A la fiesta asistieron los socios de KGB, sus familias y amigos; así como clientes frecuentes del Gastrobar de Málaga, que viven en la capital. También asistieron personalidades relevantes de Málaga que se desplazaron expresamente para asistir a la fiesta de apertura; así como otros malagueños y andaluces que radican en Madrid, como: María Gámez, directora general de la Guardia Civil; los actores Pablo Puyol y Beatriz Mur; Manolo Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga; los periodistas Pilar Salas y Antonio Soto, de la agencia EFE; la ex directora de la Guía Michelin y asesora gastronómica Mayte Carreño; la periodista y reportera Cristina Tovar, de RTVE; el artista Federico Miró; Manolo Román, director de Ventas/Hostelería de Heineken España; el chef Pablo Caballero y la somellier Cristina Socorro, del Restaurante La Antxoeta.

Por la Carta del Bar de Málaga, han pasado tapas de chefs con 15 Estrellas Michelin, 3 Estrellas Verdes de Michelin (estrellas a la sostenibilidad); 4 Bib Gourmand y 7 platos Michelin (Lugar recomendado); además 10 chefs premiados por la Academia Gastronómica de Málaga (la más antigua de España); 32 Soles Repsol y uno de la lista 50 Best Restaurants of the World. Más los que vendrán en adelante, con una lista que llega hasta los 50 chefs, de momento. Actualmente va por el Nº 33, que es el chef Jesús Sánchez, del restaurante El Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones, Cantabria; con 3 Estrellas y 1 Estrella verde de la guía Michelin y 3 Soles de la Guía Repsol.