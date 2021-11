Desde hoteles en la Costa del Sol pasando por nuevos lugares de encuentro gastronómico en la capital, restaurantes en campos de golf, sin olvidar algunos “clásicos” del comer en Málaga, La Opinión de Málaga te trae un abanico de doce opciones para disfrutar de las comidas y cenas navideñas para este mes de diciembre.

HOTEL HIGUERÓN

Muchas posibilidades

Higuerón Hotel también ofrece un amplio recorrido gastronómico por sus 10 establecimientos culinarios, entre el que destaca el restaurante Sollo de Diego Gallegos, el conocido como chef del Caviar, que cuenta con una Estrella Michelín y una Estrella Verde Michelin. Una infinidad de experiencias llenas de sabor y calidad que se pueden degustar en establecimientos como Arara, MED o The Japo, entre otros.

Higuerón ha puesto todo a punto para brindar juntos estas navidades. Sabiendo lo importante que son los reencuentros con compañeros, familiares o amigos en estas fechas tan entrañables, quieren que los comensales disfruten de una velada excepcional juntos a sus allegados. Por ello, han elaborado tres opciones de menú muy especiales para todos los gustos, con selectos platos con toques creativos.

Los menús estarán disponibles para grupos a partir de 15 personas y los precios varían desde los 37 euros a los 50 por persona según la selección de menú. Hay tres menús: Picasso, Dalí y Tápies. Todos ellos, servidos con vino blanco Prios Verdejo (D.O. Rueda), vino tinto Beronia Crianza (D.O. Ca. Rioja) y cava Juve & Camps.

Disponen de una amplia variedad de espaciosos y sofisticados salones privados cuya decoración minimalista y luz natural deleitarán tus sentidos. Además, cuentan con terraza exterior para su mayor comodidad.

Además, se puede disfrutar de la opción de alojamiento para completar la celebración navideña, festejar sin preocupaciones y que la experiencia sea inolvidable. El precio por habitación doble en régimen de solo alojamiento es de 40 euros por persona.

Higuerón Hotel 5*, Curio Collection by Hilton está ubicado en el corazón de la Costa del Sol. 290 elegantes suites y habitaciones diseñadas para rendirse al placer del bienestar y relajarse en el mejor entorno. El confort y la diversión se llevan al máximo con las terrazas panorámicas donde se puede apreciar las puestas de sol más mágicas.

¿Dónde? Avenida del Higuerón, 48, 29640 Fuengirola, Málaga

Teléfono de reservas: (34) 951 919 105 / (34) 951 505 101

Mail de reservas: groups@higueronhotel.com

Web:www.higueronhotel.com

RRSS: Instagram Facebook

Menú

Ubicación:

ARABOKA

Un nuevo lugar de encuentro

Araboka Restaurante te ofrece 3 posibilidades de Menú de Navidad por 45, 55 y 69 euros respectivamente. El primero de ellos (45 euros) consta de cuatro platos a compartir; un plato principal individual y postre.

El segundo menú (55 euros pos persona) contempla entrantes a compartir un Surtido de embutidos Ibéricos Andaluces o Lomo de esturión de Riofrío. Lomo de corvina con patatas panaderas o Pepitoria de Carrillera de ternera estofada en su jugo con cremoso de patatas, como platos principales más postre.

El menú estrella de las fiestas (69 euros) consta de Presa ibérica embutida de la Dehesa de los Monteros como plato para compartir, al que siguen estas propuestas individuales: Tartar de salchichón de Málaga; Gambas blancas al Pil-Pil Templado; Crema tibia de marisco tarantelo de Atún Rojo Encebollado al Momento con Almendras; Chivo Lechal Malagueño al Horno con Puré de Patatas Morunas y Surtido de Quesos con Jalea de Pétalos de Rosa. El postre consta de Mousse de Chocolate Negro y Caramelo con Arena de Especias.

Todos los menús vienen con vinos de la casa, cerveza, agua y refrescos excepto el de 69 euros que maridará con vinos de la bodega de Araboka.

A partir del 30 de noviembre, abre Araboka Plaza (Plaza San Juan de la Cruz, C/ Compositor Lehmberg Ruíz, nº 28, local 6, Málaga), con una nueva Carta de Barra para Tapeo en un espacio más atractivo frente a su cocina abierta. La parrilla y el sabor de los platos de siempre, con el gusto inconfundible de las brasas son innegociables junto a nuevas propuestas más saludables, sin perder la esencia de la cocina de herencia y de los platos de temporada.

Te ofrecemos la posibilidad de diseñar un menú a tu medida, en función del tiempo que tengas, con la posibilidad, por ejemplo, de disfrutar de medias raciones de nuestros mejores platos.

