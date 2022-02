De plato humilde a delicatessen. El gazpachuelo es uno de esos platos que mejor ha envejecido del recetario malagueño y hoy es uno de los manjares más apreciados en los restaurantes de la Costa del Sol. Dice el dicho que "hasta que alguien no prueba el gazpachuelo no se hace malagueño del to" y es por ello, que este año este plato es la estrella de la gala de los premios El Delantal. Además de los siete premiados, tres cocineros reinterpretarán cocinando durante el evento su versión del gazpachuelo, uno de los platos con más arraigo en la gastronomía malagueña.