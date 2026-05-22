Premios El Delantal | Sostenibilidad
Coca-Cola: La gestión responsable
La compañía busca integrar la sostenibilidad en su modelo de negocio mediante el plan This is Forward, con objetivos medibles en seis áreas prioritarias
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) está aplicando una estrategia de sostenibilidad basada en seis áreas prioritarias: agua, clima, bebidas, envases, impacto social y cadena de suministro. Bajo el plan This is Forward, la compañía busca integrar la sostenibilidad en su modelo de negocio, con objetivos medibles y vinculados a la reducción de emisiones, la economía circular, la gestión responsable del agua y el apoyo a las comunidades donde opera.
Uno de los pilares principales es la acción climática. CCEP se ha fijado como objetivo reducir un 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a 2019 y alcanzar las cero emisiones netas en 2040 en toda su cadena de valor. En España, la compañía asegura que en 2024 redujo alrededor de un 22% sus emisiones respecto a 2019, gracias a medidas como la contratación de electricidad renovable, la mejora de la eficiencia energética en equipos de frío, la reducción de materias primas de origen fósil y una logística más sostenible.
La gestión del agua ocupa otro lugar central. En 2024, CCEP devolvió a la naturaleza 5,4 millones de metros cúbicos de agua mediante proyectos ambientales, una cifra equivalente al 188,5% del agua embotellada en España. Además, alcanzó una ratio de consumo de 1,76 litros de agua por litro de bebida producida, dentro de una política orientada a proteger cuencas hidrográficas, regenerar ecosistemas y mejorar la eficiencia en sus plantas.
En materia de envases, la compañía impulsa la reducción, reutilización y reciclaje. En 2024, el 100% de los envases comercializados en España fueron reciclables, el 58,5% del PET utilizado fue reciclado y el 92,6% de los envases de vidrio fueron retornables. Esta apuesta se completa con el compromiso de avanzar hacia una economía circular, evitando que los envases acaben como residuos contaminantes.
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