¿Dónde? Calle de Pedro de Toledo, 4, 29015. Málaga. Y Plaza San Juan de la Cruz, calle Compositor Lehmberg Ruíz, nº 28, local 6, Málaga.

Teléfono de reservas: 952 124 671

Mail de reservas: contacto@arabokarestaurante.com

Web: www.arabokarestaurante.com

RRSS: Facebook Instagram Twitter

Menú: Opción 1

Ubicación 1:

Ubicación 2:

ASADOR IÑAKI

Las mejores carnes del mundo

El sabor y la calidad son dos de las características que definen al Asador Iñaki, que bajo el concepto de mar y tierra, tiene a disposición de sus clientes las mejores carnes del mundo.

Tanto para comer en el asador como para llevar, el cliente puede escoger entre una gran variedad de carnes: terceras, vacas y bueyes, de distintas edades, maduración, raza y origen. Incluso la carne Wagyu con certificado Kobe, una exclusiva carne de origen japonés considerada como la más selecta del mundo.

También destacan el conocido Pulpo a la Brasa O el Atún en Escabeche, así como otros platos con mucho sabor: el Chivo de Canillas, Cochinillo Segoviano, Pierna de Cordero Lechaza o Paletilla de Cordero.

Estas carnes premium y de alta calidad puedes acompañarlas con cualquiera de los tantos buenos vinos que tiene la bodega de Iñaki o con los muy especiales quesos gourmet.

En Navidad nos ofrecen 3 menús diferentes por 39, 49 y 55 euros respectivamente. El más económico ofrece para compartir pulpo a la brasa y atún en escabeche; varios platos a elegir de primero y postres para compartir.

El menú de 49 euros, tras los entrantes, ofrece como platos principales, el chuletón de vaca madurada y el de ternera retinta, pescados como atún rojo a la barbacoa o merluza en salsa verde, y postres como las tartas de queso o la tarta Goxua.

El menú de 55 euros añade a los tres platos a compartir reseñados anteriormente un surtido de ibéricos. Las carnes como la ternera retinta premium, la vaca Arshyre de Finlandia o la vaca rubia gallega. En pescado, el que haya del día a la brasa, y en los postres se repiten las tartas de queso y Goxua.

Respecto a las bebidas, los tres menús incluyen cervezas, refrescos, agua, el tinto Iñaki de la Rioja Alavesa (menús 1 y 2), Ramón Bilbao edición limitada (Menú 3).

¿Dónde? Calle Ayala 38. 29002 Málaga

Tfno: 952 31 22 65

Web: www.asadorinakimalaga.com

RRSS: Facebook Instagram

Menús: Opción 1 - Opción 2

Ubicación:

LA CHALAÚRA

Carnes magníficas en Benagalbón

Venta La Chalaúra es un establecimiento moderno que sienta las bases de su carta en el recetario tradicional de Málaga, aportando nuevas elaboraciones de tendencia más actual y con una gran cámara de maduración de carnes con referencias exclusivas.

La Chalaúra presenta unos menús diseñados para compartir en familia en los que aparecen ricas entradas para compartir y la posibilidad de elegir entre carnes y pescados como plato principal. Tienen disponibles 3 menús que oscilan entre los 30 y los 45 euros por comensal.

El de 30 euros presenta ensaladilla rusa, ensalada de aguacate con melva y croquetas de morcilla con piquillos de entrante (un plato cada 4 comensales). El plato principal a elegir está entre el bacalao frito con pisto, tataki de atún y guacamole, pluma ibérica y churrasco estilo César y de postre, tarta de queso. El menú incluye una botella de tinto crianza o dos bebidas por cada dos comensales.

La seña de identidad de la carta de Venta La Chalaúra es la selección de carnes presentes en su vitrina. Ternera Gallega, Buey, magret de pato, chivo lechal malagueño, chuletitas de cordero, carrillada ibérica... Las mejores carnes al servicio de recetas tradicionales como el steak tartar, las calderetas, a la pastoril, en salsas de boletus, al moscatel.

¿Donde? Avenida Padre Benito 4, 29738 Benagalbon Pueblo, junto al Colegio

Tfno: 951 90 41 01

Web: https://chalauragastronomica.com/

RRSS: Instagram Facebook

Menú: Opción 1

Ubicación:

LA CALETA

Sabores de Cádiz en Málaga

La Caleta está regentada por el gaditano Javier Gago, quien ha logrado hacer una cocina tradicional fusionando lo mejor de la cala de Málaga con los productos de la Bahía de Cádiz. A las acedías, los chocos y las tortillas de camarones se les une el pescaíto frito y, por su puesto, los arroces. Tienen una amplia gama de platos de arroz y paellas. En total hay 18 especialidades entre los que destacan los clásicos como la paella de mariscos, el caldoso o seco de bogavante o de carabineros y, la receta estrella, el arroz negro. Éste último se sirve con choco, calamaritos y rosada al que le acompaña el alioli. Sin embargo, por encargo en la misma mañana se puede probar otras elaboraciones como los denominados ciegos de atún, de foie o de verduras. Los fines de semana tienen arroz con bogavante por platos a 9 euros y hacen paellas a diario cuya ración sale a 6,95. Todo un lujo. El restaurante tiene un amplio salón interior y una terraza que garantizan las medidas de seguridad para sus clientes.

