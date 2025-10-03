Gastronomía
La mejor ensaladilla rusa de España podría estar en Málaga: dónde probarla
San Sebastián acoge el próximo 7 de octubre una nueva edición de Gastronomika 2025, que busca coronar la mejor receta del país
San Sebastián acoge el próximo 7 de octubre una nueva edición de Gastronomika 2025, una de las citas más destacadas del calendario gastronómico nacional. En el marco de este evento se celebrará el Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa San Miguel, un certamen que busca coronar al mejor elaborador de ensaladilla rusa de España, combinando tradición y creatividad.
Este año, Málaga estará representada por partida doble en la competición, con dos propuestas que aspiran a llevarse el título. Una de ellas llega desde el restaurante Eme de Mariano, donde se elabora la que ya ha sido reconocida como la mejor ensaladilla rusa de Málaga. Se trata de una versión clásica, con un profundo respeto por la receta tradicional, pero con sutiles toques de innovación.
La clave de su éxito reside en una mayonesa sencilla pero magistral, y en la cuidada selección de ingredientes como la quisquilla y el aceite de oliva virgen extra. El chef añade además su sello personal con esferificaciones de aceituna y gambas que elevan el conjunto.
No es la primera vez que Eme de Mariano destaca en el panorama gastronómico: su cocina ha sido reconocida con premios como el del mejor gazpachuelo de Málaga y el del mejor bocadillo gourmet de Málaga.
La otra propuesta
El segundo representante malagueño es El Parador Playa, uno de los ocho establecimientos finalistas del campeonato.
Su chef, Francis Muñoz, aporta una trayectoria avalada por múltiples reconocimientos, entre ellos el de mejor chiringuito de Málaga en ediciones anteriores y el galardón obtenido en Madrid Fusión como ganador del concurso Cocinando el Mar. Con una propuesta que promete conjugar sabor, técnica y producto, El Parador Playa llega con fuerza a esta edición del campeonato.
