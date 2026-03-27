El bocado más esperado de la Semana Santa malagueña: La Máquina presenta su potaje de vigilia con Bacalao Negro de Alaska

Hay tradiciones que solo la primavera malagueña puede despertar: el pulso de las calles, la emoción de la Semana Santa y, por supuesto, el reencuentro alrededor de una mesa excelente. Rindiendo homenaje a la herencia y las raíces locales de Mariví, mujer del fundador Carlos Tejedor, La Máquina Málaga invita a locales y visitantes a disfrutar de una propuesta de vigilia excepcional que pone en valor los sabores de siempre. El gran protagonista es su Potaje de Vigilia, una receta de culto que, fiel al calendario tradicional, ya está disponible en la carta del restaurante, hasta el próximo 6 de abril; una oportunidad única para descubrir este bocado de vigilia antes de que finalice su breve temporada.

La excelencia del mar: Potaje de Vigilia con Bacalao Negro de Alaska

El gran protagonista de esta propuesta de temporada es el Potaje de Vigilia, un plato con profundas raíces en el patrimonio culinario español, nacido históricamente para cumplir con la abstinencia de Cuaresma sin renunciar al sabor y la energía de un buen guiso. En La Máquina Málaga, esta receta tradicional se elabora con exquisitos garbanzos y espinacas que lo elevan a una categoría superior gracias a la incorporación del Bacalao Negro de Alaska.

A diferencia del bacalao común, este "tesoro marino" habita en las gélidas aguas del Pacífico a profundidades que superan los 200 metros. Su vida en el talud continental le otorga una carne blanca, jugosa y de textura aterciopelada, reconocida internacionalmente como una de las joyas más codiciadas de la alta gastronomía.

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Potaje de Vigilia con bacalao, garbanzos y espinacas / L.O.

El broche de oro: la torrija tradicional con helado

Si hay un postre que define la esencia dulce de La Máquina durante todo el año es su torrija artesanal, un bocado que durante la Semana Santa cobra un significado especial. Elaborada con la paciencia que exige la cocina de siempre y acompañada de helado de vainilla, esta receta simboliza el equilibrio perfecto entre el sabor de la memoria y el gusto por el detalle que define a la casa desde su fundación.