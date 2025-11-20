Tres queserías de Málaga triunfan en los World Cheese Awards 2025

Tres queserías de la provincia de Málaga han sido premiados recientemente en los World Cheese Awards 2025, los premios más importantes del mundo de los quesos.

La 37.ª edición de estos premios, organizados por la asociación británica The Gild of Fine Food, fundada en 1995, ha alcanzado este año la mayor participación de su historia con 5.244 quesos de todo el mundo.

El evento se ha celebrado en la ciudad suiza de Berna, donde un jurado compuesto por 265 jueces han repartido las 110 medallas de superoro (SuperGold) por categorías.

Posteriormente, un jurado profesional experto ha reevaluado a los quesos finalistas para elegir los 14 mejores quesos del mundo y premiar al queso Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial 18 Months, elaborado por Bergkäserei Vorderfultigen, como el Queso Campeón del Mundo 2025.

El queso Curado Emborrizado Montes de Málaga ha quedado entre los 51 primeros del mundo en los World Cheese Awards 2025. / L.O.

Agammasur, medalla SuperGold

La cooperativa Agammasur, formada por 300 ganaderos y ganaderas, con sede en Colmenar, ha sido la más laureada de la provincia de Málaga, al conseguir galardones para seis de sus quesos, alcanzado uno de ellos la codiciada medalla SuperGold, que lo sitúa entre los 51 mejores quesos del mundo.

Se trata del queso Emborrizado Montes de Málaga , un queso curado de coagulación enzimática elaborado a base de leche pasteurizada de cabra de raza mayoritariamente malagueña y madurado en cámaras de 150 a 180 días. Este queso tiene la particularidad de que está cubierto en aceite de oliva virgen extra y salvado de trigo. Se puede comprar en su tienda a 13,55 euros la mitad, y por 26 euros se presenta el queso entero, de unos 980 g la pieza.

Agammasur surgió en 2023 de la fusión de las cooperativas Agasur y Agamma, cada una de ellas con más de cuatro décadas de actividad. La cooperativa cuenta con ganaderías de las comarcas de la Axarquía, Guadalhorce, Antequera y Sierra de las Nieves (y otras en Granada, Sevilla y Cádiz).

Gracias al pastoreo, la leche de sus cabras está llena de matices y aromas que se transmiten a sus quesos convirtiéndolos en una verdadera explosión de sabor. Agammasur combina técnicas tradicionales de elaboración de quesos con maquinaria de última generación para ofrecer quesos de calidad superior. Por eso, no es de extrañar que Agammasur haya recibido premios por otros cinco de sus productos. En este sentido, el queso Semicurado El Pinsapo ha recibido una medalla de oro en su categoría.

Por otra parte, el queso Semicurado al vino Pedro Ximenez El Pinsapo ha recibido una medalla de plata, igual que el queso Semicurado Montes de Málaga. Asimismo, los quesos de Agammasur, Gran Reserva El Pinsapo y Reserva Natural Montes de Málaga han recibido una medalla de bronce cada uno.

El queso Semicurado de Cabra de El Pastor del Valle ha obtenido una medalla de plata. / El Pastor del Valle.

El Pastor del Valle

El Pastor del Valle es otra de las queserías de la provincia de Málaga premiadas en los World Cheese Awards 2025. Esta empresa familiar lleva 25 años elaborando quesos artesanos en Alhaurín el Grande con los 1.000 litros de leche de cabra que cada día recogen de su propia ganadería, situada a tan sólo 5 kilómetros de la quesería, garantizando así un producto fresco y de calidad cada día.

En esta ocasión, la empresa fundada por Antonio Vera y Pepi Burgos ha obtenido una medalla de plata con su queso Semicurado de Cabra, y una medalla de bronce por su queso Curado de Cabra.

El queso Semicurado con Chilli Picante de La Cañada del Capitán ha obtenido una medalla de plata. / La Cañada del Capitán.

La Cañada del Capitán

La Cañada del Capitán nació en 2015 de la mano de Melania Ruiz y Fran Campos, siendo la primera fábrica de quesos artesanales de leche de cabra de Vélez-Málaga. La firma sólo trabaja con leche de las ganaderías de la Axarquía, concretamente de la Agrupación de Ganaderos de los Montes de Málaga y para la elaboración de los quesos sólo sigue los métodos artesanos tradicionales y moldeados a mano.

Su buen hacer les ha valido dos medallas de oro por su queso Semicurado de Cabra Pasteurizado con Chili Picante, y por su queso Semicurado Pasteurizado de Cabra con Manteca Ibérica y Romero.