como en su decoración y ambiente del local, buscando así generar una experiencia completa en sus visitantes.

La carta está dividida en dos partes: sushi y cocina fusión. En la parte del sushi hay que destacar el Maki "Kib?" , un sushi roll hecho con langostino tempurizado, salmón, anguila y huevas de trucha. Otro de los imprescindibles en La Perra del Hortelano es el "Tempura Tuna", un maki tempurizado relleno de atún, crema de kimchee y coronado con tartar de atún.

En la parte de cocina fusión nos encontramos con platos como el "Ceviche peruano" retocado con fresas y salmón que le da un toque agridulce picante y exquisito. Su plato estrella es la "Causa limeña" rebozada en panko y coronada con cochinita pibil mexicana, acompañada de salsa de ají amarillo y cacahuetes. También el pulpo con callos de ternera al ají panko y crema de ibéricos es un plato que sorprende tanto por la textura del pulpo en los callos, como por su sabor.

Asako



Asako Teatinos

Asako Torremolinos

Dirección: Avda. Plutarco 42. 29010 Málaga y C/ Danza invisible, n° 8. Torremolinos. 29620 Malaga.

Teléfonos: Oficina: 952 21 40 60 Oficina: 952 38 93 07

Horario y días de apertura: Ahora con las restricciones de horarios recomendamos consultar su web. Abierto todos los días de 13:30 a 16:30, y también de jueves a domingo para servicio a domicilio de 20:00 a 22:30.

Reparto a domicilio: Sí. Para recogida en el local llamar por teléfono al restaurante al 952 214060. Para servicio a domicilio trabajan con Uber Eats y a partir del lunes 23 de noviembre también trabajarán con Just Eat. Los horarios de recogida en el local son los mismos que de apertura del mismo.

Web: www.restauranteasako.com y www.asakobistro.com

RRSS: Facebook, Facebook Torremolinos Instagram, Instagram Torremolinos, Google Business, Google Business Torremolinos, Twitter





Asako nace en abril de 2007 con la intención de acercar la cocina japonesa a los paladares de los malagueños. Asako ha conseguido con su peculiar cocina japonesa de influencias mediterráneas entrar de lleno en la gastronomía malagueña introduciendo en los paladares malagueños el gusto por el sushi: tanto nigiris como makis, uramakis y sashimi son hoy en día platos que proliferan en las mesas de su clientela.

Desde hace dos meses, Asako se ha trasladado a Teatinos (Avenida de Plutarco, 42), donde ya dispone de terraza, y ha abierto otro establecimiento en Torremolinos (Avda Danza invisible, 8, www.asakobistro.com. 952 38 93 07) y es allí donde recupera sabores y recetas tradicionales mediterráneas ampliándolas con productos y caracteres asiáticos y añadiendo los sabores y productos de nuestra tierra a las recetas japonesas y asiáticas. En sus platos juegan sabores japoneses, tailandeses, coreanos y por supuesto andaluces, mediterráneos e ibéricos. Para completar su oferta culinaria, también ofrecen sushi, sobre todo los Uramakir y los Nigiris Uburi (flambeados con diferentes toppings y salsas), y cualquier otro plato para llevar y comer en casa.

Entre sus platos destacan el Uramaki Asako, un relleno de cangrejo y aguacate, cubierto de ventresca de atún y foié flambeados aderezado con reducción de Pedro Ximénez. Y el Uramaki Brown sugar roll, relleno de aguacate, mango y queso crema, cubierto de salmón y azúcar moreno flambeado al yuzu. Si hacemos referencia a los Nigiris, tendremos que destacar el de vieira flambeada con bilbaina japonesa, y el de foié flambeado con crema de higo secos.

Miss Sushi

Dirección: Calle Córdoba, 6, Local 1, 29001 Málaga

Teléfono: 952 75 44 83

Horario y días de apertura: Abierto de Lunes a Domingo y el horario non stop de 13:00 a 24:00.

Reparto a domicilio: Sí. Se pueden hacer pedido vía telefónica, por su página web, https://shop.misssushi.es/ y por la app de Glovo.

Recogida de encargos en el restaurante desde la 13:00 hasta las 24:00.

Web: https://shop.misssushi.es/ RRSS: Facebook, Instagram,Twitter y LinkedIn

Más de diez años avalan la experiencia de Miss Sushi, cadena de restauración especializada en gastronomía japonesa, que se ha convertido en una referencia en el sector de la hostelería en España. Fundada en 2008, Miss Sushi cuenta en la actualidad con 26 restaurantes ubicados en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid y que en febrero de este año ha desembocado en Málaga.

