José Antonio Romero es uno de los maestros heladeros de más prestigio no sólo de Málaga sino de toda España y cabeza visible de las tres heladerías Freskitto de la capital malagueña desde el año 2005 (cerca del museo Picasso, en el Cerrado de Calderón y en la calle San Agustín). Romero se inició en el gremio a los 16 años, trabajaba en una heladería argentina que había en el barrio de El Palo, donde José vivía. La heladería se llamaba Llao-llao y allí hacía los famosos pijamas, copas de helados, etc.

En sus ratos libres, fuera del horario de trabajo, se metía en el obrador para aprender a hacer los helados más allá del montaje en las copas o la atención al cliente que hacía en su turno laboral. Un poco más tarde José Antonio estudió la carrera de empresariales y al acabarla siguió formándose en lo que realmente le gustaba, los helados.

Sabores más intensos

Decidió lo segundo y se marchó a Italia, descubriendo allí lo mucho que le gustaban los helados malagueños, con un sabor más intenso, que los de Italia o Argentina (con un sabor mucho más suave). A fin de cuentas, Romero se ha criado con los sabores intensos de la mítica heladería Lauri (la de El Palo “de toda la vida”) y Casa Mira.

En Italia trabaja con la franquicia Ice.it con ella va a Florencia, Roma… y en solo seis meses le hacen formador, por lo que empieza a abrir otras franquicias del grupo. Tras toda esta andadura italiana, en 2005, abre su primera heladería propia en Málaga, exactamente en la entrañable calle Granada 55.

Premios en certámenes

Durante estos años Romero, que es muy conocido y reconocido en el sector tanto a nivel nacional como internacional, ha participado y obtenido galardones en numerosos concursos organizados por la revista www.gelatoartigianale.it (revista en italiano pero afincada en España) con sus originales creaciones, como por ejemplo:

2011 Certamen nacional 2º puesto con el sabor crema catalana

2012 Certamen europeo, 4º puesto con el sabor chocolate.

Freskitto participó recientemente en un certamen que tuvo lugar en Madrid y en el que se presentaron 48 heladeros de diversas nacionalidades, todos ellos con heladerías en España. Tras quedar primeros en la presentación del helado de chocolate, Freskitto obtuvo finalmente el tercer puesto del concurso.

En Freskitto encontraremos los mejores helados de temporada aunque nunca faltan los de Vinos de Málaga, Vainilla ecológica, chocolate con sal pigmentado, fresa, turrón con almendras, stracciatella, dulce de leche, tarta de queso con mermelada casera de frambuesa, kinder, vainilla, yogur, limón, pistacho y avellana.

Para más información

Dirección: C/ Granada 55. 29015 Málaga. C/ Calderón 13 (Cerrado de Calderón) 29018 Málaga ; C/ San Agustín 23. 29015 Málaga (nuevo local).

Teléfono: 673 32 00 60

Horario: Todos los días de 12 a 01.00 horas.

RRSS: Instagram, Facebook, Twitter

