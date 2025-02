Blossom: renacer con vistas a la Catedral

«Estamos contentos. Estar en una terraza con vistas a la Catedral es imponente, creo que es el sitio perfecto para tener un restaurante», comenta Emiliano Schobert, chef y propietario del restaurante, quien ha sabido transformar la adversidad en una oportunidad para la creatividad junto con todo su equipo.

Blossom ha renacido con una perspectiva renovada, explorando su propuesta gastronómica desde un nuevo prisma sin perder la esencia que lo llevó a destacar en la escena culinaria. Su cocina se define por la fusión de técnicas y sabores globales con ingredientes locales, un concepto en constante evolución que mantiene el sello distintivo del chef y su equipo.

Gastronomía Blossom / l.o.

Sabores que florecen en cada bocado

La cocina de Blossom se nutre de la estacionalidad y de un trabajo minucioso que se refleja tanto en el sabor como en la presentación de cada plato. Con su reubicación, el restaurante ha ampliado su Gran Menú Blossom (exclusivo para cenas) a 16 pasos, permitiendo a los comensales disfrutar de una experiencia aún más inmersiva. «El menú no se cambia nunca entero, sino que responde a la estacionalidad e ideas nuevas. Seguiremos trabajando en él», explica Schobert.

Gastronomía Blossom / l.o.

Para los almuerzos, Blossom mantiene su menú de mediodía, en el que destacan elaboraciones como el ceviche con leche de tigre de ají amarillo, donde la acidez se equilibra con notas cítricas y un sutil toque picante; o la vieira con foie, boniato y almendras que sorprende por su cremosidad y la combinación de texturas que realzan cada ingrediente. El alfajor de mollejas con chalotas es una propuesta original y deliciosa, mientras que la carne de caza con crema de maíz y praliné rinde homenaje a los sabores intensos y sofisticados. Las flores comestibles, sello inconfundible del restaurante, adornan muchas de estas creaciones, reforzando la idea de un Blossom que sigue floreciendo.

Gastronomía Blossom / l.o.

Un espacio para la inspiración

El traslado a la terraza del Hotel Molina Lario no solo ha supuesto un cambio de escenario, sino también una nueva forma de trabajar. «Esto nos ha abierto una mirada que no teníamos. Somos creativos y hemos gestionado un espacio pequeño. Ahora este nuevo lugar nos brinda herramientas que no teníamos y estamos usando. Otros tiempos, otras pausas. Todo pasa con más tranquilidad. Hemos encontrado un punto de disfrute muy interesante», reflexiona Emiliano.

Uno de los grandes beneficios de esta etapa ha sido la ampliación de la bodega, ahora con una selección más extensa de referencias que complementan a la perfección la propuesta culinaria. «En un espacio pequeño nos limitamos a seguir creciendo, pero este lugar nos ha invitado a ser muy creativos. En un espacio más grande podemos profundizar más en el desafío de crecer, por ejemplo, disponer de un I+D o una bodega con más referencias. Siempre supimos que queríamos crecer y así lo haremos cuando volvamos a nuestra ubicación habitual», destaca el chef.

Gastronomía Blossom / l.o.

Y el público ha respondido de inmediato a esta nueva etapa. «Volvimos y los clientes volvieron. Estamos llenos casi todos los días en ambos servicios», señala Schobert, quien también resalta la importancia de la sinergia con el equipo del hotel, una colaboración que ha permitido que el restaurante siga brillando.

Un regreso marcado en el calendario

Aunque la estancia en el Hotel Molina Lario ha sido una experiencia enriquecedora, Blossom ya tiene fecha para volver a su hogar en la calle Strachan. Se espera que el regreso se produzca antes de marzo, cerrando un capítulo crucial en su historia y consolidando su resiliencia y capacidad de adaptación.

Gastronomía Blossom / l.o.

Pero más allá de la cocina, el caso de Blossom es un reflejo del apoyo y la solidaridad dentro del sector gastronómico. El día que el incendio destruyó su espacio original, las muestras de afecto y colaboración fueron incesantes. Y es que, en ocasiones, tener una estrella Michelin no solo distingue a un restaurante, sino que también se convierte en un estandarte de la ciudad.

El vínculo entre Blossom y el Hotel Molina Lario nació de la generosidad y la voluntad de cooperar, un espíritu de comunidad que ha permitido que el restaurante continúe su trayectoria. Hoy, con la misma esencia, pero con nuevos aprendizajes, Blossom sigue su camino reafirmando su compromiso con la excelencia gastronómica. Esta etapa, aunque efímera, dejará huella en la historia del restaurante y de la ciudad de Málaga.