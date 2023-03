Nacho Prado conoce el café desde pequeño, ya que su familia fue la fundadora del Café Central, donde se acuñó términos tan malacitanos como una nube o un sombra. Allí nació su pasión por el café, lo que le llevó en 2020, a escasos diez días antes del confinamiento por la pandemia, a abrir su propio negocio, Artissan Coffe. Su labor se ha visto premiada como el mejor barista de la provincia por El Delantal en la edición de este 2023. Y para él ha sido toda una sorpresa, “porque no me considero barista al 100%, aunque me dedique en cuerpo y alma al café como tostador y empresario”.

¿Y qué sería entonces un barista? Un barista se encarga por completo de hacer que tu café sepa bien, y busca la mejor manera de hacerlo, independientemente de que hablemos de una máquina expreso, o un café de filtro o de cualquier otra manera. Un barista es un poco el sommelier del café. Tu tienda, Artissan Coffe, se encuentra en el pleno corazón de Málaga. Está en la plaza San Francisco. Abrimos por las mañanas, y por las tardes hacemos talleres. Allí es donde realizamos el tostado. Además, es un negocio muy centrado en vender a través de internet, a través de nuestra web artissancoffee.es. Y no podía faltar tu propia cafetería, algo en lo que hay una importante tradición familiar. Sí, el Central Malagueta. Mi abuelo fue el que inventó la forma de pedir el café en Málaga, y trabajé durante más de 20 años en el Café Central. Y a partir de ahí, pues surgió mi interés por el café y mis ganas de traer a Málaga un café de mejor calidad, primero en el Central y luego ya por mi cuenta. Los que no tenemos muchos conocimientos en café, ¿qué deberíamos pedir en Central Malagueta? Le recomendaría una cata, pues muchas veces estamos tomando cafés que que son muy mejorables tanto por tueste como por su cosecha, y por mil cosas más, como saber de dónde viene, quién lo ha cultivado y cómo se ha procesado ese café. Mis cafés son muy distintos por la transparencia, tienen un proceso que sabemos quién la ha producido, y por supuesto que lo he tostado yo. Conocemos no solo de qué país viene, sino de qué zona, de qué finca incluso y las notas sensoriales que posee. Depende un poco de lo que te apetezca o incluso a la hora del día o como te lo vayas a preparar, te recomiendo un café u otro. El café bueno lo comparo con el jamón: cuando pruebas un pata negra lo sabes en el primer bocado. Hablábamos hace un momento del Café Central. Costaría decir adiós a ese mítico local malagueño. Por supuesto. Y ahí nacieron mis ganas de mejorar, y de traer a Málaga distintos cafés. Fue algo que se despertó un poco por sorpresa, había una parte empresarial por buscar una mejor calidad. Un café puede saber a frutas, tener notas florales, no es algo amargo como muchos piensan. La búsqueda de los mejores cafés te habrá permitido hacer un viaje sensorial interior y exterior. Es un producto que nosotros en Europa tenemos que importar, y lo producen en otros países que en su mayoría son países en vía de desarrollo y con medios muy muy escasos. El café es una forma de conectar el mundo, unos países con otros, y con personas que están trabajando muy duro en otros continentes. Nosotros lo que hacemos es ponerlo en valor, y si por ejemplo lo tuesto mal, en cierto modo estaría ninguneando su trabajo.