Crema de calabaza con castañas asadas e hinojo, de El Cuchareo

Esta receta la rescató el cocinero Miguel Herrera mientras hablaba con una señora muy mayor de la zona de la Serranía rondeña. Una crema, que según le explicó, ya la elaboraba su madre y abuela y que él, amante de la gastronomía tradicional, ha introducido de forma recurrente tanto en su servicio de catering El Cuchareo, con el que también hace menús de Navidad para llevar, como en las propuestas gastronómicas de su Hotel Cueva del Gato y la escuela de cocina El Golimbreo.

Ingredientes

1 trozo de calabaza (350-400 gramos)

Un par de puñados de castañas (20 unidades, aproximadamente)

2 patatas

1 bulbo de hinojo fresco

1 ramita de apio

AOVE

Caldo de verdura

Sal

Pimienta

Curry



Elaboración

Cortamos y pelamos la calabaza en trozos no muy grandes. Preparar las patatas de igual manera bien enjuagadas. A continuación, cortamos el hinojo y reservamos toda la verdura. Asamos las castañas en el horno. Para poder pelarlas le hacemos un corte incisivo en la parte de arriba y las horneamos a 150/160 grados durante seis minutos. En una olla echamos un buen chorreón de aove y empezamos a incorporar los ingredientes: calabaza, patatas, hinojo, apio y las castañas. Le damos un par de vueltas para que se marquen un poco y añadimos la puntita de una cuchara de curry. Volvemos a mover para que todos los ingredientes se integren bien. Añadimos el caldo de verduras (o agua si no tenemos) y dejamos cocer hasta que la patata y el resto de verduras estén tiernas y trituramos. Rectificamos de sal y pimienta. Al servir la crema añadimos un buen chorro de AOVE en crudo y pimienta al gusto. Sus ingredientes aportan un delicado sabor que no requiere de nada más.