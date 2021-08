No hay nada que se asocie más a los rigores climáticos del verano que un verano que un buen helado. Placer compartido por todas las generaciones, siempre hay un buen momento a cualquier hora del día, en casa o en la calle, solo o en compañía, para degustar estas pequeñas delicias. Málaga ha visto cómo han florecido decenas de nuevas heladerías que se han unido a otras con más años de presencia en las calles malagueña.

El Delantal te trae una selección de heladerías de Málaga, para ofrecer variedad y sabores nuevos de helados. ¿La receta?, magníficas materias primas, años de experiencia, algún que otro secreto inconfesable y mucha pasión para satisfacer las demandas de sus clientes. Ahora nos queda disfrutarlos. Todavía hay mucho verano.

YUMMI HELADERÍA

¿Dónde? C/ Molina Lario, 6 (junto a la catedral) 29015.Málaga

Tfno: 603 597 669

Horario: Todos los días de 12.00 a 01.00 h

RRSS: Instagram Facebook

Helados sin gluten

Yummy nació en 2017 y fue la primera heladería 100% sin gluten de Málaga. Partiendo de la base de que los helados tradicionales no llevan gluten, sí lo llevan las creaciones de helados combinadas con bizcochos o galletas. Yummy elabora sus productos artesanalmente con harinas sin gluten y de calidad para asegurar a los alérgicos la tranquilidad de poder disfrutar de todos los helados y postres artesanos que elaboran sin riesgo de contaminación cruzada. Además, como la intolerancia a la lactosa cada vez es más frecuente, apuestan por hacer una gran variedad de helados no sólo de frutas, también de crema para quienes no quieren renunciar a tomar helados de leche y disfrutar de helados como el Kínder Bueno, Rocher, menta con chocolate, cacahuete salado… ¡hechos con leche de coco! Y no sólo son sin lactosa, también son aptos para veganos y vegetarianos, ya que no contienen ningún elemento de procedencia animal. Esto les hace tener la mayor variedad de helados veganos artesanos que existe. En Yummy además de helados puedes disfrutar de gofres, crepes, tortitas, brownies, carrot cake, cookies… ¡todo sin gluten y vegano! Y lo mejor de todo que además de estar delicioso es más saludable y casero. Helados de leche y sorbetes, el helado de crema de coco, el brownie o la tarta de zanahoria son opciones muy recomendables.

Ubicación:

NONNA HELADO ARTESANAL

¿Dónde? Málaga: Plaza de la Merced esquina con calle Granada. 29012 Málaga. Paseo Marítimo Virgen del Carmen y/o Avenida del Mediterráneo 114. 29730 Rincón de la Victoria

Tfnos: Málaga: 626 51 40 40; Rincón de la Victoria: 638 47 12 85

Horario: Todos los días de 13.30 a 01.00 h

Web. www.nonnaheladoartesanal.com

RRSS: Facebook Instagram

Sabores de hoy, sabores de siempre

Más de 80 sabores pueden encontrarse en esta heladería familiar, que desde 2013 sorprende con su originalidad y combinaciones. El cuidado al máximo en la elaboración y la calidad en la materia prima hacen de La Nonna una apuesta segura, tanto si se escogen los sabores de la niñez como tora loca, pantera rosa, torta de algarrobo, mango, buenissimo, tarta de la Nonna, natillas con galleras sin gluten, arroz con leche; como los más innovadores: cítricos oriente, cacahuete a la sal, cuatro chocolates, chocolate blanco con frutos del bosque. Por supuesto, el helado de Nutella y el clásico turrón de Jijona, no pueden faltar. Y, más recientemente, los también ofrecen una línea vegana de sabores originales.

Ubicación:

Málaga

Rincón de la Victoria

LEVI ANGELO

¿Dónde? C/ Calle Tomás Heredia 11, 29001 Málaga (Soho)

Tfno: 625 27 33 55 (solo WhatsApp)

Horario: Lunes - sábado 12:00-00.00 h. y domingos 15:00-00:00 h.

Web. www.leviangelo.com

RRSS: Instagram Facebook

Maestría heladera

Levi Angelo es un chef que crea helados y chocolates novedosos con carácter propio. Formado a la sombra de Dominique Persoone, un reconocido maestro chocolatero a nivel mundial, la experiencia de Levi Angelo aumenta con su trabajo en Francia, Bélgica y Dubai entre otros. Así, Levi Angelo Gelato & Chocolate recoge la combinación perfecta entre creatividad y respeto por lo tradicional, primero en Frigiliana y posteriormente en Málaga en Mayo 2020. Levi Angelo ofrece helados únicos como el de Albahaca Blanca, el Bacio, la Cassata, la Frambuesa con Té Verde o el Chocolate Negro Biológico de Peru al 81% y tradicionales como el de vainilla, turrón o pistacho. Además, ofrece toda la variedad de sus sabores artesanales sin gluten y helados sin azúcares, sin lactosa y veganos. Solo utiliza materias primas 100% naturales garantizando así recetas totalmente artesanales y naturales sin presencias de colorantes, aromas artificiales o de grasas hidrogenadas.