Dos son los menús que nos ofrecen para las comidas de Navidad, a 35 y 45 euros. El de 35 euros tiene como entrantes (un plato para cada 4 comensales) a base de ensaladilla rusa de pulpo, gambas cocidas de Málaga y tartar de atún rojo. Como plato principal, dos opciones, salmón salvaje y entrecot de lomo alto. Los postres, un surtido de postres de la casa. Este menú viene con blanco de Rueda, tinto de la casa, cerveza, agua y refrescos.

El segundo menú, de 45 euros, ofrece como entrantes, coquinas, queso y gambas plancha o cocidas. De plato principal, lomo de atún rojo o solomillo de ternera. El surtido de postres viene acompañado con roscón de reyes y una copa de cava. La carta de vinos de este menú se amplía respecto al primero con D.O. Teófilo Reyes y Arnegui.

Como aperitivo en ambos menús se servirá vermut de barrica o vino dulce de Málaga.

¿Dónde? Avenida Imperio Argentina, 9. 29004.Málaga.

Tfno de reserva: 629 50 68 05

RRSS: Facebook - Instagram

Menús: Opción 1 - Opción 2

Ubicación:

BENDITA KATALINA

Tradición y vanguardia

Bendita Katalina es un espacio gastronómico ubicado en la emblemática Casa Club de Añoreta Resort. Un espacio inaugurado el pasado mes de abril y que ha cautivado a todos sus visitantes con una propuesta culinaria que combina platos de la cocina tradicional con un toque vanguardista y moderno. Todo ello, nos hará vivir una experiencia inolvidable a través de la historia y sabores de su protagonista Katalina. ¡Ay bendita Katalina!

En Añoreta Resort se han propuesto celebrar estas fechas tan emotivas como nunca. Para ello, Bendita Katalina junto a sus niñ@s ha preparado unos menús navideños que nos harán volver a creer en el espíritu de la Navidad.

En esta ocasión Katalina ha elaborado 3 menús de navidad que se adaptan a todos los gustos con platos llenos de la magia navideña con propuestas tan suculentas como el foie micuit con spicy mango y croissant, solomillo ibérico hojaldrado con mostaza a la antigua y setas o postres como tiramisú de suchard, cookie con helado de turrón Jijona o tarta de manzana con helado de leche merengada y tierra de mantecados.

¿Dónde? Avenida del golf s/n. 29730. Rincón de la Victoria (Málaga)

Tfno: 951 57 58 93

Web: www.benditakatalina.com

RRSS: Facebook Instagram

Menú: Opción 1

Ubicación:

EL PÓRTICO

Castilla León en Torremolinos

Restaurante de altos techos con vigas de madera, ventanales de medio punto, ladrillo visto y espejos cobrizos que hacen de él un sitio elegante y agradable donde disfrutar de su gastronomía. Una gastronomía contundente, como no podía ser de otra manera en una cocina de Castilla y León. A destacar, platos como el cochinillo asado, los cuartos de cordero lechal, el chuletón de vaca gallega, la cecina, la, morcilla de León, o unas mollejas de cordero, todo ello regado con vinos de diferentes D.O. Y como no destacar también los postres totalmente caseros: la leche frita, la tarta de queso, el tiramisú….

Disponen de menús de grupo para estas Navidades con la mejor relación calidad precio y asequibles a todos los bolsillos.

¿Dónde? Pasaje Alberto Ginastera. loc. 6 y 7 29620 Torremolinos

Tfno: 952 38 25 15

Web: www.restauranteelportico.com

Mail: reservas@restauranteelportico.com

RRSS: Facebook Instagram

Ubicación:

HOLIDAY WORLD

Delicioso y selecto

Holiday World Resort en Benalmádena está listo una temporada más para recibir la Navidad en sus amplias instalaciones en plena Costa del Sol. Este año más que nunca, es tiempo de celebrar cada momento y en Holiday World lo ponen fácil. Disponen de una variada oferta de exquisitos menús navideños para disfrutar de las comidas de Navidad en un ambiente único, con unas magníficas vistas al Mediterráneo desde el hotel Holiday World Polynesia. Vive toda una experiencia no solo para el paladar, también para la vista.

