Asador Iñaki presenta sus nuevas Jornadas Gastronómicas del Minho
El restaurante ofrecerá durante un mes una selección de carnes de ternera y buey del norte de Portugal, elegidas por su calidad y crianza tradicional
Durante un mes, el restaurante ofrecerá una cuidada selección de carnes procedentes del valle del Miño y de distintas regiones del norte de Portugal, elegidas por su extraordinaria calidad, su crianza tradicional y su enorme riqueza gastronómica. Entre las piezas protagonistas destacan la Vaca Barrosa, de sabor profundo y carácter atlántico; la Vaca Minhota, apreciada por su equilibrio y jugosidad; la exclusiva Vaca Arouquesa, raza protegida de textura fina y delicada; y el Buey Minhoto, referencia absoluta para los amantes de las largas maduraciones y los sabores intensos.
Estas jornadas nacen con la voluntad de acercar al comensal una experiencia auténtica alrededor del producto, el fuego y el respeto por la materia prima, valores que forman parte de la identidad gastronómica de Asador Iñaki desde sus orígenes.
La propuesta se completa con una selección de entrantes tradicionales —quesos gallegos, jamón ibérico Montaraz, cecina premium ahumada y torreznos elaborados en horno de leña— además de una armonía de vinos especialmente seleccionados por el sumiller para acompañar cada corte.
Con estas jornadas, Asador Iñaki reafirma su apuesta por la excelencia gastronómica, la cultura del producto y la recuperación de razas y sabores, que forman parte del patrimonio culinario del norte peninsular.
Las Jornadas Gastronómicas del Minho estarán disponibles del 18 de mayo al 18 de junio, tanto en servicio de comida como de cena.
Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
Para más información:
Dirección: Calle Ayala, 38, Carretera de Cádiz, 29002 Málaga
Correo Electrónico: reservas@asadorinakimalaga.com
Web: https://asadorinakimalaga.com/
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