Almijara Casual Bar: el restaurante gourmet que no pierde sus raíces

Toda una vida. Treinta y cinco años trabajando y cuidando de un mismo negocio son toda una vida. Una vida llena de sacrificio, de trabajo duro, de momentos complicados y horas bajas. Pero también de satisfacción, de nuevos retos, de premios y reconocimientos, y de sentirse realizado junto a los tuyos. Así han sido los treinta y cinco años de José Andrés Jiménez y su restaurante Almijara Casual Bar.

En el año 1993, contando con tan solo 13 años, la situación familiar obligó a José Andrés a comenzar a trabajar en restaurante Almijara. «Por entonces, mi madre era la cocinera del local. Había que echar una mano en casa y comencé a trabajar como camarero los fines de semana y en las vacaciones de verano. Lavaba platos, limpiaba mesas. En definitiva, echaba una mano en todo lo que podía». Desde sus comienzos siempre fue una persona comprometida y con alma trabajadora. Con 16 años, el ahora chef ejecutivo consigue su primer contrato en el restaurante, entonces regentado por otros propietarios. Dado el paso, José Andrés decide dejar a un lado sus estudios y dedicarse completamente a la hostelería. Pero no es hasta el año 2000 cuando comienza su verdadera andadura al frente de Almijara.

Una de las hamburguesitas con pan brioche en el restaurante Almijara Casual Bar. / L. O.

Es en este año cuando José Andrés se hace con la propiedad del restaurante y comienza a regentarlo. «Almijara comenzó siendo un bar de barrio donde se repartían entre 125 y 150 desayunos diarios. Viendo el éxito, ampliamos carta y comenzamos con platos sencillos y tradicionales, como albóndigas, atún encebollado, crestitas y demás. Es en este momento cuando entro yo en cocina». Tras probar a diferentes cocineros que no terminaban de funcionar, José Andrés decide ocupar el puesto de chef, y desde entonces no ha vuelto a salir de la cocina.

Con paso lento pero muy seguro, Almijara ha ido evolucionando, al igual que las técnicas y las recetas de su chef, quien nunca ha dejado de formarse. «Siempre seré el eterno aprendiz. Talleres de cocina, cursos especializados, estudios en la escuela de cocina a distancia en Sevilla, etc. Si paras, si no innovas y vas jugando con la carta, te quedas obsoleto. Hoy, el cliente no tiene ningún problema en encontrar una propuesta nueva en cada rincón de Málaga. Tienes que conseguir afianzarle, que te recuerde. Y eso pasa por proponer, arriesgar y evolucionar».

Plato de ceviche del restaurante Almijara Casual Bar. / La Opinión

Almijara Casual Bar es un «bar de barrio venido arriba». Lo que comenzó como un local de desayunos se ha convertido en un restaurante informal, que apuesta por lo nuevo y por lo tradicional, tratando de cuidar a las dos clientelas: la del barrio «de toda la vida» y a los nuevos clientes que vienen buscando experiencias diferentes. Y ya son 35 años abiertos en el mismo local y con un equipo de tres personas tan indispensables como únicas: José Andrés en la cocina; su mujer, Vanesa Moreno, como jefa de sala; y Lucas Molina, que más que un camarero, para el chef es un miembro más de su familia.

Cartas de temporada

Con este equipo, Almijara Casual Bar propone cartas de temporada que cambian dos o tres veces al año. Algunos de los platos más representativos a día de hoy son sus bravas con mahonesa de kimchee, togarashi y siracha; la carrillada de cerdo ibérico cocinada chup chup en Pedro Ximénez y acabada con mole, o algunos de sus individuales, como el camperito de atún con mahonesa de anguila furikake y papada de bellota o el bao de campo con remolacha, zanahorias, cebolleta chiná y pimiento amarillo, todo marinado en miel mostaza y un majao de parmesano. Tradición y producto, muchos de ellos de proveedores locales, apostando por el trabajo y el buen hacer de las pequeñas empresas malagueñas.

Plato de carrillera del restaurante Almijara Casual Bar. / La Opinión

Pero, ¿cuál es la receta del éxito para llevar 35 años abiertos? «Trabajo, trabajo y trabajo. Damos siempre la mejor calidad y tratamos de que el servicio sea tan cercano y profesional como el primer día. Para mí, este restaurante es mi niño chico, mi estilo de vida. Hemos pasado por crisis, hemos estado con el agua al cuello, pero mimándolo y trabajándolo, siempre hemos salido adelante, más fuertes y con más ganas».

Almijara Casual Bar cuenta hoy con un Solete Repsol y un puesto en la Guía Macarfi. Pero para José Andrés, «los premios se disfrutan un día, el que te lo dan. Al día siguiente todo vuelve a empezar y hay que seguir haciendo las cosas igual o mejor que ayer». Por los bares de barrio venidos arriba y por muchos años más al frente de la gastronomía malagueña, pura y sin atrezo.