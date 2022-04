Sabor a Málaga: "Queremos aumentar nuestra presencia internacional"

Leonor García Agua afronta su segunda etapa al frente de Sabor a Málaga, una marca de la Diputación malagueña que tiene como objetivo prioritario en este nuevo periodo la internacionalización de los productos malagueños y estar presente en las principales ferias del sector alimentario en España y fuera de nuestras fronteras.

¿Cómo valora estos primeros meses de su segunda etapa al frente de Sabor a Málaga?

Me he encontrado una gran familia, una marca institucional en la que hay que retocar algunas cosas y en la que hay que establecer una estrategia para el presente pero también para el futuro. Estamos trabajando en aumentar nuestra presencia internacional porque los que trabajan son los productores malagueños y nosotros somos los encargados de representarlos.

¿Cuántos miembros tiene en la actualidad Sabor a Málaga?

Están acreditados unos 600 miembros, aunque sí es cierto que nos hemos encontrado con algunos expedientes que estaban sin tramitar y ya nos hemos puesto con ellos para integrar a esos productores que no habían recibido su inscripción.

¿Cómo fue la presencia de Sabor a Málaga en Alimentaria, que se celebró la primera semana de abril? ¿A qué futuras ferias de alimentación va a asistir la marca que usted dirige en este 2022?

En Alimentaria íbamos sin espacio. No estábamos inscritos pero gracias a la Junta de Andalucía pudimos estar presentes. Ha sido una feria muy interesante por la presencia de distribuidores internacionales. Ahora estamos (momento en el que se hizo esta entrevista) en el Salón Gourmets en Madrid y allí algunos cocineros de Málaga están poniendo en valor nuestros productos a través de sus recetas. Tenemos la intención de no perder la oportunidad de llevar Sabor a Málaga a todos los eventos que se celebran en el sector. Vamos a asistir a una Feria Internacional de Alimentación que se celebra en Galicia; iremos también a San Sebastián Gastronómica, que hacía unos años que no íbamos; estaremos presentando los caldos de Málaga en Santander, Mallorca y Madrid, y también acudiremos a la Feria Internacional del Queso que tendrá lugar en Zamora. Estamos trabajando en la internacionalización de Sabor a Málaga porque hay muchas empresas nuestras que han crecido mucho y necesitan espacios nuevos fuera de nuestras fronteras.

También han estado presentes en Natura Málaga. La apuesta por la agricultura sostenible y ecológica es decidida en Sabor a Málaga, ¿no es así?

Sí. Decididamente. Estamos haciendo muchos cursos de formación con productores de las distintas comarcas malagueñas para introducir estándares de sostenibilidad en sus productos, como por ejemplo estamos haciendo con la pasa malagueña. A Madrid hemos llevado pistachos ecológicos, al igual que almendras y la miel, entre otros productos. Creo que Málaga es uno de los lugares donde más se respeta el medioambiente y la agricultura sostenible.

La pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis económica, la sequía, etc. están condicionando mucho el trabajo de los productores malagueños. ¿Cuál es el estado en estos momentos de los productores y de los productos de Málaga? ¿Cuáles son los productos o sectores que necesitan más apoyo en estos momentos?

Todos los productos necesitan apoyo. A todos los problemas que tú has enumerado en tu pregunta, yo añadiría el relevo generacional en los productores de Málaga. Tenemos que intentar entre todos que la gente joven vea que la agricultura y la ganadería de Málaga tienen futuro. Las instituciones nunca tenemos que dar la espalda a los productores, hay que apoyarlos, no sólo con dinero, hay que apoyarlos y ponerlos en valor en el resto de España y en el extranjero para que encuentren nuevos nichos de venta.

¿Cómo se está incentivando el proceso de digitalización en un sector como el agroalimentario malagueño?

Vamos pasito a pasito, poco a poco, pero sin dar pasos atrás. Estamos apostando fuerte por la formación en el aspecto de la digitalización. Este es un aspecto que la Diputación y su presidente, Francis Salado, quieren ejecutar, un gran Plan de Digitalización que se definirá en los próximos meses.

¿Cuánto de importante sigue siendo especializar profesionales de la comercialización y distribución en el producto Sabor a Málaga?

Es fundamental. Yo siempre digo que lo que no se conoce no se valora. La distribución es muy importante en este mundo en el que nos movemos. En el Salón Gourmets de Madrid, donde hemos estado estos días, he tenido la oportunidad de hablar con algunos distribuidores europeos que están muy interesados en trabajar con los productos de Málaga y éste es un trabajo que tienen que asumir instituciones como Sabor a Málaga.