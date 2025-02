Comer tres kilos de comida en una hora: el reto "más bestia" de una hamburguesería de Málaga

¿Qué dirías si te dan la oportunidad de no pagar tu comida, siempre y cuando no dejes nada en el plato? Es una propuesta jugosa que parece tener una respuesta fácil. Sin embargo, la cosa cambia cuando no hablamos de un pedido al uso, sino de un festín en el que hay que comer tres kilos de comida en menos de una hora. Es lo que propone una hamburguesería de Málaga, que ha despertado la sorpresa de todo el mundo ante una oferta que "pone a prueba los estómagos más preparados".

"Es el reto de comida imbatible", cuenta uno de los usuarios que ha participado, y logrado con esfuerzo, superar este reto que tacha del "más famoso de Andalucía". "Es el reto más bestia", explica otro de los clientes del local que, junto con otros participantes, no solo han logrado dejar el plato limpio, sino hacerlo en un tiempo récord. "Esto es solo para valientes" o "De solo pensar en esa bestialidad de reto me pongo mala", son algunos de los comentarios que acumula esta iniciativa por todo el mundo.

'The Wall' es el nombre de este "monstruo", tal y como señalan desde el propio establecimiento. Para lograr alzarse con la victoria, los participantes deberán comer una bandeja con más de tres kilos de comida compuesta por pan brioche, seis filetes de 200 gramos de vaca nacional madurada, dos costillas barbacoa, queso pulled pork, lechuga y salsa, todo ello acompañado por distintos tipos de patatas. "Podrás beber agua o refresco ilimitado", explica el local tras destacar que para enfrentarse a este reto hay que reservar y especificar que quieres hacer este 'The Wall'. Si no se consigue el reto, tendrán que pagar el precio de la comida, que asciende a 65 euros.

150 euros de premio

Las personas que consigan vaciar el plato no solo no pagarán la cuenta, sino que recibirán una camiseta, colgarán su foto en el mural de la fama del local y registrará su tiempo en el ranking online de la hamburguesería. A esto se suman 150 euros de premio si se supera el mejor tiempo vigente hasta el momento.

Para quien no se atreva a enfrentarse a esos tres kilos pero quiera poner a prueba su apetito, el establecimiento ha creado 'Wally', el "hermano pequeño" de 'The Wall', en el que los participantes tendrán diez minutos para acabar una hamburguesa de un kilo y un milkshake de medio litro. En el caso en el que no logran terminarse el plato, deberán abonar los 35 euros que cuesta este menú.

Este plato está compuesto por ocho carnes de vaca nacional madurada de 90 gramos, bacon, queso, pulled pork, salsa y un milkshake de medio litro.

Los ganadores no pagarán la cuenta, conseguirán una gorra exclusiva, tendrá su fotografía en el mural de la fama y se incluirá su tiempo en el ranking online.

Todos los ciudadanos que quieran participar en este reto, pueden hacer en el local que Dak Burger tiene en la Cala de Mijas.