Cervezas Victoria lanza la nueva edición de 'Dúo de Diez' con chefs malagueños en 2026

Cervezas Victoria lanza una nueva edición de ‘Dúo de Diez’, el ciclo de experiencias cerveceras que vuelve a reunir en su fábrica a chefs destacados de la provincia de Málaga para explorar el diálogo entre cocina y cerveza. La iniciativa, ya consolidada dentro de la programación anual de Victoria, propone tres encuentros a lo largo del primer semestre del año con maridajes diseñados específicamente para la ocasión.

La edición de 2026 se articula en tres sesiones independientes, cada una protagonizada por un dúo de cocineros y un menú de tapas creado para acompañar dos estilos de Cervezas Victoria, con protagonismo de Victoria Diez. El ciclo arranca este año el 19 de febrero con Pablo Vega y Pablo Domínguez, de Ménade y Jauja; continuará el 22 de abril con Mariano Rodríguez y Yareima Delgado, de EME de Mariano; y se cerrará el 18 de junio con Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, de Alita Soho.

Cada encuentro incluye una visita a las instalaciones de la fábrica y al museo de la marca, seguida de una cata maridaje comentado con dos tapas elaboradas por los chefs invitados y los dos estilos de cerveza Victoria. El formato mantiene su carácter reducido con 50 plazas por sesión para favorecer una experiencia cercana y participativa.

“Dúo de Diez” se ha convertido en un espacio de encuentro que pone en valor el talento de la provincia y la cultura del maridaje cervecero. Según ha destaco Genoveva Ferragut, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria: El interés del público por este tipo de eventos demuestra que existe una demanda real de experiencias gastronómicas y cerveceras cuidadas, con relato y con producto, subrayando la continuidad del proyecto y su proyección a futuras ediciones.

Las entradas para asistir a la primera sesión de “Dúo de Diez” el próximo 19 de febrero estarán disponibles en la página web de Cervezas Victoria el 4 de febrero con un precio de 25 euros por persona. Todas las sesiones comenzarán a las 19:30 h y tendrán una duración aproximada de dos horas. El acceso está reservado a mayores de edad.

Sobre el ciclo

‘Dúo de Diez’ es un ciclo de experiencias cerveceras impulsado por Cervezas Victoria. El formato nace ligado al lanzamiento de Victoria Diez y se ha concebido como un encuentro cuidadosamente diseñado, de espíritu cercano y carácter acogedor. Una forma distinta de aproximarse al mundo de la cerveza y el maridaje desde una experiencia más inmersiva, pensada para compartir, descubrir y disfrutar. La cita reúne en cada edición a chefs de la provincia para explorar el maridaje entre cocina y cerveza desde una perspectiva contemporánea y vinculada al territorio.

En la primera edición de “Dúo de Diez” participaron Luis Miguel Menor y Javier Ruiz, de Grupo La Milla; Ana Rollán y Guadalupe Peñalver, de Juana Paloma; y Cristian Fernández y Pablo Zamudio, de Base 9, que ahora ceden el testigo a los cocineros de las citas de 2026.