La oferta gastronómica de Miss Sushi fusiona recetas tradicionales niponas con cocina de vanguardia que dan como resultado una combinación de sabores única. Así, los comensales encontrarán en la carta de Miss Sushi Málaga más de 80 propuestas elaboradas con materia prima de excelente calidad. Una amplia variedad de platos adaptados a las necesidades de todo tipo de clientes y amantes de la cocina japonesa. Opciones saludables y para todos los gustos que van desde tartares, ceviches, yakisobas y diversas piezas de sushi, hasta alternativas aptas para veganos y vegetarianos, algunas compuestas por proteína vegetal 100% Heura®. Sin olvidar los deliciosos postres como los Mochis de chocolate o el cheesecake, el Sushi de Chocolate, el Tiramisú de Té Matcha, Miss Pecados o Miss Nutella, entre otros.

Entre los platos icónicos de Miss Sushi, destacan éxitos como el Dragón, roll elaborado a base de arroz y alga nori, con tempura de gambas y espárragos, servido con mayonesa japonesa y salsa teriyaki, y elaboraciones como el Yakisoba Vegetal con huevo a baja temperatura, cocinado mediante un método ancestral con el que se consigue un huevo ligeramente cuajado, donde la yema y la clara tienen una textura uniforme. Los clientes de Miss Sushi Málaga, podrán disfrutar de estos y otros platos en la sala del restaurante o en cualquier parte, gracias a los servicios propios de 30 minutos de Delivery y el servicio de Take Away.

Sahoko



Dirección: Avda. Antonio Machado, 5. 29631 Benalmádena Costa

Teléfono: 600 888 668 Horario y días de apertura: Miércoles de 20,00 a 23,30 h.; Jueves a lunes de 13.30 a 16.30 y de 20h a 23.30 h. Martes, cerrado.

Reparto a domicilio: Sí. En la zona de Torremolinos y Benalmádena a través de la web y JustEat. También recogida de pedidos en el propio restaurante. Para pedidos en web, introduce el código L4OPIN1ON y podrás disfrutar de un hosomaki de salmón gratis.

Web: www.sahoko.es

RRSS: Instagram

Sahoko nace en el 2018 de las ganas de emprender de dos apasionados de la gastronomía asiática que intentan fusionar sabores de la cocina japonesa con toques latinos y mediterráneos. Su principal enfoque es brindar al cliente un healthy fast food que pueden disfrutar tanto en su acogedora terraza como en casa haciendo uso de su servicio a domicilio.

Los platos estrella de Sahoko son el Sushi Ebi Avocado Crunch (relleno de aguacate, queso crema y cubierto con langostinos tempura, tenkasu y spicy mayo); Sushi Taco (alga nori crujiente, relleno de arroz, atún rojo, pepino, cebolleta, kimchi, mayo lima, tenkasu y shichimi); Poke Emily (arroz, soja, salmón, aguacate, espárrago, cebolla, mango, furikake, mayo lima). Sin olvidar unos entrantes a base de Gyozas (empanadillas japonesas de pollo) y el Tori Karaage (pollo frito estilo japonés con un toque de jengibre). Para finalizar, no hay que dejar de probar su NewYork cheese cake de nocilla como postre.

Rocio Tapas y Sushi

Dirección: Avda. Isaac Peral, 27 29004 Málaga

Teléfono: 652 44 12 09

Horario y días de apertura: De martes a sábado De 13:00 a 16:00 y de20:30 .a 23:30

Reparto a domicilio: No. Take Away para recoger en el establecimiento de 13:00 a 16:00 20:45.a 23:30

Web: Rociotapasysushi.com RRSS: Instagram | Facebook

En Rocío Tapas y Sushi hacen un sushi tradicional y de mercado y al mismo tiempo tapas de autor. También se puede disfrutar de su Barra estilo japonés. En la carta podrás encontrar sashimi, nigiris, makis, izakaya (tapas japonesas), tapas de autor y postres, con opciones vegetarianas y sugerencias del día y una maravillosa sección dedicada al atún rojo. El plato estrella de Rocío Tapas y Sushi es el Nigiri Rocío, compuesto de una pieza de atún, salmón, vieira, langostino, congrio y el pescado.

Kaede Málaga



Dirección: Paseo de Sancha, 12. 29016 Málaga

Teléfono: 951 13 24 51 Horario y días de apertura: Lunes de 19:30-24:00, Martes a domingo 12:30-16:30 19:30-24:00. Horario actual por la situación de Andalucía por la pandemia, de Lunes a domingo de 12,30 a 17,00

Reparto a domicilio: Sí. A través de Just Eat, Deliveroo, Uber y también recogida en el establecimiento durante el mismo horario de apertura.

Web: www.kaedemalaga.es

RRSS: Instagram | Facebook

Kaede lleva ya cinco años ofreciendo calidad en Málaga. En sus cocinas, muchos años de experiencia en cocina japonesa y asiática . Con la mesa de Teppanyaki (con plancha incluida) cerrada por el coronavirus, su carta se llena de platos japoneses auténticos: sushi, gyoza, tataki,panbao, tempura y un pato asado inolvidable. Respecto al Sushi, en Kaede siempre trabajan con los mejores materiales: los sashimi, nigiris, makis y uramakis están a la altura de los que se pueden servir en cualquier restaurante de Tokio.