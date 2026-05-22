El Cateto: Producto, oficio y confianza

En Ciudad Jardín, lejos del ruido de las grandes avenidas gastronómicas y de los focos que suelen iluminar siempre las mismas direcciones, resiste una de esas casas que explican mejor que ninguna guía lo que significa comer bien en Málaga. La marisquería El Cateto es, ante todo, un negocio de barrio: cercano, reconocible y sostenido por una clientela que no busca artificios, sino producto, oficio y confianza.

Al frente está Pepe Rojas, acompañado por su esposa, Nieves Ortiz, y por su hijo Jose, pieza clave en una de las tareas más importantes del restaurante: conseguir cada día el mejor pescado y marisco posible. Esa labor, invisible para muchos comensales, marca la diferencia entre una carta correcta y una experiencia memorable. En El Cateto, la calidad no se anuncia como un reclamo vacío; se nota en la materia prima, en el punto de cocción y en una manera de trabajar que respeta el producto por encima de cualquier adorno.

La casa funciona con una idea sencilla y cada vez más difícil de encontrar: ofrecer buen género, tratarlo con honestidad y mantener una relación directa con el cliente. Ese carácter familiar se percibe en el servicio, en el ambiente y en la sensación de estar ante un restaurante que no pretende parecer otra cosa. El Cateto no juega a la sofisticación impostada. Su identidad está en la barra, en la mesa compartida, en el plato que llega sin excesos y en una cocina que entiende que el pescado y el marisco necesitan precisión, no protagonismo innecesario.

Su carta responde a esa filosofía. Más que apoyarse en elaboraciones complejas, gira en torno al producto del día y a una selección pensada para quienes valoran el sabor limpio del mar. El análisis de la propuesta deja clara una apuesta por la cocina reconocible: mariscos, pescados y platos concebidos para compartir, con el acento puesto en la frescura y en el punto exacto de preparación. Es una carta de marisquería clásica en el mejor sentido del término, donde el éxito depende menos de la creatividad formal y más de la regularidad, la compra y el conocimiento del género.

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Ahí está, precisamente, una de sus fortalezas. Porque en una marisquería, ese criterio es el que permite a El Cateto mantener una personalidad propia dentro de la oferta gastronómica de Ciudad Jardín.