Las delicias de Minoe: Sabores dulces y postres con historia

«Llevamos cuidando desde hace años la repostería en Málaga. Nuestra pasión es hacer feliz a las personas que disfrutan nuestras cookies, tartas y dulces»

Para la fundadora de Las Delicias de Mi Noe, Noelia Lara Rubio, siempre ha sido su prioridad número uno que puedas degustar repostería de calidad a un precio justo. Por ello, solo trabaja con productos frescos, ingredientes de máxima calidad y con todo el amor del mundo en cada pedido.

Las Delicias de Mi Noe se revela como la mejor opción cuando estés pensando en esa ocasión especial, ese cumpleaños, esa boda o simplemente, esa merienda.

Las Delicias de mi Noe es un rincón donde la pasión por la repostería y el amor por los sabores dulces se unen para crear experiencias inolvidables.

Ubicados en el corazón del barrio de Ciudad Jardín en Málaga, su tienda y obrador representan no solo un negocio, sino la materialización de un sueño donde cada postre cuenta una historia.

Fundada en 2020, Las Delicias de mi Noe empezó como un pequeño proyecto y con el paso del tiempo, han ido crecido, convirtiéndose en un punto de referencia en la comunidad local para quienes buscan dulces artesanales y de alta calidad.

Su compromiso con la excelencia se refleja en la cuidadosa selección de ingredientes, así como en la meticulosa atención al detalle en cada paso del proceso de producción y que se refleja en su amplia y exquisita gama de productos.

En el obrador creen firmemente que la calidad y la autenticidad son los ingredientes secretos que convierten a un simple postre en una obra de arte.

Si hablamos de productos, no podemos dejar de mencionar sus tartas personalizadas, entre las que destacan las tartas de bizcocho con temáticas según los intereses del cliente; las cookies, con un amplio repertorio que se dividen en NY Style Cookies (Red Velvet Cheesecake, Oreo Cheesecake , Double Nutella, Snickers, Mars, Twix, Happy Hippo, Huesitos blancos, Lotus, Duo ( blanco y negro), Kinderbueno, M&M, Ferrero Rocher, Chocolate Peanut, Dulce de Leche, Dulce Canela, M&M , Huevos de Pascua, Pistachín), y las cookies simples (Avenitas, Nutelitas ,Chocobrownie, Lacasitos, Chips y nueces, Chips y choco, Coco y Lima, Galletas Artesanas de Vainilla).

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También son dignos de destacar los brownies variados: (Tres chocolates caramelo y nueces, chocolate Kinder, chocolate Nutella, chocolate blanco y caramelo, Lotus, chocolate blanco y oreo, chocolate blanco Kinder, RedVelvet) y las tartas de queso: (Cheesecake tradicional, Lotus, Kinder Bueno, Pistacho, Nutella).