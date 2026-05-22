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Alita: Cocina sin fronteras y con raíces
Los chefs Álvaro Salido y Tatiana Carvajal fusionan sabores internacionales con producto local en su propuesta gastronómica
En la calle Trinidad Grund, en el Soho, Alita se ha consolidado como uno de esos restaurantes que explican bien la nueva Málaga gastronómica: joven, inquieta, desenfadada y, al mismo tiempo, muy pegada al producto. Al frente están Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, dos cocineros que han convertido su experiencia, sus viajes y su manera de entender la hostelería en una propuesta con personalidad propia.
La filosofía del local parte de una idea sencilla: cocinar sin fronteras, pero con raíces. En Alita caben sabores de aquí y de fuera, recetas aprendidas en el camino y guiños a cocinas internacionales, siempre filtrados por una despensa cercana y una carta breve, cambiante y pensada para sorprender. No se trata de hacer fusión por artificio, sino de mirar el mercado malagueño con curiosidad y llevarlo a platos que se reconocen familiares y distintos a la vez.
Esa identidad se aprecia en algunas de sus elaboraciones más celebradas. La berenjena Ko Pha Ngan, uno de los platos señalados por la Guía Repsol, resume bien ese espíritu viajero; el ajoblanco con anguila ahumada lleva un clásico andaluz a un terreno más contemporáneo; y propuestas como el suquet de pescado, las gildas, la alita con chucrut y pepinillos o las albóndigas de choco muestran una carta que se mueve entre la memoria popular, el recetario marinero y los sabores internacionales. También los postres y la selección de vinos refuerzan esa voluntad de ofrecer una experiencia informal, cuidada y con criterio.
Alita no se dirige únicamente al comensal gastronómico que busca novedades. Su público natural es amplio: vecinos del Centro, parejas que quieren cenar bien sin solemnidad, visitantes que salen del Teatro del Soho, clientes que buscan una barra animada o grupos que prefieren compartir platos en un ambiente acogedor. Es un restaurante para quien valora la cocina con oficio, pero también la cercanía, el ritmo de barrio y una relación calidad-precio que lo aleja de la etiqueta rígida del restaurante de ocasión.
Con Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, Alita representa una generación de cocineros que no necesita grandes gestos para hacerse notar. Su apuesta es más honesta: producto, viaje, intuición y una sala viva. Una cocina con acento malagueño y mirada abierta al mundo.
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