Saborea una oferta gastronómica deliciosa y selecta, para todos los gustos, que incluye para cada comensal elaborados entrantes, carnes o pescados de la mejor calidad y exquisitos postres. Sus menús navideños incluyen las bebidas: agua, refrescos, cerveza, vinos, café y una consumición en mesa por persona. Y también ofrecen un dulce especial al que no te podrás resistir, los mignardises navideños.

Si se prefiere, disponen de opción de menú tipo Cóctel. Completa tu experiencia con 2 horas de barra libre en la discoteca, cumpliendo con todas las medidas sanitarias vigentes.

Y solo este año, tienen un plan exclusivo el 11 de diciembre, la Zambomba navideña de la Compañía Flamenca Rosi de Alva. Ven a cenar a Holiday World y disfruta de un emocionante espectáculo navideño.

¿Dónde? Avda. del Sol 215,6. 29630 Benalmádena Costa

Tfno. de reserva: 952 57 97 57

Mail: events@holidayworld.es

Web: www.holidayworld.es

RRSS: Twitter Facebook Instagram

Ubicación:

TROCADERO BENALMÁDENA

Un escenario único donde disfrutar de la gastronomía de Trocadero

Su belleza arquitectónica combinada con su cuidada decoración, ofrece múltiples espacios aterrazados donde disfrutar de la famosa gastronomía de Trocadero frente al mar, en un escenario único en toda la Costa del Sol. Siguiendo la estela del resto de restaurantes del Grupo, la base de la oferta culinaria consiste en una cocina de producto con marcado carácter mediterráneo, aderezada con influencias internacionales. A los ya conocidos arroces, pescados y carnes se suman platos tradicionales reinventados, elaboraciones con influencia asiática y creaciones típicas de la zona. Escoge el menú que mas se asemeje a los tuyos eligiendo entre Jaguar, Puma y Tigre. No confundir. Todos estos grandes felinos tienen apetitos voraces, pero sus gustos son tan variados como el hábitat que les rodea.

¿Dónde? Avenida del Sol 121 29630 Benalmádena Costa

Tfno: (+34) 681 142 944

Web: www.trocaderobenalmadena.com

RRSS: Facebook Instagram

Menús: Opción 1 - Opción 2 - Opción 3

Ubicación:

RESTAURANTE VINO MÍO

Menús para todos los gustos

Desde hace 18 años ya Vino Mïo es una referencia en Málaga. Comida exótica como carne de cocodrilo y más cocina fusión encuentras en Vino Mío .

Con un ambiente y calidad excepcional. Además es un restaurante que apuesta por la cultura y que tiene su propio proyecto solidario. ‘Heal thé World’.

🧡Nos vemos en Vino Mïo..

¿Dónde? Plaza Jerónimo Cuervo 2, junto a Teatro Cervantes, Malaga

Tfno de reserva: 952 60 90 93

Mail: reservas@restaurantevinomio.com

Web: www.restaurantevinomio.com

Para descargar los menús

https://restaurantevinomio.es/menus-para-grupos/

RRSS: Instagram Facebook Twitter

Menú: Opción 1

Ubicación:

LA CURIOSA

Carnes maduradas y muchas más cosas

La Curiosa es un espacio ideal para celebraciones con más de 1.000 metros. Ubicado en el centro deportivo Inacua Málaga, en la zona de restauración destacan sobre todo las carnes maduradas siendo la zona de ocio el lugar preferido para disfrutar de un cóctel. También ofrece otra línea de carta ‘healthy’ y sus desayunos, que van desde propuestas saludables a opciones más convencionales para atender los gustos de todos los públicos.

¿Dónde? Calle Marilyn Monroe, 8. 29004 Málaga

Tfno de Reserva: 618 75 25 00

RRSS: Instagram Facebook

Menús: Opción 1 - Opción 2

Ubicación:

LA CASITA 33

Un menú navideño muy atractivo

Variedad de platos mediterráneos junto con una cocina con toques más modernos donde no puede faltar los deliciosos postres como la tarta de galletas o las pizzas dulces pura gula. En diciembre habrá platos nuevos en carta y recomendaciones fuera de la misma. Su cocina permanece abierta todo el día. En su menú de navidad (29,95 euros), entre otros platos, ensalada de burrata, pollo a la casita, tartar de salmón con aguacates, entraña o su archiconocida tarta de queso.

¿Dónde? Calle La Unión Mercantil, 33 29004 Málaga

Tfno de Reserva: 607 01 11 49

RRSS: Instagram Facebook

Menú: Opción 1

Ubicación: