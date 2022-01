Las croquetas se han convertido en uno de los principales reclamos de las barras malagueñas. La receta tradicional (con jamón, pollo, cocido, huevo, etc.) ha dado paso a la innovación en forma de croquetas tan exóticas como las de morcilla con piñones, gambas al pil pil o de cecina y setas. En El Delantal repasamos algunos de los mejores restaurantes de Málaga donde disfrutar de estos pequeños placeres gastronómicos.

La Casita 33

Jamón ibérico, puchero y boletus

Variedad de platos mediterráneos junto con una cocina con toques más modernos donde no pueden faltar los deliciosos postres como la tarta de galletas o las pizzas dulces pura gula. Cada poco tiempo incorporan platos nuevos en carta y recomendaciones fuera de la misma. Su cocina permanece abierta todo el día. Destacan entre otros platos, la ensalada de burrata, el pollo a la casita, el tartar de salmón con aguacates, la entraña o su archiconocida tarta de queso. Si hablamos de sus croquetas, 100% caseras, hay que hacer mención a las de jamón ibérico, puchero y boletus . Fuera de carta a veces nos encontramos tenemos con las de foie con trufa, las de morcilla con manzana caramelizada, y las espectaculares de gambas al pil pil.

Dirección: C/La Unión Mercantil, 33, 29004 Málaga

Teléfono: 607 01 11 49

Galbun

Cremosas de jamón

Restaurante con encanto en la Plaza de las Flores en el bonito pueblo de Benagalbón, a unos minutos del Rincón de la Victoria. Se trata de una casa tradicional del pueblo, dando el servicio en un salón reservado en el interior, en la terraza y los fines de semana en la propia plaza del pueblo. Su carta, mediterránea con detalles de fusión, tiene productos de la zona y de temporada con una extensa carta de vinos nacionales e internacionales. Además, cada semana siempre hacen un par de sugerencias con productos de mercado. Destacan sobre todo las croquetas de Sandra. Unas croquetas de jamón especialmente cremosas que ya son el deleite de la clientela del Galbun.

Dirección: Plaza de las Flores, 2. 29738, Benagalbón

Teléfono: 633521453

Horario: Miércoles a domingo 13:00 a 17:00; Viernes y sábado 13:00-17:00 y de 20:30-00:00

Web: www.galbunrestaurante.es

Doña Inés

De lacón y huevo

Doña Inés es un viaje a los orígenes, a la comida más tradicional con un toque vanguardista dado por el Barrio del Soho, rodeada del romance con Don Juan Tenorio, una atmósfera romántica se dispondrá a deleitar a sus comensales más sibaritas. Cuentan con una carta de lo más tradicional en la que se pueden apreciar productos de gran calidad, un toque mediterráneo y la mano de grandes profesionales de la cocina. En su carta se pueden apreciar uno de sus platos más icónicos: sus croquetas de lacón y huevo con un leve toque de mayonesa de hierbabuena cien por cien caseras.

Dirección: Plaza del Poeta Alfonso Canales, 5. 29001, Málaga

Teléfono: 617821228

Horario: Todos los días 12:00 a 02:00 h

Candado Beach

De jamón ibérico de bellota

Candado Beach es una apuesta de cocina viva y desenfadada, con toques internacionales, sin perder nunca la esencia de lo local, del producto y de su emplazamiento único. Un rincón perfecto donde degustar un buen arroz o un pescado a la brasa al sol de agosto, hundir la cuchara en un plato caliente, o disfrutar de una carne frente al mar en pleno invierno.

Las croquetas, de jamón ibérico de bellota, rebozadas en un mixto de pan rallado y panko, destacan por su fluidez y profundidad de sabor, llenando la boca de matices del propio ibérico 100% bellota.

Dirección: Carretera de Almería, s/n. 29018 Málaga

Teléfono: 952 206 346

Horario: Martes a domingo. Cocina 13:00-16:15. Abierto hasta las 19:00h para copas y snacks

Cierre: Lunes completos y todas las noches

Web: www.grupogorki.es/candadobeach

El Figón de Juan

De gambas al pil pil

Emplazado en una zona comercial y de negocios de la capital malagueña, El Figón de Juan cuenta con treinta tres años de trayectoria, encabezado por su propietario y gerente Juan Manuel Ramírez Prieto, dispone de dos salas principales y un privado ambientado en una decoración típica andaluza.

Su cocina es rica en sabores con carnes de primera calidad y pescados frescos del día, además de sus grandes clásicos de la casa, como los Boquerones fritos al limón, los Chopitos a la plancha, su Rabo de Toro, el Arroz con leche casero, y sus exquisitas alcachofas de temporada salteadas con jamón ibérico.

Dirección: Pasaje Esperanto, 1 29007 Málaga

Teléfono: 952 28 75 47

Horario: De Lunes a sábado de 13:30 a 18:00 y de 20:30 a 00:00. Domingos cerrado

Web: www.restaurantefigondejuan.com

Mail: reservas@restaurantefigondejuan.com

Buenavista Gastrobar & Tapas

De rabo de toro

Buenavista Gastro Bar es un restaurante de cocina mediterránea con un toque personal y moderno. Ofrece una gastronomía centrada en los productos de calidad y la intensidad de sus sabores. Los arroces son su especialidad y lo más demandado por sus clientes (el arroz negro de calamares, la fideuá de pescado y marisco y la fideuá negra de calamar destacan por la alta calidad de sus ingredientes y el fumet de propia elaboración). El secreto de este gastro bar es la calidad y frescura de sus ingredientes y el talento de su chef. Sus croquetas de rabo de toro son súper cremosas, suaves y muy gustosas. Un equilibrio entre esa textura crujiente y suave propia de las buenas croquetas, con un sabor verdaderamente intenso

Dirección: C/Gaona, 8. 29012 Málaga

Teléfono: 951 387 464

Horario: De jueves a lunes de 13.00 a 16.00 h y de19.30 a 22.30 h.

Web: www.buenavistagastrobar.es

El Pimpi

Las de puchero tradicional

El Pimpi es la bodega más popular de Málaga y se ha convertido en sus 50 años de existencia en la casa de todos los malagueños y en un lugar de referencia para todo aquel que visita la cuidad.

Entre sus históricas paredes se degustan los productos de huertas del Valle del Guadalhorce, carne de ganaderías próximas como las del Valle del Genal o el mejor pescado de La Caleta. El género es siempre fresco, de temporada y en algunos casos exclusivo: como el jamón de castaña. Por sus salas han pasado generaciones de personalidades del mundo del flamenco, la política y el arte: la familia Picasso, Carmen Thyssen, La Repompa, Antonio Banderas, la Duquesa de Alba, entre otros muchos y sus barriles firmados dan buena prueba de la historia de la bodega. La algarabía, el cuidado de la gastronomía y la cultura han convivido con la ejecución de proyectos sociales de diferente índole. Tal es el compromiso social que en 2017 se constituyó la Fundación El Pimpi. Comer en El Pimpi no solo es saborear la historia de Málaga en el mejor ambiente, también es colaborar a que dicho júbilo se extienda más allá de sus paredes.

Gastronomía local elaborada con productos naturales, frescos. Apostando siempre por los mejores productos del mundo como el aceite de oliva virgen extra primera prensada, el tomate huevo de toro, el jamón de castaña o el vino dulce de uva moscatel.

Hablando de croquetas, hay que significar las de puchero de la abuela: croquetas de puchero tradicional, que parte de un cocido andaluz elaborado con gallinas camperas, cerdo de castaña y jamón de cebo. Una gran croqueta como las de siempre, las de toda la vida. Tampoco olvidamos las croquetas de gambas al Pimpi: cremosas y finas croquetas de langostinos al pil pil, elaboradas con un bisque de carabineros.

Dirección: C/Granada, 62. 29012 Málaga

Teléfono: 952 22 54 03

Horario: Todos los días de 12.00 a 01.00 h.

Web: www.elpimpi.com

Trocadero Benalmádena

Su belleza arquitectónica combinada con su cuidada decoración, ofrece múltiples espacios aterrazados donde disfrutar de la famosa gastronomía de Trocadero frente al mar, en un escenario único en toda la Costa del Sol. Siguiendo la estela del resto de restaurantes del Grupo, la base de la oferta culinaria consiste en una cocina de producto con marcado carácter mediterráneo, aderezada con influencias internacionales. A los ya conocidos arroces, pescados y carnes se suman platos tradicionales reinventados, elaboraciones con influencia asiática y creaciones típicas de la zona.

