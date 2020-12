Navidad take away: El restaurante en tu mesa

La pandemia ha traído consigo el ingenio y la visión de apostar por un servicio a domicilio y de recogida en local de alta calidad. Lo que antes parecía estar reservado para la comida rápida de un día con prisas y con mucha hambre, se ha abierto a conceptos gastronómicos. La necesidad de los hosteleros ha encajado con las de los clientes que buscan disfrutar de sus platos fetiches en casa junto a sus guisos tradicionales de Navidad.

Termina el año interminable. La sombra de la Covid-19 planea sobre nuestras mesas sin estar invitada y, además, marca la agenda gastronómica de muchos malagueños. Tanto es así, que los hábitos culinarios para estas festividades están cambiando. En la Navidad más atípica de la historia reciente, parece que, desde el punto de vista gastronómico, vamos a hacer almuerzos y cenas en las que se conjugarán platos cocinados en casa con los de nuestros restaurantes de cabecera. Sí. La demanda de menús navideños a domicilio ha crecido en estas últimas semanas. Bien sea para solicitar el plato que siempre comías con tus familiares y que la distancia te imposibilita disfrutar o porque este año el take away va más allá de la comida rápida y eso, también es una ventaja, lo cierto es que los restaurantes de la provincia se esmeran en ofrecer un servicio para llevar de mayor calidad. Todos han aprendido sobre la marcha y es un reto el preparar platos que aguanten el transporte y posterior calentado; embalajes cada vez más cuidados y con instrucciones precisas que van desde códigos de colores a un vídeo en el que el chef monta los platos paso a paso para que la experiencia gastronómica sea la más cercana al restaurante. Platos de la carta o menús totalmente personalizados, los restaurantes intentan arañar lo que pueden con lo que tienen. Aquí van algunos establecimientos que se suman a las navidades del take away.

El restaurante Matiz, área gastronómica del hotel Molina Lario, dio el salto al envío a domicilio a través de la app Glovo para ofrecer un servicio más a sus clientes habituales. Es por ello, y ya sabiendo la respuesta del público, que han decidido hacer un menú especial para Nochebuena y Nochevieja que complemente su servicio en sala y la carta habitual de delivery ´Matiz en casa' que se puede consultar en su web. Así, se ha creado un menú degustación para dos personas que incluye ensaladilla rusa; croquetas de jamón con velo ibérico; tabla de presa de cerdo ibérico de bellota con rúcula, queso, dátiles y vinagre; canelón de chivo malagueño con su jugo trufado y portobello; atún en adobo con patata parmentine y trigo y cheesecake con frutos rojos y mermelada de verdial. El precio 76€. También se puede disfrutar de forma individual (40€) en un formato más reducido. Además, estos menús navideños a domicilio también están disponibles en el formato de cena de empresa, es decir, aquellas firmas que no puedan hacerlo en el restaurante pueden enviar a sus trabajadores cualquiera de las dos opciones.

Cabe destacar el esmerado packaging que incluye unas sencillas instrucciones por colores para que la experiencia se asemeje al restaurante: Cinta verde, plato principal; etiqueta dorada, primer paso, y etiqueta verde, segundo paso.

Pero el salto cualitativo ha sido la coctelería a domicilio. Para estas navidades han lanzado unas opciones que van desde el ´Moscow Mule' a base de vodka, lima, sirope simple y ginger beer; ´Cachanchara' con ron blanco, sirope de miel casero, zumo de lima, zumo de pomelo y soda o ´Dream Matiz' a base de ginebra, puré de pera, licor de flor de saúco, lima y tónica. En el envío se incluyen el garnish -decoración- y unas instrucciones con código de colores, para crear el cóctel perfecto. Incluso se pueden pedir las copas.

Pepo Frade y María Schaller, propietarios de Aire Gastrobar, también se han reinventado haciendo menús cerrados tanto para disfrutar en el restaurante como para llevar a casa. Los precios varían: Noel 43€ para restaurante y 34€ para llevar, y Claus 46€ , en sala, y 37€ en casa. Se deben solicitar con un mínimo de 48 horas de antelación y lo pueden recoger en Aire o desde el coche, ellos te lo acercan. Además, también lo preparan con instrucciones para servirlos para que quede como en el restaurante. Los menús incluyen entrantes como brioche de curry, carrillera ibérica, salsa de mostaza y miel con col china asada o níscalos de temporada con huevo a baja temperatura y crema de foie y brandy; un principal a elegir, como una carrillada ibérica al P.X con puré de patata, nabo y piña o un salmón lacado en salsa teriyaki, arroz negro y maíz dulce y un postre.

