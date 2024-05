Las diez terrazas para disfrutar al aire libre en Anantara Villa Padierna

Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort, el hotel enclavado en la Costa del Sol y miembro de The Leading Hotels of the World, es el resort ideal tanto para alojarse en él como para visitarlo en esta primavera. Sus diez terrazas y su amplia oferta de entretenimiento ofrecen todo lo necesario para sumergirse en la tranquilidad sin renunciar al mejor ocio.

Con la llegada del buen tiempo, los viajeros y el público local pueden disfrutar de espacios al aire libre en las terrazas de Anantara Villa Padierna. Sin duda, una experiencia magnífica, que fusiona unas vistas impresionantes del entorno y del propio hotel con una exquisita gastronomía y un servicio amable y cercano.

Un recorrido gastronómico de altura al aire libre

Desde las terrazas del resort Gran Lujo se pueden contemplar los tres campos de golf, los jardines adornados con esculturas y fuentes inspiradas en el mundo greco-romano, o su preciosa piscina.

Así, Olà Beirut, el libanés recién incorporado a la cartera de restaurantes del hotel, ofrece unas maravillosas vistas a los campos de golf en horario de noches, mientras durante el día Hole 55 es perfecto para relajarse y degustar auténticos desayunos tradicionales o tentempiés típicos andaluces. Y para aquellos que buscan desconectar tomando una copa en un elegante bar inglés con vistas panorámicas al Mediterráneo, la terraza de Eddy’s Bar es el escenario perfecto gracias a su combinación de aperitivos y cócteles de autor.

Sin olvidar La Veranda, el restaurante insignia de Anantara Villa Padierna, con una carta de recetas clásicas y un toque moderno que, con la llegada del buen tiempo, se amplía a la magnífica terraza exterior. Se trata de un espacio rodeado de vegetación donde la bella fuente de piedra toma gran relevancia en el centro del espacio, y el frescor de los jardines y el suave murmullo del agua crean una romántica atmósfera, perfecta para disfrutar de la mejor gastronomía clásica.

Para los fanáticos de los sabores auténticos de la cocina de fusión japonesa, el reputado 99 Sushi Bar basa su propuesta en el uso de las técnicas tradicionales y el producto local, mientras que La Loggia es el restaurante que se desdobla ofreciendo platos típicos locales en horario de almuerzos y excelentes recetas italianas en horario de cenas.

Además, La Pérgola e Irene’s Health Kitchen invitan a elegir momentos de relax junto a la piscina interior, donde sumergirse en un ambiente de tranquilidad, mientras se degustan platos saludables, almuerzos ligeros o snacks acompañados de un buen vino, cóctel o zumos naturales.

Y, por supuesto, para disfrutar del sol y la playa, la opción perfecta es el Beach Club ‘By the Sea’, la parada obligatoria para los amantes del pescado y del marisco, donde el producto es de excelente calidad.

Anantara Villa Padierna es indudablemente el lugar idílico en la Costa del Sol para gozar del tiempo libre en sus excepcionales terrazas, con una amplia oferta gastronómica y un servicio inmejorable.

Sobre Anantara Villa Padierna Marbella

Enclavado entre colinas salpicadas de jacarandas y cipreses, Anantara Villa Padierna Marbella está situado en la Costa del Sol. Miembro de The Leading Hotels of the World, el hotel palacio tiene una ubicación única, apartado del ajetreo de Marbella y Puerto Banús, pero lo suficientemente cerca para poder disfrutar de ambos. Este «hotel museo» exhibe 1.200 obras de arte en las diferentes áreas del resort y sus 125 habitaciones, suites y villas con piscina. El resort está rodeado por tres campos de golf, se encuentra a tan solo tres minutos de la playa y cuenta con su propio beach club, una zona infantil, club de tenis y pádel y el mejor spa de España, según Condé Nast Johansens Awards 2022, con 2.000 m2 de baños romanos. La gastronomía andaluza inspira una excelente propuesta culinaria, englobada en los diferentes restaurantes del hotel, que también ofrece otras opciones de alta cocina japonesa o mediterránea.

Sobre Anantara Hotels, Resorts & Spas

Anantara es una marca de alojamiento de lujo para viajeros modernos, a los que conecta con lugares, gentes e historias genuinas a través de experiencias personalizadas. Ofrece una hospitalidad exclusiva en los destinos más emocionantes del mundo. Su colección de lujosos hoteles y resorts proporciona una ventana a través de la que viajar por nuevos territorios y sumar vivencias increíbles. Desde ciudades cosmopolitas a islas exuberantes, Anantara une al viajero con la cultura autóctona, en un entorno de auténtico lujo y los recibe con pasión y profesionalidad. Actualmente, presenta más de 40 hoteles, ubicados en Tailandia, Indonesia, Vietnam, China, Camboya, Malasia, Maldivas, Sri Lanka, Mauricio, Seychelles, Mozambique, Zambia, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Portugal, España e Italia, con una expansión de futuras propiedades en Asia, Oriente Medio y Europa.