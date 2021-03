La comida mexicana en Málaga es una de las más populares. Su extensión ha venido de la mano de un verdadero descubrimiento de sabores y propuestas gastronómicas que tienen en Málaga algunas de sus mejores versiones. Hacemos una selección de siete de estos restaurantes, donde se podrán disfrutar de sabores exóticos, picantes, y verdaderas delicias de clásicos mexicanos, pero tratados con calidad, cariño y buen hacer. No te pierdas estos siete restaurantes de comida mexicana de Málaga.

TULUM

Dirección: C/Carretería, 102. 29008 Málaga.

Tfno: 952 039 960. (Servicio a domicilio Glovo y Deliveroo).

Horario: de 11.00 a 23.00 horas.

RRSS: Instagram - Facebook

web: www.restaurante-mexicano-tulum.business.site

El Restaurante mexicano Tulum nace en el 2017 con la ilusión de brindarle a nuestra ciudad un restaurante de comida típica mexicana que recuperase recetas, colores y los aromas de México. Tulum ofrece una variedad de composiciones gastronómicas fieles a la visión mexicana con recetas hechas con ingredientes frescos cada día y un espacio donde cada rincón nos transporta a una pequeña cantina, para así conseguir una experiencia sensorial que nos conecta con el país del chile y el buen tequila.

Restaurante Tulum se enclava en el centro de Málaga y su joven equipo de profesionales quiere ofrecer a sus visitantes una experiencia única donde los protagonistas sean la comida y los comensales.

Entre sus entrantes no pueden faltar los nachos originales, el guacamole casero, el atún al chipotle y el ceviche mexicano, entre otros. En su carta podrá disfrutar de ricos tacos, sabrosas quesadillas y burritos, eligiendo entre una gran variedad de rellenos para todo tipo de paladares, deliciosas carnes marinadas y recetas hechas a fuego lento durante horas. Además, Tulum incorpora opciones veganas, vegetarianas y una amplia selección de chiles originarios de México.

Acompañando estos exquisitos platos, Tulum ofrece cervezas mexicanas, una rica margarita casera, así como una selección de los mejores tequilas.

Ubicación:

SAPINO

Dirección: Paseo Marítimo de El Pedregal, 45. 29017 Málaga.

Tfno: 952 207 056. (Servicio a domicilio Uber Eats).

Horario: de 13.00 a 21.30 horas.

RRSS: Instagram - Facebook

web: www.restaurante-mejicano-sapino.eatbu.com/?lang=es

Hace 3 años Don Sapino y su familia llegaron de México para darle a Málaga un ambiente único lleno de alegría, fiesta, colores y sabores verdaderamente mexicanos.

Se instalaron en el paseo marítimo de Pedregalejo y qué mejor que una terraza frente al mar para disfrutar de una de las mejores comidas mexicanas de la ciudad. En Sapino no hay reinterpretaciones culinarias ni Tex Mex ni adaptaciones gastronómicas, se come como en cualquier local de México. La comida fluye y llena de aromas de allá el local con su gran variedad de tacos. Hay muchos donde escoger: bombas de cochinilla pibil, la gringa, taco camarón sapino, etc. Además, para acompañar la comida se sirven todas las bebidas auténticas de allí. El hijo de Don Sapino es experto en cócteles y ofrece elaboradas propuestas para el gusto de todos.

Ubicación:

KAKTUX

Dirección: Avenida Carlota Alessandri, 107. 29620 Torremolinos

Tfno: 951 813 645. Take Away (Just Eat, Uber Eats, Glovo y Deliveroo).

Horario: Todos los días de 13.00 a 18.00 h. Reparto de 13.00 a 22.30 h.

RRSS: Instagram - Facebook

web: www.kaktux.es

Kaktux nace de la necesidad que tenía un ciudadano mexicano afincado en Málaga de comer verdadera comida mexicana, cansado de visitar lugares que, presuntamente, ofrecían “sabores auténticos de México” empezó a elaborar comida mexicana para “quitarse el antojo” y recibiendo feed backs muy positivos de su entorno más cercano. Este ciudadano logró abrir con mucho esfuerzo un lugar pequeño pero lleno de esencia mexicana donde no hay límites. Así nació Kaktux, un lugar donde no solo se come y se bebe, se vive una auténtica experiencia mexicana.

La cocina de Kaktux se basa en los ingredientes básicos de México como son el maíz, los frijoles y los diferentes tipos de chiles tanto frescos como secos, que dan lugar a platos deliciosos como son los tacos de cochinita pibil, de carnitas o de pastor, las enchiladas o los chilaquiles y los sopes. Chimichangas, fajitas, quesadillas, sopas y los tradicionales mexicanos completan una carta que se ajusta a los bolsillos más convencionales.

Ubicación:

SYLVIA'S MEXICAN

Dirección: Plaza Enrique García Herrera, 17. 29005. Málaga

Tfno: 952 889 426 Take away con Uber Eats y Just Eat. Recogida en restaurante.

Horario: de lunes a sábado de 13.00 a 22.00. Domingos de 13.30 a 17.00 h.

