Cinco chefs de Mijas entre los 25 mejores de Andalucía

El posicionamiento de Mijas como destino gastronómico se ha visto reforzado por el reciente reconocimiento a cinco de sus chefs entre los 25 mejores de Andalucía.

Esteban Sedeño, de ConFusion; Fran Peinado, de Alboka; Lupe Rodríguez, de El Panal de la Reina; Mathew Lee, de Mardi Group y Salvio Cantón, de La Catedral son los cinco chefs de Mijas que recientemente se alzaron con la prestigiosa chaquetilla roja edición especial con motivo del décimo aniversario del Grupo All Stars, que reconoce la trayectoria, compromiso con el producto, la tradición gastronómica, innovación, valores de compañerismo y atención al cliente.

Activo en el municipio

Por dicho motivo, han visitado el Ayuntamiento de Mijas para hacer partícipe a la alcaldesa, Ana Mata, de tan preciado reconocimiento: «Es un orgullo como alcaldesa que Mijas cuente con estos cinco profesionales. La oferta gastronómica de Mijas es muy rica y está avalada por grandes profesionales. Reconocimientos como esta chaquetilla roja vienen a reforzar el trabajo desempeñado por todos ellos que constituyen un activo fundamental para nuestro municipio».

Por su parte, Ángel Marcos, presidente honorario del Grupo All Stars, ha declarado que con esta iniciativa «se recompensa el trabajo de estas personas que llevan el nombre de Mijas a lo más alto en el capítulo gastronómico. Son profesionales que aseguran honestidad absoluta, la mejor experiencia para los clientes y trabajan con productos de proximidad, impulsando al municipio como destino gourmet».

Los cinco mijeños forman parte del exclusivo grupo de 25 chefs de Andalucía que cuentan con dicha chaquetilla.

Los premiados

Es el caso de Esteban Sedeño, máximo referente de la cocina de Mijas con sus dos restaurantes ConFusion e In the Beach. Como portavoz de sus compañeros, se ha mostrado muy agradecido por esta visita al Consistorio y ha expresado su satisfacción por «poder llevar la gastronomía mijeña al lugar que se merece, no nos vamos a poner límites, estamos logrando hacer lo que no se ha atrevido nadie, dando importancia al producto y a la forma de hacer las cosas».

Desde Alboka, Fran Peinado crea tendencia con una cocina creativa y desenfadada, adaptada a la pluralidad de nacionalidades que acoge Mijas.

Lupe Rodríguez, al frente de El Panal de la Reina, es referente de la cocina de proximidad, así como ejemplo de regreso a los orígenes con huerta propia, protagonista de mucha de sus propuestas, y panales de los que elabora la miel.

Por su parte, Mathew Lee es uno de los cocineros del momento y, junto con Mardi Group, lo podemos encontrar en Eskina.

Desde La Catedral, Salvio Cantón está obteniendo una enorme presencia y visibilidad en todo el sector gastronómico de Andalucía.

Reconocimiento

Aprovechando la visita que hicieron al Ayuntamiento de Mijas, los restaurantes Alboka y El Panal de la Reina han sido avalados con la placa roja de Recomendado All Stars que reconoce la excelencia de los restaurantes y establecimientos gourmet de Andalucía. Esta placa les ha sido entregada por la alcaldesa del municipio, Ana Mata, y con ella pasan a formar parte del casi medio centenar de restaurantes de Andalucía que disponen de la misma.

En el caso de Alboka le viene dada por «fusionar las cocinas del mundo en una propuesta de gran valor gastronómico y marcada personalidad, además de la elección de una decoración actual y elegante».

Con respecto a El Panal de la Reina destacan el uso de «los productos de temporada de su propia huerta, así como la miel de sus panales. Productos singulares de kilómetro 0 que utiliza en una cocina marcada por la tradición y la autenticidad».