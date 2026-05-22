Alita: Cocina sin fronteras y con raíces

En la calle Trinidad Grund, en el Soho, Alita se ha consolidado como uno de esos restaurantes que explican bien la nueva Málaga gastronómica: joven, inquieta, desenfadada y, al mismo tiempo, muy pegada al producto. Al frente están Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, dos cocineros que han convertido su experiencia, sus viajes y su manera de entender la hostelería en una propuesta con personalidad propia.

La filosofía del local parte de una idea sencilla: cocinar sin fronteras, pero con raíces. En Alita caben sabores de aquí y de fuera, recetas aprendidas en el camino y guiños a cocinas internacionales, siempre filtrados por una despensa cercana y una carta breve, cambiante y pensada para sorprender. No se trata de hacer fusión por artificio, sino de mirar el mercado malagueño con curiosidad y llevarlo a platos que se reconocen familiares y distintos a la vez.

Esa identidad se aprecia en algunas de sus elaboraciones más celebradas. La berenjena Ko Pha Ngan, uno de los platos señalados por la Guía Repsol, resume bien ese espíritu viajero; el ajoblanco con anguila ahumada lleva un clásico andaluz a un terreno más contemporáneo; y propuestas como el suquet de pescado, las gildas, la alita con chucrut y pepinillos o las albóndigas de choco muestran una carta que se mueve entre la memoria popular, el recetario marinero y los sabores internacionales. También los postres y la selección de vinos refuerzan esa voluntad de ofrecer una experiencia informal, cuidada y con criterio.

Alita no se dirige únicamente al comensal gastronómico que busca novedades. Su público natural es amplio: vecinos del Centro, parejas que quieren cenar bien sin solemnidad, visitantes que salen del Teatro del Soho, clientes que buscan una barra animada o grupos que prefieren compartir platos en un ambiente acogedor. Es un restaurante para quien valora la cocina con oficio, pero también la cercanía, el ritmo de barrio y una relación calidad-precio que lo aleja de la etiqueta rígida del restaurante de ocasión.

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Con Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, Alita representa una generación de cocineros que no necesita grandes gestos para hacerse notar. Su apuesta es más honesta: producto, viaje, intuición y una sala viva. Una cocina con acento malagueño y mirada abierta al mundo.