Chocolate y azafrán, postre de Aire Gastrobar para llevar.

Por otro lado, han creado la opción de ´comida especial para tu mesa' en la que puedes seleccionar distintas cajas. Unas son de mini piononos salados; otra de su clásico falso pionono; está la opción de la ´caja gourmet' y la ´caja gourmet de mini sándwich'. Por último, la oferta especial para llevar a casa la concluyen opciones como el pavo relleno; el solomillo ibérico con salsa de vino de Málaga y crema de patatas; roast beef asado con salsa gravy y guarnición de zanahorias glaseadas o peras a la vainilla y patatas o la paletilla de cordero lechal a baja temperatura con cebollitas y patatas baby a la mantequilla tostada. Los pedidos en el 952 609 489.

No hay más remedio que unirse al carro de la recogida de menús en el local. Pablo Caballero y Socorro García, cocinero y jefa de sala, respectivamente, de La Antxoeta ubicado en el Soho en Málaga, han decidido servir menús para Nochebuena, Navidad y Nochevieja. Sin embargo, la iniciativa parte de la propuesta de los clientes. Ellos mismos han preguntado si van a hacer algo especial para llevar a casa. Así, estos empresarios han decidido dar servicio a sus clientes de otro modo. Primero pidieron entrantes por encargos y luego platos principales, lo que les ha llevado a hacer una propuesta cerrada de menú de platos con oca; paletilla de cordero; pâté en croûte, plato nuevo que ha tenido mucho éxito y del que ya tienen varios encargos; pularda y pato asado. Después están sus clásicos canelones que son muy solicitados. Tienen clientes que prefieren pedir entrantes de su carta para acompañar a los platos que tradicionalmente se guisan en cada casa y a la inversa, encargan el plato principal para relajarse en esos días.

Sin embargo, pese a que tienen unas opciones cerradas, en realidad pueden pedir cualquier cosa que tenga en la carta actualmente. Incluso, deja abierto el abanico para propuestas personalizadas como un estofado de jabalí o lentejas para guardar la tradición de cada casa. El broche lo pone la bodega. También está a la venta cualquier referencia. Los pedidos se hacen con 48 horas de antelación en el teléfono 951 95 61 92 y se citará al cliente para la recogida en local.

Por su parte, el restaurante Kosei Ramen del Centro, capitaneado por el cocinero nipón Kosei Takakura, además de servir en sala y hacer sesiones privadas de sushi, lanza una bandeja especial navideña para llevar con 34 piezas de diferentes pescados marinados. Estará disponible por encargo los días 24 y 31 de diciembre y se podrán recoger en local en la calle Carretería 56, de 14h a16h. El precio de la bandeja son 120€ y es para dos o tres personas. Como completo, también ofrece sopa miso casera a 3,50 euros la unidad. Los encargos se realizan por Whatsapp en el 655 901 219.

En Beluga tienen previsto, salvo que la norma cambie, abrir todos los días al mediodía y sólo cerrar 24 y 31 por la noche. Sin embargo, han decidido que podrán aceptar encargos especiales personalizados, como cochinillo asado, además de las opciones que hay en la carta para llevar. Siempre con una antelación mínima de 48 horas. La recogida será a mediodía. El chef Diego René, al frente de la cocina de este local ubicado en el corazón de la capital, asegura que ellos no han sufrido nada desde el inicio de esta pandemia. Comenzaron pronto con los arroces a domicilio que fue un éxito total y a partir de ahí han decidido seguir con este tipo de reparto en estos días señalados. Hay once clases distintos de arroces y los precios van desde 15€ por persona. Así, en la carta para llevar hay propuestas como ceviche de lubina con ají amarillo; rocas de foie curado en sal; brioche de salmón marinado, tzatziki y eneldo o calabacín relleno de cóctel de mariscos. Aunque desde la dirección indican que se puede pedir lo que sea, siempre con margen de tiempo. Las reservas en el 952 214 253.

Desde Casabermeja, en Asador Puerta de Málaga la dinámica es la misma que en el resto de establecimientos. Darán servicio el 24 y 31 para suplir las restricciones y los mismos menús se podrán recoger en local. Sus precios van desde los 33€ a los 60€ por persona. Teléfono de pedidos 952 758 554.

En Álora, en Hacienda Los Conejitos han apostado por crear una amplísima carta de platos para degustar en Navidad como mariscadas, sólo para los días 24, 25, 31 y 1 de enero; aperitivos, ensaladas, sopas y cremas, pescados, carnes y postres. La bodega también está a disposición del cliente para degustarla en casa. Sólo hay que elegir y enviar un Whatsapp al 686 685 700 o en la su web haciendalosconejitos.com/encasa/