RRSS: Facebook - Instagram

web: www.sylvias.es

Sylvia’s Mexican abrió a finales de agosto de 2019, con la idea de hacer comida mexicana casera para llevar, basándose en las recetas familiares de Sylvia. Poco a poco la clientela no se conformó con llevarse la comida a casa y pidió que el negocio se transformara en un pequeño restaurante para disfrutar de la comida de Sylvia en la terraza de la plaza donde están ubicados.

La carta de Sylvia’s Mexican está formada por comida tradicional mexicana, hecha de forma casera y en un formato fácil y rápido de comer. Su especialidad son los burritos rellenos de diferentes guisos, con arroz y frijoles. Utilizan tortillas orgánicas para los tacos y también con las mismas elaboran los totopos caseros. También se puede disfrutar de una margarita clásica en las rocas o una michelada picantita con su

cerveza mexicana favorita. Su plato estrella es la Cochinita Pibil de cerdo elaborada con salsa maya hecha a base de achiote y especias como canela, orégano, pimienta y zumo de naranja agria. La carne es marinada durante 24 horas y después se hornea a baja temperatura para conseguir que quede tierna y jugosa. Este guiso se puede probar en burritos, tacos o quesadillas. Sylvia’s Mexican también ofrece muchas opciones vegetarianas y veganas.

Ubicación:

TRIBU BURRITO BAR

Dirección: C/Kandinsky, 2. 29010. Málaga

Tfno: 951 435 127. Take away con Uber Eats, Just Eat, Glovo y Deliveroo.

Horario: lunes a domingo de 13.30 a 16.30 y de 20.00 a 21.30 h.

RRSS: facebook - Instagram

web: www.tribuburrito.com

Si eres amante de los picantes podrás deleitarte con más de 12 tipos entre habaneros, jalapeños, piquin, scorpion, y el más potente: Vodoo con el chile más picante, el Carolina Reaper. Además te podrás llevar esos intensos sabores a casa porque venden todo tipo de salsas. Aparte de burritos hay quesadillas, tacos, tostadas, desarmados y flautas y tekeños. Cuentan con opciones veganas y gluten free. A tener en cuenta también su gran variedad de cervezas y, para compensar, unos postres como el coulant de chocolate con helado o el Teke-choco que no podrás olvidar.

Ubicación:

CANTINA NIÑA BONITA

Dirección: C/Martínez Campos, 16. 29001. Málaga

Tfno: 691 031 434 y 951 81 58 11

Horario: Lunes a domingo de 13.30 a 16.30 y de 20.00 a 21.30 h.

RRSS: facebook - Instagram

Reyna Traverso, chef de la Cantina Niña Bonita, decidió compartir desde su propia cocina los sabores que le hacían recordar a México. Y desde entonces ha logrado un modelo de negocio que aporta valor, con ingredientes de cercanía para cooperar localmente y la harina de maíz, que debe importar, proveniente del comercio justo y libre de transgénicos, sin gluten. Con tortillas de maíz y no de trigo, todas las elaboraciones son propias, incluyendo las salsas. En su carta destacan la costilla lacada con zumo de naranja; los sabrosos tacos como el pibil, el pastor, el suadero; el guacamole hecho al momento, los totopos caseros, el manchamanteles, el aguachile y la sopa de tortilla. Hay que indicar que este establecimiento pertenece a la ruta Málaga sin gluten. Por tanto, va más allá de un lugar para comer sabroso, se trata de un restaurante con valor añadido.

También muy recomendables en su carta la yuca frita con guiso de chile chipotle ahumado; las gorditas rellenas de cerdo confitado, lechuga en juliana, pico de gallo, guacamole y salsa roja y, por último, los tacos de pescado con col, crema agria, pico de gallo y salsa roja.

Ubicación:

VERACRUZ

Dirección: C/alcalde Nicolás Maroto, nº 6, local 2.29014 MALAGA

Tfno: 650 738 528 (2 líneas)

Horario: Viernes a domingo de 13.30 a 16.00 y de 20.00 a 21.30 h. De 19,00 a 22.30 (Solo para recoger y a domicilio). Take away con Uber Eats, Just Eat y Deliveroo. Las zonas de reparto de estas plataformas se limitan aproximadamente a unos 5 Km. alrededor del restaurante.

RRSS: facebook, Instagram

Mail: restauranteveracruz@hotmail.com

web: https://veracruzcocinamexicana.business.site/

Veracruz abrió en 2001 su restaurante en Ciudad Jardín con mucha ilusión ya que querían acercar a sus clientes una cocina tan sabrosa y variada como la mexicana pero elaborada con productos y especias muy de nuestra tierra. Después de 20 años de andadura, el objetivo se ha cumplido y ya hay un trocito de México a Málaga.

La filosofía de Veracruz ha sido ofrecer una calidad máxima en todos sus productos a un precio muy asequible para cualquier bolsillo. En la carta encontramos los platos más conocidos de la gastronomía mexicana pero con un toque muy malagueño. No puede uno dejar de probar los nachos “morochos”, con un toque picante y una mezcla de quesos y salsas que no os dejaran indiferente. Las patatas Mariachi y, sobre todo las Diablo, harán las delicias de los más atrevidos con el picante. Además, no hay excusa para compartir un pincho azteca (dos pinchos de pollo marinado y bañados en mozarella) o sus increíbles fajitas de ternera. También tienen opciones vegetarianas, veganas, y “gluten free”, para que cualquier persona pueda saborear sus platos.

Ubicación: