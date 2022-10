Paco Viñolo empezó a trabajar hace la friolera de 43 años en el Mesón Antonio, (antiguo Refectorium), una de las referencias gastronómicas del centro de Málaga (Fernando de Lesseps, 7, entrando por la calle Nueva), los veinte últimos gestionando y llevando las riendas del restaurante. La segunda generación de la familia Viñolo (Raúl, Juan Miguel y Ana, a los que se une de forma esporádica, Francis) han continuado con el legado de su padre, al que todavía se le puede ver echando una mano a sus hijos para matar el gusanillo profesional.

Raúl está actualmente al frente de Mesón Antonio y ha querido mantener la esencia de establecimiento tradicional, de toda la vida, que mantiene a su clientela fiel y que capta a nuevos comensales atraídos por la solera de los 43 años de existencia con una cocina muy malagueña (platos de cuchara, guisos y mariscos del día) y carnes premium que hacen las delicias de malagueños y turistas.

La familia Viñolo amplió horizontes con un nuevo establecimiento, inaugurado a finales de 2016, y que recoge la esencia profesional inculcada por el pionero Paco, un asador que luce el apellido familiar y que se ubica en la carretera de Coín 88, en Churriana, y en el que Juan Miguel y Ana Viñolo están al frente del día a día.

La carta del Asador Viñolo destaca por una excelente variedad de carnes de primera calidad (cordero de Burgos, vaca rubia gallega, carnes finlandesas, vaca angus americana, etc.), aunque no solo se limita exclusivamente a este alimento. La carta se adapta a las diferentes estaciones del año (con guisos en invierno y platos más ligeros para el verano). No hay que dejar de probar el estofado de rabo de toro, las migas, las berzas malagueñas, el bacalao con tomate o el atún encebollado. Además tienen todo tipo de ensaladas, croquetas, quesos, exquisitos jamones y patés. Su carta de vinos es realmente muy completa y variada con la presencia de caldos de las principales Denominaciones de Origen de nuestro país.

Otro de los platos fuertes de Asador Viñolo es el entorno en el que se encuentra, en plena naturaleza y rodeado de vegetación y de pinos, su amplia terraza es el escenario idóneo, al igual que su salón con capacidad para 300 comensales con un parking muy amplio, para albergar todo tipo de eventos y celebraciones en cualquier época del año.