Ubicación

FRESKITTO

¿Dónde? C/Granada 55. 29015 Málaga y Paseo de Cerrado de Calderón, 13. Local 6 29018 Málaga

Tfno: 673 32 00 60

Horario: Todos los días de 12.00 a 01.00 horas.

RRSS: Facebook Instagram

Desde 2005 repartiendo sabor

José Antonio Romero es uno de los maestros heladeros de más prestigio no sólo de Málaga sino de toda España y cabeza visible de las dos heladerías Freskitto de la capital malagueña desde el año 2005 (junto a la catedral y en el Cerrado de Calderón). Romero se ha recorrido el mundo para formarse en especialidad. Además, ha participado y obtenido galardones en numerosos concursos con sus originales creaciones, siendo una de las más conocidas el de vino moscatel. En Freskitto encontraremos los mejores helados de temporada aunque nunca faltan los de Vinos De Malaga, Vainilla ecológica, chocolate con sal pigmentado, fresa, turrón con almendras, stracciatella, dulce de leche, tarta de queso con mermelada casera de frambuesa, kinder, vainilla, yogur, limón, pistacho y avellana. Desde la pandemia, Freskitto tiene servicio a domicilio, tan sólo hay que llamar o mandar un whatsapp al 673 32 00 60 y en poco tiempo tendrás tu helado favorito en tu casa.

Ubicación

Calle Granada

Paseo Cerrado de Calderón

FRESA HELADERÍA ARTESANAL

¿Dónde? Avda del Mediterráneo, 126. 29730 Rincón de la Victoria

Tfno: 952 40 33 49 y 674 72 47 90 (Whatsapp)

Horario: Todos los días de 13.00 a 01.00 horas.

RRSS: Instagram, Facebook

Sabores argentinos en Rincón de la Victoria

Desde 1986 en su Argentina natal y desde 2003 en Rincón de la Victoria. Fresa Heladería Artesanal negocio familiar se encuentra en el paseo marítimo de la localidad a menos de cien metros de la antigua estación de tren. Elaborados a diario con materias primas de calidad, frutas naturales y leche fresca, sus helados son el mejor exponente de dedicación, pasión y ganas de poder brindar la mejor atención y el mejor producto a sus clientes. En verano, Fresa Heladería Artesanal alcanza a vender más de 40 sabores diferentes de helado y donde destaca sobre el resto el Bizcocho Argentino, un helado suave elaborado gracias a la mezcla de dulce de leche y trozos de bizcocho casero, quedando así una mezcla muy especial que quién la prueba, repite.

Ubicación

BAJOCERO

¿Dónde? Camino de Colmenar 30 (Fuente Olletas), 29013 Málaga. Prolongación Avda. Andalucia (Centro Comercial Carrefour Alameda) 29007 Málaga

Tfno: 951 990 118

Horario: Todos los días abierto de 13:30 a 01:00 (Fuente Olletas) y en Carrefour (Horario comercial)

Web. https://heladeriabajocero.es/

RRSS: Facebook Instagram

Helados que recuerdan a Italia

La heladería Bajocero es una empresa familiar llevada por los hermanos Jiménez, Sandra y Miguel, que llevan ya seis años repartiendo sabor en la sede de Fuente Olletas y desde hace dos meses con otro Bajocero en el Centro Comercial Carrefour Alameda. Sus helados son cien por cien artesanos y están elaborados con productos italianos y nacionales de primera calidad. Los más vendidos son los de Turrón, Kinder, Baklava, Loca, Happy Hippo y Pantera Rosa. Destacar que en Bajocero sorprenden a sus clientes con nuevos sabores en megacubetones todas las semanas. Bajocero tiene reparto a domicilio propio y están comprometidos con el medioambiente con motos 100% electricas. En invierno, ademas de tener helados tienen lo que ellos llaman “meriendas golosas” (gofres, creps, tortitas americanas, etc).

