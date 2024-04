Xiao Long Kan, el 'hot pot' con más tradición china abre en Málaga

China es un país con una de las gastronomías más representativas a nivel mundial. Cuando hablamos de Asia, la comida china y la cocina japonesa son las cocinas más recurrentes para los europeos. Y, sin embargo, aún desconocemos muchos de los secretos de la misma. El último de ellos, y que probablemente sea algo novedoso para muchos foodies hasta su reciente apertura en Málaga, ha sido el ‘hot pot’.

El restaurante Xiao Long Kan abre sus puertas en Málaga con un producto gastronómico estrella que aúna tradición, alma y familia: el ‘hot pot’, también conocido como olla caliente. Violeta Jin, gerente de este restaurante, se ha puesto al frente de la gestión de este y ha conseguido, junto a su amplio equipo de trabajo, llenar un local que cuenta con 2.000 metros cuadrados de superficie. Pero para Violeta, conseguir las interminables colas que ahora atestan el restaurante no ha sido fácil.

Nacida en Valencia, pero de descendencia China, Violeta recaló en Málaga donde realizó todos sus estudios, desde Primaria a la Universidad. Tras comenzar a trabajar en una empresa de administración y ventas, la oportunidad de Xiao Long Kang se presentó ante ella. «La rechacé. Nunca había trabajado en hostelería y el puesto de gerente en una cadena tan importante me daba vértigo. Fueron los propios socios del restaurante quienes me dieron la confianza para arriesgar y formarme». Con incertidumbre y miedo escénico, Violeta decidió darle una oportunidad al sector. Fue entonces cuando viajó a Madrid para formarse en el ‘hot pot’ que la cadena tiene abierto en Legazpi. Tras pasar por todos y cada uno de los puestos de este restaurante, Violeta volvió a Málaga para abrir las puertas de la cadena en Málaga, esta vez sí, formada y confiada.

Pero ¿qué es un ‘hot pot’? «Es una comida tradicional china. Se puede traducir literalmente como olla caliente. Es un tipo de cocina muy tradicional en nuestro país. Cuando una familia quiere unirse para comer todos juntos, desconectar y disfrutar de un momento personal, realizan un ‘hot pot’. En estas quedadas, la olla es el punto de unión donde todos cocinan su comida en compañía», explica Violeta. «Para hacer un símil con la tradición española, sería como hacer una barbacoa en el jardín de un amigo».

La olla es muy sencilla de usar. Cuenta con hasta tres sabores: caldo picante, caldo de tomate y caldo de setas. Se pueden combinar al gusto personal, eligiendo tan solo uno, dos o probándolos todos. Una vez la olla esté encima de la mesa y los caldos hirviendo, es hora de decidir qué comer.

En carta, la gran mayoría de productos son chinos. Cuentan con un sinfín de verduras de origen asiático donde además se juntan algunos vegetales de Japón y Corea. Entre ellas destacan las tiras de algas, los hongos de bambú, los tallarines de patata, los coles chinos o la verdura TongHao. Hablando de carnes y pescados, los platos estrella son las tiras de wagyu, las alhóndigas de gambas y el angus. Pero esto no es todo. También cuenta con arroces; pastas, entre las que destacan los tallarines caseros, los fideos ramen y los udon; rollitos de primavera, pan chino frito y casquería de diferentes animales. Todos y cada uno de los platos tienen un tiempo de cocción específico, que va desde los 10 segundos a los 5 minutos. En cuanto a los postres, mochis japoneses traídos de un obrador en Barcelona. Y de bebida, cuentan con licores chinos y cervezas importadas, pero también cerveza malagueña y refrescos de siempre.

Xiao Long Kan aterriza en Málaga como el primer ‘hot pot’ de la ciudad, y lo hace tras haber abierto más de 800 establecimientos a nivel internacional, en más de 10 países. Solo en China está en hasta 400 ciudades. En la Costa del Sol cuenta con tres salas y, a su vez, estos espacios cuentan con mesas exteriores ocupando el salón y rincones más recogidos repartidos por las salas, conocidos como Baoxiang y Baojian. Los Baoxiang son habitaciones privadas para hasta 12 personas, mientras que los Baojian son mesas bajo techo donde se evoca la típica casa tradicional china.

Imagen Xiao Long Kang. / L. O.

Este restaurante no es solo la cadena más famosa de toda China, sino que es un lugar donde las oportunidades laborales son uno de sus puntos fuertes, y Violeta hace hincapié en ello. «En Xiao Long Kan apuestan por el talento joven. No importa si tienes experiencia o no, aquí te dan la oportunidad de demostrar lo que vales, te forman y apuestan por ti. En este restaurante somos hasta 40 empleados y la gran mayoría no superamos la veintena». En este restaurante las labores están muy bien delimitadas, lo que ayuda a un servicio rápido y organizado. Hay puestos en la recepción y acomodo; camareros para las comandas y relleno de las ollas con caldo y regulación del fuego; otro equipo para la limpieza de mesas y salas; otro más detrás de la barra con las bebidas y los postres; y el último, específico para servir las ollas calientes seleccionadas y la comida.

No es una sorpresa que Xiao Long Kan sea el ‘hot pot’ top a nivel mundial. La comida es puramente local, el servicio es atento y amable, y la ambientación, donde todo el mobiliario es importado directamente del país asiático, hacen que viajes directamente a China para disfrutar de la verdadera alma gastronómica del país. Su símbolo, el dragón, que evoca la buena fortuna y los buenos pensamientos, es el sinónimo perfecto de la experiencia gastronómica que emana de este local.

Málaga amplía su gastronomía con nuevos sabores y tradiciones, pero en esta cadena quieren más, y el resto de Andalucía ya está en su punto de mira. ¿Quién será el siguiente en dar la bienvenida a esta deliciosa olla caliente?