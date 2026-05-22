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Coca-Cola: La gestión responsable

La compañía busca integrar la sostenibilidad en su modelo de negocio mediante el plan This is Forward, con objetivos medibles en seis áreas prioritarias

Piedad López García recibió el premio de José Antonio Víquez.

Piedad López García recibió el premio de José Antonio Víquez. / Álex Zea

La Opinión

Málaga

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) está aplicando una estrategia de sostenibilidad basada en seis áreas prioritarias: agua, clima, bebidas, envases, impacto social y cadena de suministro. Bajo el plan This is Forward, la compañía busca integrar la sostenibilidad en su modelo de negocio, con objetivos medibles y vinculados a la reducción de emisiones, la economía circular, la gestión responsable del agua y el apoyo a las comunidades donde opera.

Uno de los pilares principales es la acción climática. CCEP se ha fijado como objetivo reducir un 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a 2019 y alcanzar las cero emisiones netas en 2040 en toda su cadena de valor. En España, la compañía asegura que en 2024 redujo alrededor de un 22% sus emisiones respecto a 2019, gracias a medidas como la contratación de electricidad renovable, la mejora de la eficiencia energética en equipos de frío, la reducción de materias primas de origen fósil y una logística más sostenible.

La gestión del agua ocupa otro lugar central. En 2024, CCEP devolvió a la naturaleza 5,4 millones de metros cúbicos de agua mediante proyectos ambientales, una cifra equivalente al 188,5% del agua embotellada en España. Además, alcanzó una ratio de consumo de 1,76 litros de agua por litro de bebida producida, dentro de una política orientada a proteger cuencas hidrográficas, regenerar ecosistemas y mejorar la eficiencia en sus plantas.

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En materia de envases, la compañía impulsa la reducción, reutilización y reciclaje. En 2024, el 100% de los envases comercializados en España fueron reciclables, el 58,5% del PET utilizado fue reciclado y el 92,6% de los envases de vidrio fueron retornables. Esta apuesta se completa con el compromiso de avanzar hacia una economía circular, evitando que los envases acaben como residuos contaminantes.

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