Ubicación

Fuente Olletas

Centro comercial Carrefour Alameda

KALÚA HELADO ARTESANAL

¿Dónde? C/ Av. Plutarco, 75. 29010 Málaga (Teatinos); Av. Moliere, 25. 29004 Málaga (Las Pirámides); Avda. Jane Bowles, 10. 29011 Málaga (Parque las Virreinas. Ciudad Jardín); Plaza del Aparejador Federico Bermúdez, 5. 29010 Málaga (Las Chapas); Av Reyes Católicos, 6. 29130 Alhaurín de la Torre.

Tfnos: 952 629 353 (Teatinos) 951 093 151 (Las Pirámides); 952 289 745 (Parque Las Virreinas) 952 039 655 ( Las Chapas); 952 415 035 (Alhaurín de la Torre)

Horario: Todos los días de 12.00 a 02.00 horas.

Envíos a domicilio.

Web. www.kaluahelados.com

RRSS: Instagram Facebook

Innovación heladera

Kalúa Helados Artesanal comienza con una receta que busca ese sabor auténtico, la búsqueda incesante de la perfección, el mimo en cada uno de los detalles, un viaje lleno de emoción e ilusión, y para que ese helado sea una realidad existe detrás mucho esfuerzo diario de ell@s, la historia de más de 40 familias que son parte de éste equipo tenaz y real, que desde 1982 viene surcando este viaje adaptándose para poder ofrecer lo mejor de cada uno y en cada uno de los productos y que así puedas sentir lo importante que eres para ell@s.

Ubicación

Avenida Plutarco

Avenida Molière

La Virreina

Las Chapas

Alhaurín de la Torre

CAPO BONIFATI GELATO

¿Dónde? Av. Plutarco 61. 29010 Málaga (Teatinos)

Tfno: 952 91 72 91

Horario: Todos los días de 11.00 a 02.00 horas.

Envíos a domicilio.

Web. https://www.capobonifati.com/

RRSS: Instagram Facebook

Un viaje a las raíces

Desde hace unos años la familia Kalúa ha trabajado con entusiasmo para acercar a sus clientes a sus raíces, innovando con un nuevo y auténtico concepto en heladería, un viaje a sus orígenes, para lograr transmitir la esencia de toda su tradición heladera y artesanal, acondicionando el espacio para crear un ambiente único, en el cual puedas disfrutar de recetas, sabores y elaboraciones exclusivas todo el año, eligiendo los mejores ingredientes para la preparación de cada uno de sus productos, que te harán viajar a ese lugar en el mundo, un viaje a sus raíces que no te dejará indiferente. Benvenuto a «Capo Bonifati Gelato»

Ubicación

PACÍFICO HELADOS

¿Dónde? Pacífico, 53 (Paseo Marítimo Antonio Banderas) 29004. Málaga

Tfno: 667 96 89 41

Horario:Todos los días abierto de 15.00 a 01:00 h.

Web: www.pacificoheladosmalaga.es

RRSS. Instagram

Helados en un marco incomparable

Pacifico Helados se encuentra en el paseo marítimo Antonio Banderas, frente a la playa de la Misericordia, un lugar privilegiado de la capital malagueña donde los atardeceres frente al mar deben estar acompañados de los excelentes helados artesanales que se elaboran en el establecimiento. Si hablamos de sabores debemos mencionar el de la deliciosa galleta Lotus, el de chocolate con naranjas intenso y el clásico de turrón con trozos, que en ningún caso debe faltar entre tantos sabores que hacen las delicias de los clientes. Además, también podrás disfrutar de una cerveza bien fresquita o de una copa. La terraza de la heladería brinda una estancia muy relajante ya que se puede contemplar el Mediterráneo, alejado del bullicio de la ciudad.

Ubicación

HELADERÍA FRATELLY

¿Dónde? C/ Tomás Echeverría, 6 (Huelin). 29002 Málaga

Tfno: 951 08 78 20

Horario: Todos los días de 13.00 a 01.00 horas

RRSS. Facebook Instagram

Helados creativos y con los mejores ingredientes

Fratelly es una heladería que afronta su séptimo año de existencia y sigue con la misma ilusión del primer día buscando sabores nuevos y tratando de ser innovadores. Esa es una de sus premisas, siempre intentando ser más creativos y elaborando a mano. Sus helados están hechos con los mejores ingredientes, leche fresca, pistachos, piñones, avellanas de gran calidad, etc. Cuando uno prueba un helado de Fratelly, no se arrepiente jamás. Dos de sus sabores más demandados son el Bomba, helado de chocolate blanco belga con nutella y nutella blanca, una perfecta mezcla para los amantes del chocolate, y el otro sabor es el de Palmera de la Kiki, un helado de Kinder donde le añaden la palmera picadita y lo mezclan. También lleva un veteado de Kínder.

Ubicación