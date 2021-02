HARINA Y ARTE

Dirección: Avda Europa, 77. 29003 Málaga

Teléfono: 687 938 811

Dirección web: www.harinayarte.es

Redes sociales: Facebook e Instagram

Harina y Arte es una empresa malagueña de panadería y pastelería fundada por la Familia Gago en 1989, tiene más de un cuarto de siglo de andadura y durante este tiempo, ha experimentado un crecimiento continuo e importante con seis establecimientos situados en Málaga Capital. Su producto estrella es el megacroissant relleno con diferente sabores, que van desde el clásico chocolate pasando por pistacho, crema, kinder, nutella, dulces de leche y kit kat .Todos los productos de Harina y Arte pueden encargarse para recogerlo en cualquiera de los seis establecimientos o pedirlos a domicilio.

REY DE ABASTOS

Dirección: Avda. Juan López Peñalver 23 29510 Campanillas (Málaga).

Teléfono: 622 345 757

Horario y días de apertura: Web disponible durante 24h, reparto de lunes a sábado por franjas horarias.

Dirección web: https://www.reydeabastos.es/

Redes sociales: Facebook - Instagram

Rey de Abastos es una empresa malagueña dedicada a la distribución a domicilio de los Mercados Municipales, su objetivo es ofrecer a los malagueños la posibilidad de realizar sus compras de alimentación y productos frescos de los mercados de la ciudad, sin tener que salir de sus casas. Esta iniciativa, que cuenta con más de dos años de experiencia, sigue apostando por acercar la calidad de sus productos a todos los hogares.

Productos frescos de diversos puestos de los mercados de Málaga. En su web se pueden encontrar: fruta, verdura, carne, pescado, charcutería, frutos secos, pan, especias y productos de despensa, así como platos elaborados.

Reparten en Benalmádena, Torremolinos, Churriana, Alhaurín de la Torre, Estación de Cártama, PTA, Rincón de la Victoria, La Cala del Moral. Además, durante el año 2020 Rey de Abastos decidió ampliar el reparto hasta Marbella, cubriendo así las poblaciones de Fuengirola, Chilches y Mijas Costa.

NARBONA ONLINE

Dirección: C/Canarias, 151. 29200 Antequera

Teléfono: 952 746 474

Mail: clientes@narbonaonline.com

Dirección web: www.narbonaonline.com/

Redes sociales: Instagram

Envíos gratis a partir de 91€

Narbona Online tiene como misión acercar el mundo gourmet a todas aquellas personas que les fascine la gastronomía y busquen algo diferente. Quieren que a través de sus productos el cliente realice viajes gastronómicos y creen así momentos únicos. Buscan enaltecer la cultura gastronómica.

Además, Narbona Online pone a su disposición la mayor vinoteca digital que se pueda imaginar. Y la complementan con todo un universo de productos gourmet. De esta forma se pueden engrandecer los aromas y sabores de un vino con el maridaje perfecto de queso, jamón, conservas etc.

LA CARNICERÍA DE IÑAKI

Dirección: C/Héroes de Sostoa, 46 (al lado de la Estación de tren María Zambrano) 29002 Málaga.

Teléfono: 952 312 265, 667 424 476.

Dirección web: www.ladespensadeiñaki.com

Con el sabor y la calidad de siempre, ahora puedes pedir a casa todas las carnes maduradas en la cámara del Asador Iñaki, envasadas al vacío y a precio de carnicería.

Puedes escoger entre una gran variedad de carnes envasados de forma individual:chuletones, entrecotes, solomillos, presa; o en packs ya listos como el de barbacoa, el ahorro o el Wagyu, una exclusiva carne de origen japones considerada como la más selecta del mundo.

Otra opción es comprar los tradicionales platillos del Asador preparados para regenerar en casa, como el conocido Pulpo a la Brasa O el Atún en Escabeche, así como otros platos con mucho sabor: el Chivo de Canillas, Cochinillo Segoviano, Pierna de Cordero Lechaza o Paletilla de Cordero.

Cada pieza lleva un QR que enlaza con un video del Chef Iñaki donde te contará algunos de sus secretos para que puedas cocinar o regenerar las carnes y comerlas en casa como si estuvieses en el Asador.

Estas carnes premium puedes acompañarlas con cualquiera de los tantos buenos vinos que tiene la bodega de Iñaki o cualquier otro producto gourmet como quesos, conservas y chocolates para el postre.

TOP FOOD MALAGA

Dirección: C/La Unión nº 46 (29006 Málaga)

Teléfono: 643 495 512

Horario y días de apertura: de martes a domingo de 12.00 a 23.00 y los lunes de 12.00 a 16.00.

Dirección web. www.topfoodmalaga.web01.es/

Redes sociales Facebook - Instagram

Top Food Málaga nació con la ilusión de unir dos conceptos, la comida casera tradicional y el sushi. Por esta razón entre sus productos combinan una gran variedad de platos tradicionales, como pueden ser callos, croquetas, paella, solomillo a la pimienta… Y por otro lado ofrecen una carta de sushi muy variada que elaboran al momento y muchísimas sugerencias que van cambiando todas las semanas. Su menú va cambiando continuamente y es por eso que pueden ofrecer una cocina de temporada y km 0, adaptándose también a todo tipo de alérgenos e intolerancias.

Les gusta sorprender a sus clientes cada día y por eso siempre innovan sus platos con la incorporación de sugerencias nuevas cada semana, de las cuales suben fotos a sus redes sociales.

VERACRUZ

Dirección: C/ Alcalde Nicolás Maroto, nº 6, local 2. 29014 Málaga

Teléfono: 650 738 528 (2 líneas)

Horario y días de apertura:. Viernes, sábados y domingos: de 13.30 a 16.00 (servicio en mesa, recoger y a domicilio) y de 19.00 a 22.30 (Solo para recoger y a domicilio)

Dirección web: https://veracruzcocinamexicana.business.site/

Redes sociales: Instagram - Facebook

Google: Veracruz cocina mexicana

Mail: restauranteveracruz@hotmail.com

En el año 2001 abrió este restaurante en Ciudad Jardín con mucha ilusión. Querían acercar a todos sus clientes una cocina tan sabrosa y variada como la mexicana, pero elaborada con productos y especias muy de nuestra tierra. Después de 20 años de andadura, se sienten muy orgullosos de haber podido acercar un trocito de México a Málaga.

Su filosofía es ofrecer una calidad máxima en todos sus productos a un precio muy asequible para cualquier bolsillo. En la carta se pueden encontrar los platos más conocidos de la gastronomía mexicana con un toque muy particular. Por destacar alguno, os recomendamos que no os vayáis sin probar los nachos “morochos”, con un toque picante y una mezcla de quesos y salsas que no os dejarán indiferente. También tienen opciones vegetarianas, veganas y “gluten free”, para que cualquier persona pueda saborear sus platos.

Desde su apertura, aparte del servicio en mesas, siempre han tenido la opción de servir comida para llevar, en un principio solo para recoger en el local, y desde hace unos meses han incorporado el servicio a domicilio. Este servicio lo ofrecen a través de las distintas plataformas de reparto (Just eat, Uber Eats y Deliveroo). Las zonas de reparto se limitan aproximadamente a unos 5 Km. alrededor del restaurante. Si se quiere recoger en el local se les llama y se acuerda la hora de recogida.

Se han adaptado a los horarios y las medidas de seguridad que indican las autoridades sanitarias, y toda la plantilla se ha acogido al plan del Ayuntamiento de Málaga para levantar la Hostelería, con un control semanal de antígenos para su seguridad y la de todos sus clientes.

