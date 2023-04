Fernando Villasclaras, Premio Nuevos Talentos de El Delantal de la presente edición 2023 celebra el éxito logrado. «Ha sido un camino largo hasta aquí, y ya se empiezan a recoger los frutos». «El Lago, con el éxito que está teniendo su menú vegetariano, podría decirse que está mejor que nunca», detalla el chef, sobre el restaurante marbellí en el que trabaja.

Llegó a El Lago poco antes de la pandemia. Se convertiría en un reto mayor del que hubiese podido imaginar en un principio.

Me incorporé un mes antes del confinamiento, y eso me ofreció tiempo para pensar y analizar un poco la situación. Cómo es el restaurante y qué es lo que necesitaba. El Lago siempre tuvo un aire futurista, y creo que lo que he hecho es coger el kilómetro cero y potenciarlo al máximo.

¿En qué consiste el kilómetro cero, para los no iniciados?

Compramos productos de cercanía, y si para un plato necesitamos un ingrediente que viene de fuera, pues no lo utilizamos. Creemos en la economía circular, y sobre todo queremos darle valor al producto, con nuestros proveedores de cercanía, que es algo que crea comunidad y una confianza enorme.

Siempre se menciona El Lago como como la primera estrella Michelin de la provincia.

Y esto no es del todo así; en Marbella hubo restaurantes en los años 80 con estrella Michelin, pero se dedicaban a la cocina francesa. Lo que logró El Lago fue la primera estrella de Málaga con cocina de España. Eso para mí tiene muchísimo valor. Hablamos de 2005, y cierto es que en ese momento ya no había estrellas en Marbella, se habían perdido todas, en un vacío de unas dos décadas, y es un ejemplo de esa Marbella que estaba recuperándose de su época menos gloriosa.

¿Y es pesada esa estrella?

Si tú haces las cosas bien con todas las personas, quieres tener proyectos y lo que estás haciendo es sincero, sucede al revés. Que vengan, por ejemplo, inspectores o que te reconozcan y tal es una parte de esto que disfruto muchísimo ahora. Sí me pesó al principio, el primer año. Yo venía de una cocina más informal, y cuando llegas a un restaurante gastronómico te tienes que adecuar a los estándares. Los primeros meses fueron para entender un poco dónde estaba y saber cuáles son las reglas del juego. Ahora que las entiendo lo pasamos muy bien.

Uno de sus sueños era montar una escuela de hostelería en Nerja. ¿Ese sueño, cómo va?

Ese sueño es complicado, porque montar una escuela es tan difícil en esta zona de Marbella, imagínate por allí. A mí me encantaría porque Nerja me tira muchísimo. Si alguien quiere montar una escuela, yo lo digo públicamente, que me avise, porque hacen falta muchísimos profesionales en Nerja, en Marbella y en cualquier parte de España. Y hay que crear cocineros de todo tipo, no solo creativos, ni de hotel, también cocineros que trabajen en un hospital, por ejemplo.

¿Cuáles son las novedades gastronómicas de El Lago de este año?

El menú vegetariano, que mencionábamos antes, creo que es el primer menú con estrella Michelin, que yo sepa, de Andalucía, realizado al 100% sin proteína animal. Sí usamos lácteos, pero que son de aquí; no usamos mantequilla de vaca, que por aquí no hay, la usamos de cabra, por ejemplo. Y el 90% de su producto viene de Málaga, y tenemos hecho un mapa de proveedores que damos a los clientes cuando acaban la experiencia.

¿Dónde se ve dentro de cinco años?

Para mí la cocina tiene que estar unida al territorio. Yo cocino mi menú con un 80% de verdura, yo necesito sentir el campo, y mi ilusión sería tener algo en el campo, donde donde yo pueda coger y recolectar mis propias verduras, las flores que sean… Y que la gente cuando entre al restaurante sienta que va a comerse un producto bueno, recién cogido, sin manipulaciones y sin historia. Mi futuro está muy encaminado a intentar que el kilómetro cero lo sea 100%.