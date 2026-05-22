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Clómada: Ecuador, País Vasco... y Málaga
Claudine Paulson traslada su experiencia en templos gastronómicos como Zuberoa y Akelarre a Málaga, creando una cocina nómada y con identidad propia
Claudine Paulson cambió la raqueta por los fogones, pero no dejó atrás la disciplina que exige la alta competición. La chef ecuatoriana, extenista profesional, ha convertido Clómada, en el centro de Málaga, en el mapa íntimo de una trayectoria poco común: de las pistas de tenis a algunas de las cocinas más exigentes de España.
Su historia no responde al giro improvisado de quien busca una segunda vida, sino al camino natural de alguien que siempre convivió con dos pasiones. Tras su etapa deportiva, Paulson decidió formarse y crecer en la cocina con la misma intensidad con la que antes entrenaba. En ese recorrido aparecen nombres de peso como Zuberoa y Akelarre, dos templos gastronómicos del País Vasco, antes de recalar en Málaga y asumir la jefatura de cocina del restaurante del estrella Michelin José Carlos García.
Clómada nace precisamente de esa suma de experiencias. Su nombre ya apunta una declaración de intenciones: una cocina nómada, viajera, que no se ata a una sola raíz, sino que se mueve entre Ecuador, el País Vasco y Andalucía con una mirada muy personal. En la propuesta de Paulson conviven la memoria de sus orígenes, el rigor técnico aprendido en grandes casas y el producto local malagueño, tratado con sensibilidad y sin artificios innecesarios.
La carta se construye como un relato de viaje. Hay guiños sudamericanos, fondos y técnicas de escuela vasca, sabores mediterráneos y una voluntad clara de hacer reconocible cada plato sin caer en la simple fusión. Clómada no pretende acumular referencias, sino ordenarlas en una cocina con identidad propia, elegante y directa, donde el oficio se impone al ruido.
La chef está acompañada por un equipo íntegramente femenino, un rasgo que la Guía Michelin ha destacado junto al carácter viajero de su propuesta. En poco tiempo, el restaurante ha logrado situarse en el radar gastronómico de Málaga, una ciudad cada vez más exigente y diversa en su oferta culinaria.
Paulson cocina como quien compite: con concentración, precisión y respeto por el proceso. Pero en Clómada también hay emoción, biografía y libertad. La suya es una cocina que habla de movimiento, de aprendizaje y de regreso; una mesa donde Málaga se convierte en punto de llegada para todos los caminos que Claudine Paulson fue reuniendo antes de abrir, al fin, un punto de encuentro.
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