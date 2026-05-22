La Contadina, excelencia italiana en gastronomía y equipamiento

Desde Málaga, La Contadina se ha consolidado como una empresas de referencia en el sector gracias a un concepto diferencial que une dos grandes áreas de negocio: por un lado, la selección e importación de lo mejor de la gastronomía italiana y, por otro, el desarrollo de proyectos llave en mano de cocinas premium para hostelería.

La Contadina trabaja con una cuidada selección de productos italianos de alta calidad dirigidos a restaurantes, hoteles, chefs y profesionales que buscan autenticidad, tradición y excelencia en cada detalle. Pastas artesanales, quesos de autor, embutidos premium, harinas profesionales, trufa, vinos y productos gourmet forman parte de una propuesta gastronómica basada en el criterio y la calidad real.

En el área de equipamiento, La Contadina desarrolla cocinas profesionales premium con asesoramiento especializado, diseño personalizado, instalación y servicio técnico propio, ofreciendo soluciones integrales para negocios de hostelería que buscan rendimiento, innovación y estética.

Atelier

Además, otro rasgo diferenciador de La Contadina es su Atelier; un espacio gastronómico exclusivo dedicado a catas, formaciones, showcookings y experiencias culinarias, donde chefs, pizzeros y profesionales del sector descubren de primera mano la esencia de la gastronomía italiana contemporánea.

Tal y como asegura su CEO, Bruno Procaccini: «La Contadina tiene su propia identidad basada en el conocimiento, la experiencia y la pasión por Italia, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes entienden la gastronomía como cultura y excelencia».

La Contadina Food & Equipment empezó su actividad en el año 1996 en la localidad de Antequera fabricando mozzarella y con el paso de los años se ha especializado en la importación de productos para todos los restaurantes de cocina mediterránea e italiana en particular.

Un mundo por descubrir

La gastronomía italiana ofrece todo un mundo de productos por descubrir, como los embutidos Prosciutto di S. Daniele, el Prosciutto di Parma o el Culatello y la Mortadela di Bologna. O una extensa selección de quesos como el Parmiggiano Reggiano, Grana Padana auténtico, Gorgonzola o Mozzarella di Búfala, opciones para reinventar la pasta fresca y renovar su relleno con especialidades como el Raviolacci relleno de aguacate natural, Fagotti relleno de pera y queso, Giganti de pollo a la brasa, relleno de vieiras o de calabacín.

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Otras de las patas de negocio de La Contadina es el equipamiento de hostelería: la empresa trabaja con marcas prestigiosas y cuentan con su propio servicio de mantenimiento para dar respuesta a cualquier problema de los clientes durante las 24 horas. Chefs de reconocido prestigio trabajan con La Contadina, como Dani Carnero de Kaleja, Juan José Carmona en Aviva o las cocinas de Trocadero Benalmádena y Tarifa. La filosofía de la empresa no es solo vender una cocina, es comenzar un proceso que no acaba con la instalación de la misma. Es en ese momento cuando comienza el camino conjunto con el cliente.Es la única empresa del sector que reparte los sábados y que diseña e instala cocinas premiun en proyectos llave en mano contando con un equipo de mantenimiento propio para dar cobertura y servicio postventa.Además, para facilitar el trabajo cuentan con un equipo de implantación y formación para que los chefs se formen y que los clientes saquen un rendimiento del cien por cien de los equipamientos, de forma gratuita.