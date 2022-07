Suena el despertador y más pronto que tarde comienza el ritual. Algunos se quedan rezagos y apuran los últimos minutos entre las cálidas sábanas pensado que no es posible. Que ha habido un error y que aún les falta mucho para ponerse en pie. Otros, sin embargo, se activan sin remedio y sin remilgos sabiendo que un mundo entero de posibilidades se abre con cada nuevo día. Es la misma realidad, pero con dos versiones diferentes de la vida. Cuestión de actitud, que también se traduce en lo que a continuación acontece. El desayuno puede ser algo rápido, nada recomendable, o un banquete que bien merece una sobremesa. En esta última parte de la ceremonia, lo que realmente marca una opción u otra es el tiempo del que disponemos. Por ello, dejar la comida en manos de expertos, no es mala cosa. Panes artesanos, zumos naturales, especialistas en tortillas y huevos Benedict, repostería casera, tortitas, cafés recién tostados o cruasanes caseros son algunas de las opciones saludables y alternativas a la clásica tostada que ofrecen muchos establecimientos de Málaga. Arrancamos la ruta del desayuno con cubiertos con una selección de cafeterías diferentes de Málaga.

Desal Café

¿Dónde? Málaga c/Nosquera, 2

Precio. Desde 3 hasta 9,50 €

Huevos benedict, la estrella

Violeta y Azahara Rabasco Chicón son dos hermanas que decidieron unir sus vidas en torno a una cafetería que abrió en diciembre de 2016. Nacía Desal. Un local con una atención muy personal cuyo concepto pasa por trabajar con productos de la zona, huevos camperos de Coín, aguacates de la Axarquía, panes de productores locales y ecológicos o molletes de Antequera, entre otros. Poseen una carta extensa de brunch, además de los desayunos más sencillos. Además de zumos, batidos, bocadillos o ensaladas. Estas últimas más enfocadas al servicio de mediodía. Pero son sus huevos Benedict la joya de la corona. Los preparan con salmón y aguacate o con jamón y queso y todos se sirven con ensalada y patatas. Entre sus opciones de brunch el de mango es el que más salida tiene al igual que el cruasán de pollo y el brioche de aguacate. Este tipo de desayuno incluye el plato principal, zumo naranja 100% natural, bebida caliente a elegir café o infusión, y yogur con muesli y frutas. También se puede elegir el pan sin gluten.

Brunchit

¿Dónde? Málaga, Carretería 46 y Alhóndiga 2; Marbella, Francisco Nte., 5, Sevilla y Mallorca.

Precio: Desde 3 a 12 € café y zumo incluidos.

Brucnh todos los días

Romper con el clásico pitufo malagueño era lo que Lydia Nieto se propuso cuando ideó la filosofía de este local que ahora cuenta con dos en Málaga capital y uno en Marbella, además de sendos establecimientos en Palma de Mallorca y Sevilla. El healthy fast food irrumpió con el modelo brunch. Una comida a caballo entre el desayuno y el almuerzo. Ellos elaboran la masa del pan, pizzas, focaccias y repostería. No congelan. Los zumos y batidos son naturales, los huevos ecológicos y trabajan con kilómetro cero. Entre los desayunos más destacables están los eggsporn con pan brioche, espinacas al horno, pavo, queso fundido, huevo Benedict y crocante de pistacho y el New York a base de tostadas de pan italiano, tomate, aguacate eco, huevos con ensalada de granada y uva. El café lo sirven baristas y se puede elegir con una amplia variedad de leches sin precio añadido. También tienen de especialidad de colores, no artificiales, como el rosa (con polvo de remolacha), el amarillo (cúrcuma) o el azul (espirulina).

La Chancla

¿Dónde? Málaga, calle Cenacheros, 54

Precio: Por 5,50 tienes un desayuno completo

Tostadores de café

El café es uno sus puntos fuertes. Han apostado por el eje central de casi cualquier desayuno. Son muchos los tipos que tienen, pero lo singular de la cafetería de este hotel de tres estrellas a pie de playa es que ellos lo tuestan y muelen. En su pequeña tienda y expositor que se puede ver en el comedor podemos encontrar una cuidada selección de granos procedentes de países como Colombia, Cuba, Etiopía, México, Nicaragua o Perú, entre otros de distintas partes del mundo. También puedes comprarlo y degustarlo en casa. Lo preparan para llevar. Una vez escogido el tipo de café puedes tomar uno de los platos favoritos de su clientela: El english breakfast con su bacon crujiente, huevos, judías y salchichas, o bien unas tortitas, crepes dulces o simplemente tostadas de pan rústico, blanco, integral, seis cereales, mollete o de molde. Yogures y cruasanes tienen mucha salida en su terraza con vistas al mar durante los meses de verano o junto a la chimenea en los meses fríos.

Ñandutí

¿Dónde? Málaga c/ Canales, 3

Precio: Desde 2,60 € en adelante.

Cruasanes hechos a diario

Está prohibido lo industrial, las grasas hidrogenadas y demás pamplinas. Dora Ortíz prepara todos los días la repostería y el pan, incluido el de molde. Hacerlo a diario le da margen para cambiarles el sabor todos los días con pipas de calabaza, cebolla o semillas. También elabora el hojaldre. Lo hace con mantequilla con 82% de grasa y siguiendo una receta francesa. Con él hace sus afamados cruasanes. Ella es cocinera de Paraguay y al llegar a Málaga vio posibilidades en crear un restaurante que tuviera obrador de pastelería y panadería. Ofrece desayunos con cruasanes recién hechos además de bagels, huevos revueltos, dulces, pan, yogures, fruta fresca con muesli, tortitas americanas o el clásico pitufo. El brunch se sirve de lunes a sábado y se hace con tostadas francesas, tostas, bruschettas, huevos revueltos, sándwich club o bocadillos especiales como el de pollo y aguacate. La estrella son los huevos Benedict clásico de bacon y el de salmón, ambos llevan el pan de curry casero.

Astrid Tapería Orgánica

¿Dónde? Málaga, c/ Calderón de La Barca, 6

Precio: Desde 2,95 € hasta 7,50 €.

Desayuno eco 100%

Por la mañana este restaurante orgánico es un obrador de pan. Hacen las piezas a diario con masa madre y fermentación lenta para servirlas tanto en el desayuno como en el resto de servicios. También realizan pan sin gluten y todos se pueden encargar para llevar. Buscan la comida sana por lo que no tienen freidora y sus desayunos son 100% ecológicos con pan, huevos, aguacates, cafés, harinas y aceite de oliva virgen extra. En Astrid se realiza todo menos los helados. Uno de los desayunos más demandado es el combo de tostadas con humus, aguacate, café y zumo y los huevos revueltos eco en tostada con aguacate y tomate. Para los celíacos y veganos las posibilidades son el cruasán de quinoa o los pancakes elaborados con harina de quinoa o avena. Los gofres, también de masa casera, se pueden elegir en su versión dulce con fruta fresca y agave o salados con salmón ahumado, queso y tomate. El yogur con cereales y fruta y el brownie completan la oferta.

Massimo Café

¿Dónde? Málaga , C/ Cisneros, 13

Precio: Desde 2,50 con café y zumo

Pizza casera para comenzar el día

Lo más peculiar de este local es poder desayunar pizza. Elaboran la masa de forma artesana y son muchos, sobre todo japoneses, los que las piden a primera hora, por eso están incluidas en el brunch. Desde 6,90 puedes probarlas. Su cocina tiene un horario ininterrumpido y se puede almorzar. Los veganos y vegetarianos también tienen aquí su hueco con yogures griegos normales y de leche de coco con cereales y fruta. Además, tienen todas las leches y bebidas vegetales del mercado: soja, coco, sin lactosa, avena, almendra, etc. La masa de los gofres y los pancakes es igualmente casera, así como los zumos. Entre la repostería, también artesanal, existen opciones veganas como el muffin de frutos rojos con arándanos o, la más solicitada, la tarta de manzana con helado de vainilla, canela y nata. El brunch admite desde tortitas americanas hasta tortas mejicanas. El combo de tosta de pan rústico, aguacate, huevo frito, chía, espinacas, pipas de girasol y capuchino es el rey.

Café Tramezzino

¿Dónde? Málaga, Carretería,45

Precio: Desde 3 hasta los 15 euros

El templo de la omelette

Si pasas por Tramezzino es prácticamente obligatorio hacer una parada para degustar una de sus especialidades: La tortilla francesa. En este local rinden un verdadero culto a este sencillo plato con una carta que recoge 15 variedades y las puedes seleccionar de uno, dos y hasta tres huevos. En cuanto a las propuestas, las hay sencillas de jamón cocido y edam, hasta las más elaboradas de tomate cherry, espinacas, mozzarella y nueces; de calabacín, espinacas y cebolla o de aguacate, espinacas, queso de cabra y tomates cherry. Los precios oscilan desde 4 € hasta los 14 €. Otra cosa seria es su carta de pancakes de masa casera. Dependiendo de la receta son tres o seis pisos. Pera, cacahuetes, crema de queso o mascarpone, mermelada y miel; plátano, crema de chocolate con avellanas y chispas de chocolate o higos (en estación), dulce de leche y semillas de amapola. También dispone de gran variedad de sándwiches y bocadillos.

Pan y mermelada

¿Dónde? Marbella, Avda Bulevar Principe Alfonso de Hohenlohe

Precio: Desde 5 euros.

De la tostada francesa a las tortitas mexicanas

Llevan cerca de nueve años trabajando y su ritmo no cesa. Sus opciones para un desayuno con tenedor van desde los huevos revueltos con espinacas, cebolla roja, pimiento verde, queso Feta y aceitunas Kalamata a lo que ellos llaman 'el gran desayuno'. De estos últimos hay siete variedades y sus propuestas son muy diferentes a las que suele haber en el mercado. Un claro ejemplo son los huevos revueltos con queso mix, aguacate, tomate, cebolla roja, cilantro y toque de zumo de lima, sobre una tortita de trigo y acompañado de nata agria o la pechuga de pavo ahumado a la plancha, huevo frito y queso fundido servido en un muffin inglés tostado. Son obrador de pan, por lo que se pueden comprar cualquiera de sus variedades para llevar. Al igual que sus tartas, que también son por encargo. Además, se pueden disfrutar de unas tostadas francesas con pan brioche y pasas o desayunos veganos.

San Chocolate

¿Dónde? Fuengirola, C/San Pancracio, 6

Precio: Desde 2,80 hasta 15 euros.

Quiches y mermeladas caseras

Este local no quiere ni oír hablar de las grandes superficies. Por ello, todos los ingredientes son de pequeños productores locales o de empresas con una filosofía de alta calida y cuidado por el planeta. Los huevos, el pan ecológico integral, el pan marroquí artesano, la leche ecológica, el café tostado y molido por una colombiana afincada en Málaga y así un largo etcétera. Ellas elaboran las tartas desde cero, incluidos los rellenos y las mermeladas. Incluso la masa de los wafles es hecha al momento. Los sábados tienen brunch, aunque ellas, son tres socias, juegan con las sugerencias del día. Entre sus platos con más éxito están la tostada con crema de remolacha, tofu ahumado, pimentón y aguacate y sus quiches que hacen a diario. Las elaboran de batata y requesón o pera y queso de cabra, entre otros sabores. Pueden ir solas, con ensalada verde o tabulé. Las clásicas tostadas se sirven con aguacate, membrillo o la más afamada: con una tableta de chocolate y su punto de sal.