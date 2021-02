Muchas veces, nos empeñamos en ir a tiendas especializadas cuando queremos adquirir un producto gourmet o un buen vino, en este caso, sin saber que en el supermercado podemos hacernos con productos de muy buena calidad a precios realmente competitivos. Algo que en este mes de enero puede aliviar nuestra cesta de la compra sin renunciar a un buen caldo.

Desde hace un tiempo, la oferta en vinos de los supermercados ha crecido notablemente, aumentando la diversidad de referencias que podemos encontrar. Así, con la incorporación de nuevas Denominaciones de Origen, unido a al crecimiento exponencial de la calidad de los vinos, ha dado paso al hecho de que descubrir botellas desconocidas y magníficas en los lineales de los supermercados sea algo relativamente frecuente.

Según el autor de la guía Los Supervinos, Joan C. Martín, quien se ha pateado establecimientos de todo el país para encontrar esos vinos desconocidos que son los que más le sorprenden, ofrece una explicación: «En un lineal, el supermercado te da tres centímetros para que ocupes una botella. Cuantas más veces rote esto, más beneficio tendrá, lo que no siempre tiene que ver con la calidad. El vino que más se vende no es el mejor. Cuando un vino no se vende, no rota, le van matando poco a poco y le van quitando de la vista».

Con esta premisa, el autor concluye con que lo que te encuentras a la altura de los ojos es lo que más se vende, esto es, el producto de mayor rotación. Si algo no tiene salida, va siendo desplazado a otras alturas y, además, se le baja el precio. La moraleja de todo esto es que hay que agacharse para encontrar los mejores vinos, los ‘curiosones’, al mejor precio. «Cuando voy al lineal, hay que ir para abajo. Quizás a la altura de la rodilla o del tobillo, pero rara vez a la altura de los ojos», sentencia.

Aquí os dejamos una selección de esos vinos de súper que bien merecen un agachado...

Mar de uvas | D.O. Somontano; Bodega Mar de Uvas

Con comidas muy especiadas desde la asiática a la hindú. La bella desconocida, delicada y aromática variedad de Gewürztraminer. Color amarillo verdoso intenso con reflejos verdes. Limpio y brillante. Aromas de fruta tropical. Notas lácticas que recuerdan al yogurt de piña. Suave fondo especiado. Agradable y fresco en boca. Notas de frutas blancas maduras, flores blancas y frutas de hueso. Maridaje: Desde comida asiática (china y japonesa), hasta thai e hindú. Platos muy especiados; pato y pollo especiados; salmón y ahumados; quesos fuertes y curados. Dónde comprarlo: Mercadona. Precio: 3.50€

Volaverunt 2018 | D.O. Pago de Aylés – Finca Aylés

Perfecto para platos de caza mayor y menor. Tempranillo, Merlot, Garnacha y Cabernet Sauvignon. Vino de Pago es un tipo de D.O. Protegida española. Tinto de color cereza de capa alta con ribetes violáceos. Nariz: intensidad media; bastante fruta; buena acidez; ligeros toques florales; toques especiados y algunos balsámicos, pero sin dar mucha complejidad. Boca: entrada fresca dejando paso a un volumen medio con fruta y acidez. Paso vivo, alegre, con persistencia y final medio. Maridaje: platos de cuchara; carnes rojas; cordero y cerdo; caza mayor y menor y quesos curados. Dónde comprarlo: Lidl. Precio: 4,99€

Davida sin sulfitos 2017 | D.O. Navarra – Aroa Bodegas

Ideal para tabla de embutidos, legumbres o estofados. Suave y fresco. Garnacha. Se respeta la uva. Maceración corta, prensado ligero y sin clarificar. Púrpura, pálido. En nariz: fresas silvestres, cerezas, bosque y árbol. Un poco corto en aromas. En boca: acidez media y crujiente, alcohol alto, taninos más secantes. Muy joven. Intensidad media a fruta roja, raspón. Final medio afrutado; alcohol no muy integrado. Maridaje: cordero; carnes blancas con salsas fuertes; estofados; pato; faisán; quesos curados; ensaladas con frutos secos; setas; legumbres o embutidos. Donde comprarlo: Lidl. Precio: 4,50€

Javier Sanz Viticultor 2018 | D.O. Rueda – Javier Sanz Viticultor

Platos de marisco al natural o ligeramente cocinados y moluscos. Sauvignon Blanc. Maceración de frutos y clarificación de los mostos. Fermentación lenta. Amarillo pálido con destellos verdosos. Nariz: aromas a lima, hierba o flores blancas; fruta tropical (piña, fruta de la pasión). Boca: la buena acidez aumenta la sensación de frescor y acentúa cítricos y tropicales. Maridaje: Moluscos ; mariscos al natural o ligeramente cocinados; gambas; buey de mar; pescados blancos; platos fríos como gazpacho o vichyssoise o ensalada de queso de cabra. Dónde comprarlo: Carrefour. Precio: 9,30€

Neo Crianza 2017 | D.O. Ribera del Duero - Bodegas y Viñedos Neo

Para guisos suaves de conejo, cordero al horno y carnes rojas. Tinta fina con 22 meses en barricas nuevas de roble (80% francés y 20% americano), que da gran complejidad, sin madera en exceso. Color rojo picota intenso, con capa alta cubierta. Nariz: complejo, aromas a fruta roja y algo de negra muy madura. Muy buena intensidad y nitidez; toques especiados bien equilibrados y vainilla. Boca: ataque potente, sabroso, fruta y acidez controlado. Vino bastante redondo y con cuerpo. Maridaje: cordero al horno; carne roja; guisos de conejo poco especiados; quesos suaves. Donde comprarlo: Mercadona. Precio: 6,50€

Pago del Vicario 2019 | D.O. Pago del Vicario – Bodega Pago del Vicario

Acompañar con platos de pasta, carnes a la parrilla o postres con frutas. Petit verdot vendimiada al frescor de la madrugada y maceración 24h para asegurar color y taninos. Color rosa frambuesa con ribete violáceo. Nariz: aroma fresco intenso, muy goloso; fresón con nata, mousse de frambuesa, frutos rojos de bosque; violetas, rosas y pimienta rosada. Boca: fresco, vivo con grasa y paso largo. Sabor a chicle de fresa, cereza confitada y cáscara de naranja. Maridaje: ensaladas complejas; pastas con salsa de carne o de pescados; carnes blancas y rojas a la parrilla; aves y postres con fruta. Donde comprarlo: Carrefour. Precio: 6,50€