Trocadero Benalmádena tiene un concepto de producto de elaboraciones sencillas y basadas en platos tradicionales bien ejecutada y con guiños propios. También destaca la comida japonesa con un gran nivel de producto. Sus croquetas son muy particulares al llevar muy poca harina y utilizar aceite de oliva virgen y jamón ibérico. Tienen un rebozado crujiente y cremosidad. También las tienen de galeras y gambas al pil-pil con un toque picante. Por definirlas... sus croquetas son diferentes. Sobre los platos estrella, decir que la ensaladilla rusa coulant es un must en el restaurante. Así como el atún, que es de calidad suprema, o los pescados de la zona elaborados de manera particular y muy suya. Arroces tipo alicantino con buenos caldos, carnes maduradas, ibéricos, quesos premiados y una carta de cocktails al más alto nivel de la costa.

Dirección: Av. del Sol, 121, 29631 Benalmádena, Málaga

Teléfono: 681 142 944

Horario: Todos los días de 11.00 a 01.00 h.

Web: www.trocaderobenalmadena.com

El Pórtico

De cecina y setas

Restaurante de altos techos con vigas de madera, ventanales de medio punto, ladrillo visto y espejos cobrizos, que hacen de él un sitio elegante, y agradable donde disfrutar de su gastronomía.

Una gastronomía contundente, como no podía ser de otra manera en una cocina de Castilla y León. A destacar platos como el cochinillo asado, los cuartos de cordero lechal, el chuletón de vaca gallega, la cecina, la, morcilla de León, o unas mollejas de cordero, todo ello regado con vinos de diferentes d.o. Y como no destacar también, los postres totalmente caseros: la leche frita, la tarta de queso, el tiramisú….

En esta ocasión nos quieren presentar sus croquetas caseras de tres tipos: de jamón y caldo del cocido, de gambas al pil pil y de cecina y setas. Las tres están elaboradas con productos de primera calidad, y con una bechamel batida a mano que les confiere una textura única.

Dirección: Pasaje Alberto Ginastera loc. 6 y 7. 29620 Torremolinos

Teléfono: 952 382 515

Horario: Martes a domingo de 12 a 16.30 y de 20 a 00.00 h.

Web: www.restauranteelportico.com

Palocortado

Croquetas cremosas de gambas al pil pil

Palocortado es un sitio de actualidad del centro de Málaga, al lado de la Catedral, donde a la gente le gusta estar porque es un espacio multisensorial para vivir una experiencia completa, donde los comensales no solo van a comer, sino a pasar la tarde, a tomar copas, cócteles, o a escuchar música.

En Palocortado juegan con esos platos tradicionales que todos conocemos, que están en nuestra memoria, con una vuelta en su presentación. Su carta de cocina andaluza y malagueña tiene mucha influencia de otras culturas. No se conforman con la materia prima con la que trabajan, que ya es muy buena, y lo potencian, sino que juegan con otras tendencias de actualidad: tiraditos, ceviche, cocina japonesa. El cliente puede encontrar guiños a otras cocinas con el hilo conductor de la cocina tradicional: ajo blanco, alubias estofadas con rabo de toro, sushi, sashimi. En Palocortado están en plena investigación y cambian su carta, teniendo en cuenta las estaciones, siempre utilizando productos de temporada.

Uno de los platos más demandados por los comensales de Palocortado son sus croquetas, un bocado que sabe a marisco, que sabe a Málaga. Se trata de unas croquetas de gambas al pil pil con un toquecito picante y la base normal de este plato tradicional de nuestra cocina. ¿Cuál es la clave de una buena croqueta? El secreto de las de Palocortado es que están muy cremosas y fluidas por dentro y extra crujientes por fuera, con un rebozado normal de harina, huevo y pan rallado. El resto del relleno se elabora con un sofrito de cebolla, ajo y guindilla y el marisco troceado. Más trucos que sus chefs comparten con nosotros, para hacer la bechamel, en Palocortado usan parte de leche y parte de nata, infusionada con las cabezas y las carcasas de las gambas. De esta manera potenciar el sabor a marisco, no solo con el toque que le puedan aportar los crustáceos troceados por dentro. ¿Por qué es una de las mejores croquetas de Málaga? Porque es una croqueta basada en un plato muy tradicional de la zona al que se le da una vuelta, las gambas al pil pil.

Dirección: C/Molina Lario, 13. 29015 Málaga

Teléfono: 952 642 700

Horario: Lunes a sábado, de 13 a 22.30 h. Domingos cerrado

Web: www.restaurantepalocortado.com

Mail:palocortado@grupopalocortado.com

