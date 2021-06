El reto era importante. Catorce establecimientos de diferentes zonas de Málaga, desde Muelle Uno a Huelin pasando por El Limonar, el Soho, Cerrado Calderón o el mismísimo centro de la ciudad. El objetivo, identificar, conocer y disfrutar la llamada “Ruta Nordesiño”, un recorrido por diferentes bares de nuestra ciudad para degustar este nuevo y refrescante aperitivo acompañado por las mejores tapas, la expresión más cercana de la gastronomía más malagueña.

¿Que no sabes qué es el Nordesiño? Nosotros te lo contamos. Es la nueva forma de celebrar un aperitivo. Una bebida compuesta por dos elementos tan gallegos como son la Ginebra Nordés y el vino Albariño al que se les une un refresco tan universal como es la tónica. Los tres mezclados configuran el Nordesiño, una bebida ligera, con menos alcohol que una copa de vino (9,3º), suave, refrescante e ideal para mitigar los calores veraniegos. La primera ‘Ruta Nordesiño’ se celebra en nuestra ciudad desde el 14 al 27 de junio y aquí te vamos a contar cómo fue nuestra experiencia. De entrada, te diremos que cada bar homenajea a este nuevo aperitivo con una tapa distinta, por lo que la diversidad gastronómica y el maridaje más exquisito está asegurado.

La ruta Nordesiño nos llevó por los siguientes locales de la capital malagueña:

1.Asador Iñaki

2.La Reserva 12

3.Bagazo

4.Amsterdam Centro

5.Asador Ovidio

6.Chiringuito Tropicana

7.Cobalto 15

8.Chiringuito Pedro Gutiérrez

9.Secret Garden

10.Restaurante Gutiérrez

11.Marisquería Godoy

12.Kaleido Málaga Port

13.Verum

14.Taberna La malagueña

1-ASADOR IÑAKI

Dirección. C/Ayala 38. 29002 Málaga

Tfno: +34 952 31 22 65

Mail: eventos@asadorInakimalaga.com

Web: https://asadorinakimalaga.com/

Horario: Todos los días de 11.00 a 23.00 horas.

RRSS. Facebook Instagram

Empezamos la ruta en el Asador Iñaki, una referencia desde hace muchos años en Málaga en el centro de la ciudad. Su amor por el producto y su mítica barbacoa de carbón de leña de encina de Pereruela (Zamora), hacen de este asador un lugar idóneo para iniciar nuestro recorrido. Ignacio Teijón, Iñaki, su propietario nos propuso la tapa más adecuada para acompañar nuestro aperitivo, un pintxo de mermelada de mango con foie micuit flambeado y reducción de Pedro Ximénez. “Estoy convencido de que Nordesiño va a funcionar entre el público malagueño -comenta Teijón- es una bebida original, refrescante, poco conocida en Andalucía y no me cabe duda de que va a tener su tirón entre la clientela que venga a nuestro asador. La ruta es una gran idea para fomentar este maridaje entre elementos aparentemente dispares pero que en boca encajan perfectamente. En nuestra propuesta, la mezcla y las texturas de la mermelada, el foie y la reducción de un caldo como el Pedro Ximénez van a funcionar muy bien con la mezcla del Albariño y la Nordés y el carbónico de la tónica. Esta ruta es una propuesta y una experiencia gastronómica muy interesante”.

2-LA RESERVA 12

Dirección: C/ Bolsa Nº12 (Junto a Calle Larios) 29015 Málaga

Tfno: 952 60 82 18 - - 952 21 21 05

Mail: info@lareserva12.com

Horario: Todos los días de 11.00 a 01.00 h.

RRSS: Facebook

Web: https://lareserva12.com/

Luis Miguel Vega, uno de los socios promotores de La Reserva 12, segunda parada de la Ruta Nordesiño, nos propone para acompañar con este aperitivo las croquetas de gambas al pil pil. “Nos pareció muy original la idea de la ruta malagueña de Nordesiño y nos pusimos a trabajar en una tapa que pudiera casar con la filosofía de la bebida, que fuera diferente, y nos dimos cuenta de una tapa nuestra fuera de carta y por eso decidimos acompañar este aperitivo con unas croquetas de gambas al pil al pil. Creemos que van a maridar a la perfección, qué mejor que mezclar esos sabores picantes del pil pil en croqueta con la frescura, el sabor y la textura del Nordesiño, Estoy convencido de que va a calar hondo entre la clientela, primero por su originalidad de mezclar albariño, ginebra y tónica y segundo porque es un sabor fresco, diferente y que viene bien para esos momentos previos a sentarse a la mesa para comer. Aparte del pil pil, creo que puede ir muy bien con salmón marinado, salmón ahumado, algún tipo de ibérico, algún queso no muy curado e incluso con patés. El abanico de combinaciones con el Nordesiño es muy amplio, esa es una de sus grandes fortalezas, su versatilidad para el maridaje”.

3-BAGAZO

Dirección: Paseo Marítimo Antonio Machado, 60. 29002 Málaga

Horario. Todos los días de 13.00 a 00.00 horas

Tfno: 952 32 70 23

Mail: reservas@bagazomalaga.com

web: www.bagazomalaga.com

RRSS. Facebook, Instagram

La carta de Bagazo, situado en el paseo marítimo Antonio Machado del efervescente barrio de Huelin, ofrece entrantes idóneos para combinar con Nordesiño y que incluyen en formato de medias raciones como son las croquetas caseras, el pincho de huevo o platos como el carpaccio de vieira con guacamole cítrico o el tartar de atún con boniato y melocotón. Como homenaje a la ciudad y al origen de Bagazo encontramos platos como las sardinas ahumadas con ponzu de naranja y creaciones de marcado carácter internacional como la burratina a la bilbaína de albahaca o las migas de pan de remolacha y el bao de carrillera, encurtidos y siracha.

4-AMSTERDAM CENTRO

Dirección: C/Alcazabilla, 12 29015 Málaga

Tfno: 668 57 04 32

RRSS facebook Instagram

Una de las cervecerías más identificadas con el centro de la Ciudad, Cervecería Amsterdam, en la zona de Alcazabilla, junto a la Plaza de La Merced, es la cuarta parada de la ruta Nordesiño. Su amplio catálogo de cervezas y todo tipo de bebidas hacen un hueco al nuevo aperitivo para ser degustado junto a las tapas más tradicionales.

5-ASADOR OVIDIO

Dirección: C/ La Bolsa, 10 29015 Málaga

Tfno. 952 290 936

Mail: reservas@asadorovidio.es

Horario: Abierto hasta las 16.30 horas.

RRSS. Facebook Instagram

Web: https://www.asadorovidio.es/

El establecimiento abrió sus puertas hace más de dos años y se ha convertido en un referente para degustar carnes de primera calidad. El restaurante familiar, Asador Ovidio, quiere hacer de cada comida un disfrute para los más carnívoros en pleno centro de Málaga aunque también se prodigan en su carta pescados y mariscos. No hay que dejar de probar bajo ningún concepto los pimientos asados del Bierzo, las croquetas de carabineros, el pulpo a la parrilla de leña con alioli de soja, wasabi y tomate dulce o una ración de jamón de Pedroche. Tienen carne con hasta 160 días de maduración y llega hasta los 180, por lo cual, es uno de los pocos lugares en el sur de la península que representa la cultura gastronómica que impera en el norte del país. Escenario ideal para introducir el Nordesiño.

6-CHIRINGUITO TROPICANA

Dirección: Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso s/n 29016 Málaga

Tfno: +34 695 626 662

Horario: de miércoles a lunes de 12.00 a las 18.00 h

RRSS: Facebook

Web: https://chiringuitotropicana.com/

Lugar para comer y tapear con una de las mejores vistas de Málaga, el Mar Mediterráneo se asoma en la zona de La Malagueta en la terraza del Chiringuito Tropicana, donde el atún de Almadraba a la piedra, el carpaccio de atún rojo con mousse de queso fresco y pasas a la mostaza o la degustación de seis tapas eminentemente malagueñas acompañando a Nordesiño pueden hacer inolvidable el momento del aperitivo.

7-COBALTO 15

Dirección: C/Casas de Campos, 15. 29001 Málaga

Web: http://cobalto15.es/

Tfno: +34 722653752

Horario: de 16.00 a 01.00 h.

Desde 2019, un local nuevo y vanguardista enriquece la hostelería Malagueña. Ambiente tranquilo y seguro para disfrutar de la mejor coctelería ejecutada por los bartenders Emilio Aponte y Fernando Salinas. Cobalto 15 pertenece al grupo La Deriva y se encuentra en un entorno con las mejores vistas de la bahía de Málaga, un privilegiado lugar donde las primeras marcas y una carta de cócteles de autor siempre sorprenden a los asistentes. Un lugar idóneo para degustar y disfrutar un aperitivo refrescante junto a las tapas diseñadas en el grupo La Deriva.

8-CHIRINGUITO PEDRO GUTIÉRREZ

Dirección: Paseo Marítimo Antonio Machado, 2. 29002 Málaga

Web: https://gutierrezmalaga.es/chiringuito-pedro-gutierrez/

Tfno: 608 311 112

Horario: de lunes a domingo de 10.00 a 01.00 h

RRSS: Instagram

El Restaurante Pedro Gutiérrez es una institución en Málaga y no podía faltar en esta Ruta Nordesiño (no será el único establecimiento de este grupo presente en este itinerario), situado en la zona de la Playa de Huelin, está especializado en cocina marinera mediterránea de corte autóctono. En la carta de arroces destaca el arroz con bogavante. En pescados, los salvajes y las especialidades a la sal y la espalda. Tampoco faltan la fritura (boquerones, calamaritos, pulpitos, chopitos, adobo, rosada, jibia, y un largo etcétera) y los espetos de sardinas. En carnes, no hay que olvidarse de la presa ibérica, el entrecot y el lomo.

9-SECRET GARDEN

Dirección: C/ La Minilla, 2 29016 Málaga

Tfno: 66920812

Web: http://ladiosamalaga.com/

Horario: de lunes a miércoles de 08.30 a 22.30 h, de jueves a sábado de 08.30 a 02.00 h. Domingo de 13.00 a 02.00 h

RRSS: Instagram

The Secret Garden se presenta como un espacio en el que disfrutar de un universo saludable a través de la unión entre gastronomía y ocio, desde su cocina hasta la mesa. Los Dados crujiente de queso brie en pan de coco con lágrima de miel de remolacha o el tartar de salmón con cebolla morada y mango sobre guacamole suave son merecedores de acompañar al Nordesiño. No olvidar tampoco sus carnes, su atún o los mejores bocados procedentes de Asia para completar una privilegiada experiencia en un entorno tan selecto como es la zona del Limonar.

10-RESTAURANTE GUTIÉRREZ

Dirección: Paseo del Muelle 1, Málaga 29016

Web: www.gutierrezmalaga.es

Tfno: 952609649

Mail: pedrogutierrez–@hotmail.com

RRSS : Instagram

Otro clasicazo de la ciudad que se suma como parada obligatoria de la ruta. En el Puerto de Málaga, la carta de Gutiérrez Puerto incluye alimentos y platos de primerísima calidad como sus entrantes: el jamón y la caña de lomo; la ensalada Gutiérrez y las berenjenas fritas; sus arroces (con bogavantes y carabineros), además de sus reconocidas y elogiadas paellas; los más frescos pescaítos de la bahía de Málaga, los mariscos más ricos de nuestro litoral como son las cigalas, ostras, quisquillas, navajas, coquinas, etc; o pescados de mayor calado como el mero, la lubina y el rodaballo, sin olvidarnos de carnes como la presa ibérica (clara aspirante a acompañar al aperitivo), el lomo y el entrecot y de unos suculentos postres como fin de fiesta a una magnífica comida.

11-MARISQUERÍA GODOY

Dirección: Puerto de Málaga 34-35 Muelle Uno. 29016 Málaga

Web: http://www.marisqueriagodoy.com/

Tfno: 952290312

Mail: : reservas@marisqueriagodoy.com

RRSS. Facebook Twitter Foursquare

Marisquería Godoy abrió sus puertas en 1989 en la barriada de El Palo donde, durante más de 20 años, Juan Godoy ha ofrecido a sus clientes el mejor género de la Bahía de Málaga. Ello, unido a la excelente calidad de la cocina, dirigida por Teresa Ariza, ha hecho del restaurante un lugar de referencia caracterizado por el toque único que siempre han sabido darle sus pescados y mariscos y a unos guisos tradicionales que nos devuelven, sin duda, a los sabores de nuestra infancia. En 2012 la familia decide apostar por el Muelle Uno, un espacio único en el que Marisquería Godoy comienza una nueva etapa marcada por el valor añadido del maravilloso entorno del Puerto de Málaga. Qué mejor entorno para dar valor al Nordesiño acompañado de las pequeñas joyas gastronómicas que nos propone Marisquería Godoy.

12-KALEIDO MÁLAGA PORT

Dirección: Paseo de Málaga. Muelle Uno. 29016 Málaga

Tfno: 952 21 37 14 + 34 606 652 334

Mail: comercial@kaleido.es

Web: https://kaleidomalaga.com/

RRSS: Facebook Instagram

Kaleido Málaga Port hace las delicias de todos los que se acercan por el Puerto de Málaga y su remozado Muelle Uno. El carpaccio de lubina con encurtidos caseros de aguacate, cebolla y rabanitos; el tartar de atún rojo; la merluza de pincho a baja temperatura con crema de ajo negro; los tirabeques con hierbabuena y crujiente de crista; la costilla de vaca simmental a baja temperatura terminada a la brasa con patatas al romero harán que, junto al Nordesiño, no te olvides de este establecimiento nunca.

13-VERUM

Dirección: C/Flamencos 3 (Cerrado Calderón). 29018 Málaga

Tfno: 952 021 371

Web: https://www.verumrestaurante.com/

RRSS: Facebook Instagram

Mail: info@verumrestaurante.com

Verum es “Verdad" en latín, y sus gestores tienen necesidad de recuperar los verdaderos sabores y valores culinarios, que poco a poco, se han ido perdiendo en la actualidad. Su carta es un viaje gastronómico por diferentes partes del mundo, seleccionando la mayor calidad en los distintos puntos de origen. El atún rojo salvaje (magnífico para acompañarlo de nuestro aperitivo favorito), las carnes a la brasa, el lechazo en horno de barro y el chivo lechal también forman parte de “su” verdad.

14-TABERNA LA MALAGUEÑA

Dirección: Plaza del Obispo, 5. 29015 Málaga

Tfno: +34 635 74 87 29

RRSS. Facebook

Mail: latabernamalaga@gmail.com

Cerramos la ruta en un lugar privilegiado de la geografía de la ciudad. Situada frente a la catedral de Málaga, la Taberna La Malagueña ofrece comida típica malagueña, española y mediterránea que contrasta especialmente con los sabores y las texturas del nuevo aperitivo. Arroces, pescaíto y platos típicos malagueños como el gazpachuelo, las berenjenas con miel de caña o la porra antequerana escoltan al Nordesiño en el final de su discurrir malagueño.